Στημένοι αγώνες στο μπάσκετ: Την Πέμπτη οι απολογίες Λιόλιου και των άλλων 5 κατηγορουμένων – Οι 8 καταθέσεις, οι 2 μάρτυρες και τα 820.000 ευρώ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το πρωί της Πέμπτης (22/10) αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή, στα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, και ακόμη πέντε πρόσωπα που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για καταγγελίες περί χειραγώγησης αγώνων και χρηματισμού παραγόντων στο ελληνικό μπάσκετ. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων, εξετάζοντας, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο προσωρινής κράτησης.

Η αστυνομική επιχείρηση ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/10), με την παράδοση του τελευταίου προσώπου που αναζητούνταν. Συνολικά εκδόθηκαν έξι εντάλματα σύλληψης, έπειτα από εισαγγελική διερεύνηση καταγγελιών για δωροδοκία, δωροληψία και ενδεχόμενες παρεμβάσεις στην εξέλιξη ή στο αποτέλεσμα αγώνων μπάσκετ.

Η υπόθεση αφορά πρόσωπα από τη διοίκηση και τη διαιτησία, ενώ οι Αρχές εξετάζουν περίπου 50 αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας, από τη Basket League μέχρι τα εφηβικά και σχολικά πρωταθλήματα. Παράλληλα, διερευνάται η προέλευση 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν σε κατοικία εμπλεκόμενου διαιτητή.

Οι εξελίξεις προκάλεσαν αντιδράσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Η EuroLeague Basketball αποφάσισε την προσωρινή απομάκρυνση της Βάσως Τσαρούχα από τις διοργανώσεις της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ενώ διεθνή αθλητικά μέσα ενημέρωσης αφιερώνουν εκτενή δημοσιεύματα στην υπόθεση.

Τα έξι εντάλματα σύλληψης και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με τον ANT1, η επιχείρηση των αστυνομικών Αρχών ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης, με σχεδόν ταυτόχρονες συλλήψεις σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Εκτός από τον Βαγγέλη Λιόλιο, μεταξύ των προσώπων που κατονομάζονται στην υπόθεση βρίσκονται ο επιχειρηματίας, πρώην καλαθοσφαιριστής και συνεργάτης του προέδρου της ΕΟΚ, Γιώργος Μαυραγάνης, ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο Αναστάσιος Πηλοΐδης και η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα.

Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τη δωροδοκία και τη δωροληψία, βάσει της αθλητικής νομοθεσίας. Το αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης αφορά την ενδεχόμενη ύπαρξη οργανωμένων παρεμβάσεων σε αγώνες διαφορετικών κατηγοριών.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα – Οι οκτώ καταθέσεις και οι δύο μάρτυρες

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2026, με αφετηρία καταγγελία που συνδέεται με την ΚΑΕ Αμαρουσίου και αφορούσε τη λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης και τον πρόεδρό της.

Στη συνέχεια, ο αθλητικός εισαγγελέας προχώρησε στη συλλογή στοιχείων, λαμβάνοντας συνολικά οκτώ μαρτυρικές καταθέσεις. Στη δικογραφία φέρονται να έχουν ενσωματωθεί μηνύματα παραγόντων, καθώς και καταγγελίες που είχαν περιέλθει σε γνώση των δικαστικών Αρχών.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρονται να διαδραμάτισαν οι καταθέσεις δύο προσώπων που προσήλθαν αυτοβούλως στον αθλητικό εισαγγελέα και φέρονται να παραδέχθηκαν ότι είχαν χρηματιστεί στο παρελθόν.

Οι μάρτυρες περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο, όπως κατήγγειλαν, πραγματοποιούνταν η χειραγώγηση αναμετρήσεων. Παρείχαν επίσης στοιχεία για τα πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στις συγκεκριμένες πρακτικές, καθώς και για τη χρονική διάρκεια της καταγγελλόμενης δράσης.

Οι καταθέσεις τους αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σημαντικές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Παρότι φέρονται να παραδέχθηκαν ότι είχαν λάβει χρηματικά ποσά, εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη, καθώς προσήλθαν στις Αρχές με δική τους πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η εισαγγελική έρευνα που προηγήθηκε της έκδοσης των ενταλμάτων διήρκεσε περίπου τρεις μήνες.

Η καταγγελία που συνδέεται με το Μαρούσι δεν αποτελεί τη μοναδική αναφορά σε ζητήματα διαιτησίας, καθώς τα προηγούμενα χρόνια είχαν διατυπωθεί ανάλογα παράπονα και από ομάδες μικρότερων κατηγοριών.

Οι 50 αγώνες που εξετάζονται – Από τη Basket League μέχρι το σχολικό πρωτάθλημα

Το εύρος της δικαστικής διερεύνησης εκτείνεται, σύμφωνα με τις αναφερόμενες πληροφορίες, από το 2016 έως το 2026, με τις Αρχές να εξετάζουν καταγγελίες για πιθανή αλλοίωση των αποτελεσμάτων περίπου 50 αγώνων.

Οι αναμετρήσεις προέρχονται από διαφορετικές βαθμίδες του ελληνικού μπάσκετ, συμπεριλαμβανομένων της πρώτης κατηγορίας, των εφηβικών πρωταθλημάτων και των σχολικών διοργανώσεων.

Σύμφωνα με τον ANT1, μεταξύ των αγώνων που ελέγχονται περιλαμβάνεται αναμέτρηση της Basket League ανάμεσα σε ομάδες με παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ξεχωριστό σκέλος της έρευνας αφορά την τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος του 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, με τη συμμετοχή διαιτητών της Α1.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση συνδέεται και με την εκπαιδευτική πορεία των συμμετεχόντων, καθώς η κατάκτηση της πρώτης θέσης εξασφαλίζει στους αθλητές μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο.

Οι δικαστικές Αρχές εξετάζουν μηνύματα και άλλα στοιχεία που φέρονται να περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν συνεννοήσεις για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες αναμετρήσεις.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ζητηθεί άρση του τραπεζικού απορρήτου και του απορρήτου των επικοινωνιών, ώστε να ελεγχθούν ενδεχόμενες οικονομικές συναλλαγές και επαφές μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων.

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Τα 820.000 ευρώ σε κατοικία διαιτητή

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς κατά τις αστυνομικές έρευνες φέρεται να εντοπίστηκε χρηματικό ποσό 820.000 ευρώ στην κατοικία ενός από τους συλληφθέντες διαιτητές.

Για την προέλευση των χρημάτων φέρεται να μην έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν εάν το ποσό συνδέεται με τις καταγγελίες για χρηματισμό και χειραγώγηση αναμετρήσεων.

EuroLeague: Προσωρινά εκτός διοργανώσεων η Βάσω Τσαρούχα

Η υπόθεση είχε άμεσο αντίκτυπο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς η EuroLeague Basketball αποφάσισε να θέσει προσωρινά εκτός ορισμών τη Βάσω Τσαρούχα.

Η απόφαση θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν τόσο η έρευνα των ελληνικών Αρχών όσο και η εσωτερική διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών από τη διοργανώτρια Αρχή.

Κατά το συγκεκριμένο διάστημα, η Ελληνίδα διαιτητής δεν θα ορίζεται σε αναμετρήσεις των διοργανώσεων της EuroLeague.

Η παρέμβαση του Γιάννη Βρούτση και το ενδεχόμενο αναβολής του πρωταθλήματος

Στις εξελίξεις τοποθετήθηκε και ο υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας και ισονομίας στον χώρο του αθλητισμού. «Ο αθλητισμός πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να λειτουργεί με διαφάνεια και να διέπεται από ισονομία», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Παράλληλα, τόνισε ότι «οι κανόνες ισχύουν για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και αυτή είναι η ευθύνη της Πολιτείας».

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη

Την πρόθεσή της να κινηθεί δικαστικά γνωστοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με ανακοίνωση στην οποία διατυπώνει σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια στο ελληνικό μπάσκετ.

Η διοίκηση των «πρασίνων» αναφέρεται σε «ένα σύστημα σάπιο που βιάζει ό,τι αγαπάμε πιο πολύ», ενώ απευθυνόμενη στα πρόσωπα τα οποία επικρίνει σημειώνει: «Επιχειρήσατε να μας εξουθενώσετε, προσπαθήσατε να αντιστρέψετε κάθε ιδανικό, λογική, πραγματικότητα».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για να διεκδικήσει όσα εκλάπησαν από ένα καθεστώς βρομιάς. Το οφείλουμε απέναντι στον κόσμο μας, που υπέμενε αυτό το μαρτύριο σε ζωντανή μετάδοση, και φυσικά το οφείλουμε και στους αθλητές και προπονητές μας, που στερήθηκαν ό,τι δικαιούνταν. Και θα το κάνουμε. Αυτή θα είναι η επόμενη νίκη μας απέναντι στο καθεστώς».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν»

Για τις εξελίξεις μίλησε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του, χρησιμοποιώντας τις λέξεις «δικαίωση, ανακούφιση, αισιοδοξία, χαρά».

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του, κάνοντας λόγο για «εξάντληση, απογοήτευση, αλλά όχι παραίτηση».

Στη συνέχεια δήλωσε ότι «οι ένοχοι θα λογοδοτήσουν», προσθέτοντας: «Αναμένω –έστω και τώρα– μετά από τόση καταστροφή, βρομιά και κλοπή, την ανατροπή της ντροπής».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε: «Πιστέψατε ότι θα με εξαντλήσετε… Και χάσατε».

Ο διεθνής αντίκτυπος – Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ

Εκτενή δημοσιεύματα για την υπόθεση φιλοξενούν αθλητικά μέσα ενημέρωσης σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Λιθουανία και Σερβία, δίνοντας έμφαση στις συλλήψεις, στις καταγγελίες για πιθανή χειραγώγηση αγώνων και στη συμμετοχή προσώπων με θεσμικό ρόλο στη διοίκηση και τη διαιτησία.

Οι αναφορές επικεντρώνονται επίσης στο οικονομικό σκέλος της έρευνας, στις πιθανές διοικητικές συνέπειες για την ΕΟΚ και στα ζητήματα αξιοπιστίας των ελληνικών πρωταθλημάτων.

Ιταλία: «Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ»

Η Gazzetta dello Sport παρουσιάζει τις εξελίξεις με τίτλο «Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθη ο πρόεδρος Λιόλιος, στο στόχαστρο και διαιτητές της EuroLeague».

Η ιταλική εφημερίδα δίνει έμφαση στη συμμετοχή διαιτητών με ευρωπαϊκή εμπειρία και στο χρηματικό ποσό που φέρεται να κατασχέθηκε κατά τις έρευνες.

Το Sportando, με τίτλο «Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος, πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας: Έρευνα για πιθανούς στημένους αγώνες», επικεντρώνεται στη δικαστική διαδικασία και στις καταγγελίες για δωροδοκία, δωροληψία και παράνομες συναλλαγές.

Στην αρχική κάλυψη της υπόθεσης, το μέσο έκανε λόγο για έξι εντάλματα, από τα οποία είχαν ήδη εκτελεστεί τα τρία.

Από την πλευρά του, το Pianeta Basket επιλέγει τον τίτλο «Απόλυτο χάος στην Ελλάδα: Ηχηρές συλλήψεις και κατηγορίες για διαφθορά στο μπάσκετ», περιγράφοντας τις εξελίξεις ως μία από τις σκοτεινότερες περιόδους στην ιστορία του ελληνικού αθλήματος.

Ισπανία: Αναφορές στην αξιοπιστία των διοργανώσεων

Η MARCA αναφέρεται στη σύλληψη του προέδρου της ΕΟΚ με τίτλο «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων».

Η ισπανική εφημερίδα παρουσιάζει τη δικαστική διερεύνηση και αναφέρεται στη σύλληψη του Βαγγέλη Λιόλιου, δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας και τριών διαιτητών.

Το Gigantes del Basket συνδέει την υπόθεση με ζητήματα αξιοπιστίας των εγχώριων διοργανώσεων, κάνοντας λόγο για πλήγμα ιστορικών διαστάσεων.

Αντίστοιχα, η ισπανική έκδοση του Eurohoops δημοσιεύει την είδηση με τίτλο «Ο πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για δωροδοκίες», δίνοντας έμφαση στις καταγγελίες που φέρονται να αφορούν και αγώνες της πρώτης κατηγορίας.

Γαλλία: Τα οικονομικά ευρήματα και οι διοικητικές συνέπειες

Στη Γαλλία, η L’Équipe παρουσιάζει την υπόθεση με τίτλο «Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από τη σύλληψη του προέδρου της Ομοσπονδίας του και πολλών διαιτητών».

Η εφημερίδα αναφέρεται στα οικονομικά ευρήματα και στις καταγγελίες για εμπλοκή εν ενεργεία και πρώην διαιτητών.

Το BeBasket, με τίτλο «Κεραυνός στην Ελλάδα: Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας συνελήφθη για διαφθορά και στημένους αγώνες», εξετάζει κυρίως την ποινική διάσταση της υπόθεσης και τον κακουργηματικό χαρακτήρα των αποδιδόμενων κατηγοριών.

Στις πιθανές επιπτώσεις για τη διοίκηση της ΕΟΚ αναφέρεται το BasketEurope, το οποίο χρησιμοποιεί τον τίτλο «Σεισμός στην Ελλάδα: Μαζικές συλλήψεις στην κορυφή του μπάσκετ μετά από έρευνα για διαφθορά».

Το γαλλικό μέσο διατυπώνει ερωτήματα για τη συνέχιση της σημερινής διοίκησης της Ομοσπονδίας, ενώ αναδεικνύει τη σημασία των καταθέσεων των δύο προσώπων που φέρονται να είχαν γνώση των καταγγελλόμενων πρακτικών.

Λιθουανία: Δημοσιεύματα για ενδεχόμενο παράνομου στοιχηματισμού

Η υπόθεση απασχολεί και τα λιθουανικά αθλητικά μέσα, με το BasketNews να δημοσιεύει την είδηση υπό τον τίτλο «Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και πρώην διαιτητές της EuroLeague».

Η ιστοσελίδα, τόσο στη λιθουανική όσο και στη διεθνή έκδοσή της, συνδέει τις υπό διερεύνηση καταγγελίες με ενδεχόμενες υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού.

Ανάλογη αναφορά πραγματοποιεί το Krepsinis.net, με τίτλο «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας – Ο Β. Λιόλιος είναι ύποπτος για παράνομο στοιχηματισμό».

Σερβία: Οι συλλήψεις και οι αντιδράσεις στην Ελλάδα

Εκτεταμένη είναι η κάλυψη της υπόθεσης και από τα σερβικά μέσα ενημέρωσης.

Η Mozzart Sport αναφέρεται στις συλλήψεις με τίτλο «Σκάνδαλο συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ: Συνελήφθησαν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και διαιτητές της EuroLeague».

Το μέσο δημοσιοποίησε ονόματα εμπλεκόμενων προσώπων από τα πρώτα στάδια της αστυνομικής επιχείρησης, αναφέροντας ότι οι ελληνικές Αρχές αναζητούσαν αρχικά τον Γιώργο Μαυραγάνη.

Το Sportal (Blic) επικεντρώνεται στις αντιδράσεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού, χρησιμοποιώντας τον τίτλο «Σκάνδαλο στην Ελλάδα: Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, συνελήφθησαν και διαιτητές! Ο Γιαννακόπουλος θριαμβεύει…».

Το δημοσίευμα αναφέρεται στην αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ενώ υποστηρίζει ότι κατά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης του Βαγγέλη Λιόλιου είχαν ληφθεί υπόψη και πληροφορίες περί ενδεχόμενης διαφυγής του.

Το HotSport επιλέγει τον τίτλο «Πρωτοφανές σκάνδαλο συγκλονίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ: Συνελήφθησαν διαιτητές της EuroLeague, βρέθηκαν ακόμη και 820.000 ευρώ!», δίνοντας βαρύτητα στα οικονομικά ευρήματα και στην παρουσία των εμπλεκόμενων διαιτητών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Τέλος, η RTS, η κρατική τηλεόραση της Σερβίας, μεταδίδει την είδηση με τίτλο «Συνελήφθη ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ λόγω υποψιών για χειραγώγηση αγώνων».

Το σερβικό δίκτυο αναφέρεται σε διερεύνηση περιστατικών από το 2018 και έπειτα, αποδίδοντας την τρίμηνη εισαγγελική έρευνα στον εισαγγελέα Απόστολο Γραμμένο.