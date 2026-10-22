Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Πάνω από 930.000 ευρώ κατασχέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Το ποσό των 931.463 ευρώ εντοπίστηκε και κατασχέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων για την υπόθεση που αφορά φερόμενες αθέμιτες παρεμβάσεις στην εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνων μπάσκετ, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΕΛΑΣ.

Οι έξι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί και το απόγευμα της Τετάρτης (21/10), σε περιοχές της Αττικής, της Αχαΐας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ακόμη ένας προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπιση Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου και συνελήφθη.

Τα εντάλματα σύλληψης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, αφορούσαν -κατά περίπτωση- αδικήματα σχετικά με την απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων ή οποιαδήποτε άλλης παροχής ή υπόσχεσης αυτών, την παράδοση, υπόσχεση σε διαιτητή ή διοικητικό παράγοντα ή άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον αθλητή, τον διαιτητή, το σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., δώρων, ωφελημάτων ή άλλων οποιωνδήποτε παροχών, καθώς και η παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες, με σκοπό τον επηρεασμό της εξέλιξης, της μορφής ή του αποτελέσματος ομαδικού αγώνα (καλαθοσφαίρισης), άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, από κοινού και κατά μόνας, εφόσον οι αγώνες συνδέονται με στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Υπενθυμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευελπίδων και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες για να απολογηθούν στον 9ο τακτικό ανακριτή για χειραγώγηση αγώνων μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη 1 το μεσημέρι της Παρασκευής θα απολογηθεί ο πρώην διαιτητής, Πέτρος Παπαπέτρου, στις 10 το πρωί της Κυριακής θα απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, καθώς και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ προθεσμία για την Δευτέρα (26/10) ζήτησαν και έλαβαν οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι, Βάσω Τσαρούχα, Ηλίας Κορομηλάς και Τάσος Πηλοΐδης.

Τα ευρήματα

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

931.463 ευρώ,

14 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές (laptop)

22 αποθηκευτικά μέσα USB,

2 ηλεκτρονικές ταμπλέτες (tablet),

2 κάρτες μνήμης SD,

κάρτα μνήμης (memory card), σκληρός δίσκος, σημειωματάριο

3 μπλούζες ομάδας, -3- αναμνηστικά ομάδων,

2 άλμπουμ παικτών και χαρτονομίσματα διαφόρων χωρών.

Αρνείται την κατηγορία ο πρόεδρος της ΕΟΚ

Πρόσωπα από το περιβάλλον των κατηγορουμένων υποστήριζαν ότι μέχρι χθες δεν είχαν λάβει γνώση του συνόλου των στοιχείων που τους αποδίδονται, ενώ αμφισβητούσαν πληροφορίες ότι είχαν κληθεί προηγουμένως για εξηγήσεις στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΕΟΚ αρνείται την κατηγορία που του αποδίδεται. Ο κορυφαίος θεσμικός παράγοντας του αθλήματος αναμένει να έχει πλήρη εικόνα του κατηγορητηρίου, στο οποίο φαίνεται να καταγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά.

Η πλευρά του θεωρούμενου ως βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση φέρεται να προετοιμάζεται να αντικρούσει τις δύο καταθέσεις, που κρίθηκαν εξόχως σημαντικές από τον αθλητικό εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία διαιτητή και έναν επιχειρηματία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του προέδρου της ΕΟΚ, οι δύο νυν μάρτυρες περιλαμβάνονται σε μήνυση που είχε καταθέσει το 2022 κατά συνολικά τεσσάρων προσώπων σχετικών με το μπάσκετ, για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος.

Τι λέει ο διαιτητής για τις 820.000 ευρώ

Πλήρη άρνηση διατυπώνει και ο διαιτητής που θα απολογηθεί αύριο. Αναφορικά με τις 820.000 ευρώ που φέρεται να εντοπίστηκαν στο σπίτι του, ο κατηγορούμενος σκοπεύει να προσκομίσει τα απαραίτητα παραστατικά από επαγγελματικές δραστηριότητες, που -όπως υποστηρίζει- δικαιολογούν το ποσό.

Εντοπίστηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου διαιτητή

Σε μια νέα εξέλιξη το πρωί της Πέμπτης (22/10), έγινε γνωστό ότι βρέθηκαν 102.000 ευρώ στο σπίτι και δεύτερου εμπλεκόμενου διαιτητή.