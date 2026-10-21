Πολωνία: «Σιωπηλός σύμμαχος της Ρωσίας» τα social media – Απειλεί με πρόστιμα τις πλατφόρμες για την παραπληροφόρηση

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Σφοδρή επίθεση εναντίον των μεγάλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης εξαπέλυσε η Πολωνία, κατηγορώντας τις ότι λειτουργούν ως «σιωπηλοί σύμμαχοι» της Ρωσίας στον «ψηφιακό πόλεμο» παραπληροφόρησης που διεξάγεται εναντίον των δυτικών χωρών.

Ο υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων, Κριστόφ Γκαβκόφσκι, προειδοποίησε την Τετάρτη (21/10) ότι οι εταιρείες που αγνοούν τα αιτήματα των κρατικών Αρχών για την αντιμετώπιση ψεύτικων λογαριασμών και δικτύων προπαγάνδας θα βρεθούν αντιμέτωπες με οικονομικές κυρώσεις. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι πλατφόρμες ανταποκρίθηκαν σε λιγότερο από το ένα τέταρτο των περισσότερων από 65.000 αναφορών που υπέβαλε η Πολωνία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με το Reuters, η Βαρσοβία εντείνει την πίεση προς τις εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η αδράνειά τους διευκολύνει τη διάδοση ρωσικής παραπληροφόρησης και την προσπάθεια αποσταθεροποίησης των δυτικών κοινωνιών.

Η Πολωνία, όπως και άλλες δυτικές χώρες, έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί οργανωμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης για να ενισχύσει τον κοινωνικό διχασμό και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Η Ρωσία απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι δυτικές κυβερνήσεις διογκώνουν σκόπιμα τη ρωσική απειλή για να εξυπηρετήσουν τις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις.

«Βρισκόμαστε σε ψηφιακό πόλεμο με τη Ρωσία»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, ο Πολωνός υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για να περιγράψει τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ψηφιακός πόλεμος με τη Ρωσία και μέσα σε αυτόν τον πόλεμο υπάρχει ένα μέτωπο παραπληροφόρησης. Σε αυτό το μέτωπο, οι ρωσικοί λογαριασμοί bot και η GRU του Κρεμλίνου έχουν έναν σιωπηλό σύμμαχο: τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε ο Γκαβκόφσκι.

Η GRU είναι η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών της Ρωσίας, η οποία έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο δυτικών κατηγοριών για επιχειρήσεις κυβερνοκατασκοπείας και επιρροής.

Ο Πολωνός υπουργός υποστήριξε ότι οι πλατφόρμες δεν αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και καταγγελίες.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν κάνουν τίποτα για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη Βαρσοβία, η ανεπαρκής αντιμετώπιση των οργανωμένων δικτύων παραπληροφόρησης επιτρέπει τη συνέχιση επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην επηρεασμό της κοινής γνώμης και στη δημιουργία κοινωνικών εντάσεων.

Πάνω από 65.000 καταγγελίες – Μόλις το 7% οδήγησε σε διαγραφή

Τα στοιχεία που παρουσίασε η πολωνική κυβέρνηση προέρχονται από το Εθνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο NASK, το οποίο παρακολουθεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακές απειλές και εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, το ινστιτούτο απέστειλε στις πλατφόρμες περισσότερες από 65.000 αναφορές για ψεύτικους λογαριασμούς και παραπλανητικό περιεχόμενο.

Ωστόσο, η ανταπόκριση των εταιρειών ήταν εξαιρετικά περιορισμένη, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο υπουργός.

Μόλις το 7% των αναφερόμενων περιπτώσεων οδήγησε σε διαγραφή, ενώ σε ποσοστό λίγο μεγαλύτερο του 17% οι πλατφόρμες προχώρησαν σε ενέργειες ελέγχου ή περιορισμού του περιεχομένου.

Συνολικά, σύμφωνα με την πολωνική πλευρά, οι εταιρείες ανταποκρίθηκαν σε λιγότερο από το ένα τέταρτο των σχετικών αναφορών.

Η εικόνα αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στη Βαρσοβία, η οποία υποστηρίζει ότι οι πλατφόρμες διαθέτουν τα τεχνικά μέσα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά δεν επιδεικνύουν την απαιτούμενη αποφασιστικότητα.

«Οι πλατφόρμες κερδίζουν χρήματα από την παραπληροφόρηση»

Ο Γκαβκόφσκι δεν περιορίστηκε στην καταγγελία περί ανεπαρκούς ελέγχου, αλλά κατηγόρησε ευθέως τις εταιρείες ότι έχουν οικονομικό όφελος από τη διάδοση παραπλανητικού περιεχομένου.

«Τα στοιχεία δεν δείχνουν απλώς μια αποτυχία, αλλά σκόπιμη συμπεριφορά των πλατφορμών, οι οποίες επωφελούνται από την παραπληροφόρηση, τη χρησιμοποιούν και την αντιμετωπίζουν ως πηγή εσόδων», υποστήριξε.

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί μία από τις πιο αυστηρές δημόσιες καταγγελίες της πολωνικής κυβέρνησης εναντίον των εταιρειών τεχνολογίας.

Η Βαρσοβία θεωρεί ότι η διατήρηση ψεύτικων λογαριασμών και δικτύων αυτοματοποιημένης διάδοσης περιεχομένου δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για επιχειρήσεις επιρροής, ιδίως όταν οι σχετικές αναφορές παραμένουν αναπάντητες ή εξετάζονται με μεγάλη καθυστέρηση.

Οι ισχυρισμοί περί σκόπιμης συμπεριφοράς και οικονομικού οφέλους διατυπώθηκαν από τον Πολωνό υπουργό, χωρίς να παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ ανεξάρτητη τεκμηρίωση για τις προθέσεις των εταιρειών.

Οι τέσσερις απαιτήσεις της Πολωνίας προς τα social media

Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι απέστειλε συγκεκριμένα αιτήματα στις πλατφόρμες, ζητώντας άμεσες αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των καταγγελιών.

Πρώτη απαίτηση είναι η δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων ελέγχου περιεχομένου με προσωπικό που μιλά πολωνικά, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζονται καλύτερα οι τοπικές γλωσσικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της παραπληροφόρησης.

Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να διατηρούν άμεση επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με τους αρμόδιους φορείς που εντοπίζουν και αναφέρουν ύποπτο περιεχόμενο.

Παράλληλα, η Βαρσοβία ζητά να καταργηθούν οι διαδικασίες προσφυγών που ο υπουργός χαρακτήρισε προσχηματικές, υποστηρίζοντας ότι δεν προσφέρουν ουσιαστική δυνατότητα επανεξέτασης των καταγγελιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην άμεση εξάλειψη των δικτύων ψεύτικων αυτοματοποιημένων λογαριασμών, τα οποία, σύμφωνα με τις πολωνικές Αρχές, χρησιμοποιούνται για τη μαζική αναπαραγωγή παραπλανητικών αφηγημάτων.

Τέλος, ζητείται η σημαντική μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των εταιρειών σε όλες τις σχετικές αναφορές.

Απειλή οικονομικών κυρώσεων για όσους αγνοούν τις Αρχές

Η πολωνική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι δεν προτίθεται να περιοριστεί σε συστάσεις.

Ο Γκαβκόφσκι ανακοίνωσε ότι η μη συμμόρφωση των εταιρειών με τα αιτήματα των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών θα έχει συνέπειες.

«Έχω καταστήσει σαφές ότι κάθε κρατικό αίτημα που δεν ικανοποιείται από αυτές τις πλατφόρμες θα ενεργοποιεί διαδικασίες για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων», δήλωσε.

Η προειδοποίηση σηματοδοτεί την πρόθεση της Πολωνίας να εντείνει τη ρυθμιστική πίεση προς τις εταιρείες τεχνολογίας, αντιμετωπίζοντας πλέον την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και ως ζήτημα εθνικής ασφάλειας.

Το Reuters απευθύνθηκε στις Discord, Google, Meta, X, Telegram και TikTok ζητώντας σχόλιο για τις καταγγελίες της πολωνικής κυβέρνησης.

Ωστόσο, καμία από τις εταιρείες δεν είχε ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα για σχολιασμό κατά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Η παραπληροφόρηση στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με τη Μόσχα

Η Πολωνία συγκαταλέγεται στις χώρες που εκφράζουν τις εντονότερες ανησυχίες για τις ρωσικές επιχειρήσεις επιρροής στον ψηφιακό χώρο.

Οι πολωνικές Αρχές έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Μόσχα ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις για να προκαλέσει εσωτερικές διαιρέσεις.

Η κατάσταση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της γεωγραφικής θέσης της Πολωνίας, της συμμετοχής της στο ΝΑΤΟ και της στήριξης που παρέχει στην Ουκρανία.

Παράλληλα, οι δυτικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ένα ευρύτερο πρόβλημα: τη δυνατότητα οργανωμένων δικτύων να διαδίδουν μαζικά ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσα από πλατφόρμες με εκατομμύρια χρήστες.

Η Βαρσοβία υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση αυτής της απειλής δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην εθελοντική συνεργασία των εταιρειών.

Με περισσότερες από 65.000 καταγγελίες μέσα σε μόλις έξι μήνες και περιορισμένη ανταπόκριση από τις πλατφόρμες, η Πολωνία ανεβάζει τους τόνους, προειδοποιώντας ότι η αδράνεια απέναντι στη ρωσική παραπληροφόρηση δεν θα παραμείνει χωρίς συνέπειες.