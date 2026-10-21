Αλβανία: Νέα επεισόδια στα Τίρανα – Μολότοφ στο πρωθυπουργικό μέγαρο, 320 τραυματίες και μποϊκοτάζ στα πανεπιστήμια

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Για ένατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στα Τίρανα, με τους φοιτητές να επιμένουν στο αίτημά τους για παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα και τους πανεπιστημιακούς να προχωρούν σε μποϊκοτάζ των μαθημάτων.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (21/10), όταν διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καρέκλα που είχε τοποθετηθεί συμβολικά έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο ως πρόσκληση για διάλογο, ενώ ακολούθησαν επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και πέτρες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του αλβανικού υπουργείου Υγείας, συνολικά 320 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 13 Οκτωβρίου, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται χωρίς να διαφαίνεται συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους διαδηλωτές.

Η σημερινή κινητοποίηση ξεκίνησε το πρωί, με φοιτητές, μαθητές, πανεπιστημιακούς και άλλους πολίτες να πραγματοποιούν πορεία προς το πρωθυπουργικό μέγαρο, παρά τη βροχή που έπεφτε στην αλβανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με το Euronews Albania, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά κοντά στο Πολυτεχνείο των Τιράνων, προτού κατευθυνθούν προς το κτίριο της κυβέρνησης και το υπουργείο Παιδείας.

Με συνθήματα όπως «Ράμα, παραιτήσου» και «Μόνο οι φοιτητές», οι συμμετέχοντες επανέλαβαν την απαίτησή τους για πολιτική αλλαγή, απορρίπτοντας την πρόσκληση του πρωθυπουργού να συζητήσουν τα αιτήματά τους.

Φωτιά στις «καρέκλες του διαλόγου» και νέες επιθέσεις με μολότοφ

Το απόγευμα, η κατάσταση στο κέντρο των Τιράνων επιδεινώθηκε, έπειτα από αρκετές ώρες κατά τις οποίες η διαδήλωση είχε εξελιχθεί χωρίς σοβαρά επεισόδια.

Σύμφωνα με το αλβανικό μέσο Shqiptarja.com, λίγο μετά τις 18:00 τοπική ώρα, ομάδα διαδηλωτών έβαλε φωτιά σε καρέκλα στη λεωφόρο «Μαρτύρων του Έθνους», μπροστά από το πρωθυπουργικό μέγαρο.

Η καρέκλα αποτελούσε μέρος της συμβολικής πρωτοβουλίας του Έντι Ράμα, ο οποίος είχε τοποθετήσει καθίσματα έξω από το κυβερνητικό κτίριο, καλώντας τους διαδηλωτές να καθίσουν μαζί του για συνομιλίες.

Η φωτιά στην καρέκλα αποτέλεσε μία ακόμη δημόσια απόρριψη της κυβερνητικής πρόσκλησης για διάλογο.

Λίγα λεπτά αργότερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτοξεύθηκαν βόμβες μολότοφ προς το πρωθυπουργικό μέγαρο και επιχειρήσεις κοντά στους Δίδυμους Πύργους των Τιράνων, όπου είχαν σημειωθεί καταστροφές και κατά τις προηγούμενες ημέρες.

Ακολούθησαν επιθέσεις με πέτρες εναντίον αστυνομικών, με τις δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιούν νερό υπό πίεση για την απομάκρυνση των διαδηλωτών.

Οι μικρές εστίες φωτιάς που προκλήθηκαν κατασβέστηκαν γρήγορα.

Το αλβανικό μέσο σημειώνει ότι τα επεισόδια που καταγράφηκαν μέχρι την τελευταία απογευματινή ενημέρωσή του ήταν πιο περιορισμένα σε έκταση και ένταση σε σύγκριση με προηγούμενες ημέρες.

Ο Ράμα επιμένει στον διάλογο, οι διαδηλωτές ζητούν παραίτηση

Ο Αλβανός πρωθυπουργός συνεχίζει να απορρίπτει τις εκκλήσεις για παραίτησή του, επιμένοντας ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα από τον διάλογο.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα τοποθέτησε καρέκλες έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα ότι παραμένει διαθέσιμος για συνομιλίες.

Ωστόσο, οι διαδηλωτές τις απομάκρυναν, ενώ ορισμένοι επιχείρησαν να τις χρησιμοποιήσουν για να χτυπήσουν την κεντρική είσοδο του κτιρίου.

Σύμφωνα με το Euronews Albania, η αστυνομία παρενέβη και απομάκρυνε τους συμμετέχοντες από τα σκαλιά του πρωθυπουργικού μεγάρου.

Ο Ράμα, από την πλευρά του, αναγνώρισε σε δημόσια τοποθέτησή του ότι υπάρχουν λόγοι κοινωνικής δυσαρέσκειας, υποστηρίζοντας όμως ότι οι καταστροφές και οι βίαιες ενέργειες δεν μπορούν να αποτελέσουν τρόπο διεκδίκησης.

Ένας από τους διαδηλωτές που μίλησαν στο Shqiptarja.com εξέφρασε την αντίθεσή του στη βία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο πρωθυπουργός επιχειρεί να προσεγγίσει τους συγκεντρωμένους. Όπως υποστήριξε, πραγματικός διάλογος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με συνάντηση ανάμεσα στην κυβέρνηση, τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς, αντί για συμβολικές κινήσεις στον δρόμο.

🇦🇱 Tirana Albani October – ALBANIA STOOD UP, AND IT’S STILL STANDING ! #tirana #albania #protest #corruption https://t.co/JUkPNXpd8o — Nuno Luciano (@nunoluciano) October 21, 2026

Μποϊκοτάζ των μαθημάτων – Οι πανεπιστημιακοί στο πλευρό των φοιτητών

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της Τετάρτης είναι η απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων των Πανεπιστημίων της Αλβανίας να προχωρήσει σε μποϊκοτάζ των μαθημάτων στα δημόσια πανεπιστήμια, από τις 21 Οκτωβρίου και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Η απόφαση ελήφθη την Τρίτη, σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους φοιτητές και τους μαθητές που διαδηλώνουν από τις 13 Οκτωβρίου.

Το συνδικάτο ζητά την άμεση διακοπή της βίας εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα για τις αστυνομικές επεμβάσεις, αξιοπρεπή αντιμετώπιση των φοιτητών που προσάγονται και ικανοποίηση των αιτημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας.

«Οι πανεπιστημιακοί δεν μπορούν να συνεχίσουν τα μαθήματα σαν να μη συμβαίνει τίποτα, ενώ οι φοιτητές τους δέχονται χτυπήματα στους δρόμους», αναφέρεται στην ανακοίνωση του συνδικάτου, σύμφωνα με το Shqiptarja.com.

Η συνδικαλιστική οργάνωση κάλεσε επίσης τις πρυτανικές Αρχές να μην επιβάλουν πειθαρχικές κυρώσεις σε όσους συμμετέχουν στο μποϊκοτάζ.

Ωστόσο, η συμμετοχή δεν είναι καθολική. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στην Κορυτσά δεν πραγματοποιήθηκαν μαθήματα και καταγράφηκε πορεία φοιτητών, ενώ σε πανεπιστήμια όπως εκείνα του Δυρραχίου και του Αργυροκάστρου η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά.

Στα Τίρανα, αρκετά πανεπιστημιακά αμφιθέατρα παρέμειναν άδεια, χωρίς αυτό να μεταφραστεί σε αντίστοιχα μαζική παρουσία στην πρωινή συγκέντρωση.

Στους 320 οι τραυματίες από τις 13 Οκτωβρίου – Ανάμεσά τους 36 περαστικοί

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο συνολικός απολογισμός των τραυματισμών από τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του αλβανικού υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη και περιλαμβάνει περιστατικά που είχαν καταγραφεί έως τις 11:00 το πρωί, 320 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων από τις 13 Οκτωβρίου.

Από αυτούς, 192 είναι αστυνομικοί, 92 διαδηλωτές και 36 περαστικοί, μεταξύ των οποίων έξι εργαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης, ένας εκ των οποίων αλλοδαπός.

Μόνο από τα επεισόδια της Τρίτης (20/10), οκτώ άνθρωποι χρειάστηκε να λάβουν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Πρόκειται για δύο αστυνομικούς, δύο διαδηλωτές και τέσσερις πολίτες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο των συγκρούσεων.

Τρεις από τους τραυματίες χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ ένας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Κατά τη σημερινή πρωινή ενημέρωση, εννέα τραυματίες προηγούμενων επεισοδίων εξακολουθούσαν να νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Τραύματος.

Ο συνολικός απολογισμός των 320 τραυματιών δεν περιλαμβάνει ενδεχόμενους νέους τραυματισμούς από τα επεισόδια που ξέσπασαν το απόγευμα της Τετάρτης.

Προσαγωγές, ανήλικοι και προειδοποιήσεις Ράμα για αυστηρότερους νόμους

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών έχουν οδηγήσει σε δεκάδες προσαγωγές και ποινικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Τρίτη πραγματοποιήθηκαν 35 προσαγωγές, ενώ 41 πρόσωπα παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη για αδικήματα που σχετίζονται με τα επεισόδια.

Ιδιαίτερη διάσταση έχει αποκτήσει η συμμετοχή ανήλικων μαθητών στις κινητοποιήσεις.

Ο Έντι Ράμα έχει αναφέρει ότι η κυβέρνησή του εξετάζει αλλαγές στη νομοθεσία για την ποινική αντιμετώπιση ανηλίκων που εμπλέκονται σε βίαια επεισόδια.

Παράλληλα, έχει εκφράσει την πρόθεση να ενισχύσει τις δυνάμεις ασφαλείας, ανακοινώνοντας αυξήσεις και πρόσθετες οικονομικές παροχές στους αστυνομικούς.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι Αρχές οφείλουν να προστατεύουν τη δημόσια ασφάλεια και τις περιουσίες των πολιτών, ενώ οι διαδηλωτές και εκπρόσωποι του πανεπιστημιακού συνδικάτου καταγγέλλουν υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας.

Albania 🇦🇱 https://t.co/oy2NKFVElb — Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@darwin_zone) October 21, 2026

Νέα τροπή στην υπόθεση διαφθοράς της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης

Η πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση Ράμα εντείνεται και από τις εξελίξεις στο μέτωπο των ερευνών για διαφθορά.

Την Τρίτη (20/10), σύμφωνα με το Reuters, οι εισαγγελικές Αρχές της Αλβανίας οριστικοποίησαν τις κατηγορίες κατά της πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης και πρώην υπουργού Υποδομών, Μπελίντα Μπαλούκου.

Η υπόθεση αφορά, μεταξύ άλλων, φερόμενες παρεμβάσεις στην ανάθεση δύο κατασκευαστικών συμβάσεων του 2021, συνολικής αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που σχετίζονται με παραβίαση της ισότητας στις δημόσιες συμβάσεις, παθητική διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Μπαλούκου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Ο Ράμα την απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο προηγούμενη προσπάθεια άρσης της βουλευτικής της ασυλίας, ώστε να καταστεί δυνατή η σύλληψή της, δεν είχε αποτέλεσμα.

Η διαφθορά στους κρατικούς θεσμούς αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που τροφοδοτούν τις σημερινές φοιτητικές και αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Εννέα ημέρες διαδηλώσεων χωρίς πολιτική διέξοδο

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, περισσότερη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων και αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Στη συνέχεια εξελίχθηκαν σε ευρύτερη αντικυβερνητική διαμαρτυρία, με το αίτημα παραίτησης του Έντι Ράμα να κυριαρχεί.

Οι προηγούμενες ημέρες σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, επιθέσεις με πέτρες και μολότοφ, καταστροφές σε δημόσια κτίρια και επιχειρήσεις, αλλά και χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, ενώ οι διαδηλωτές εξακολουθούν να ζητούν την αποχώρηση του πρωθυπουργού.

Η ένατη ημέρα των κινητοποιήσεων ολοκληρώνει ένα ακόμη επεισόδιο της παρατεταμένης πολιτικής κρίσης στην Αλβανία, με τους πανεπιστημιακούς να συμμετέχουν πλέον οργανωμένα στις αντιδράσεις και τα νέα βραδινά επεισόδια να δείχνουν ότι η ένταση στους δρόμους των Τιράνων παραμένει.