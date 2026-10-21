Πρέβεζα: Έκλεψε τραπεζική κάρτα ηλικιωμένου και έκανε αναλήψεις και αγορές 14.140 ευρώ

Υπόθεση κλοπής και απάτης με τη χρήση τραπεζικής κάρτας σε βάρος ηλικιωμένου εξιχνιάστηκε στην Πρέβεζα, με τη συνολική οικονομική ζημία, να ανέρχεται σε 14.140 ευρώ. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι του θύματος, έμαθε το PIN και προχώρησε σε διαδοχικές αναλήψεις από ΑΤΜ και αγορές. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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ATM/φωτό αρχείου
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπόθεση κλοπής και απάτης με τη χρήση τραπεζικής κάρτας εξιχνιάστηκε στην Πρέβεζα, με δύο γυναίκες να ταυτοποιούνται για την εμπλοκή τους.
  • Η μία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στο σπίτι ηλικιωμένου, έμαθε το PIN, αφαίρεσε την κάρτα και προχώρησε σε διαδοχικές αναλήψεις και αγορές.
  • Η συνολική οικονομική ζημία για τον ηλικιωμένο ανήλθε σε 14.140 ευρώ, ενώ η δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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Υπόθεση κλοπής και απάτης με τη χρήση τραπεζικής κάρτας εξιχνιάστηκε στην Πρέβεζα, με δύο γυναίκες να ταυτοποιούνται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Η ζημία σε βάρος ηλικιωμένου, ξεπερνά τις 14.000 ευρώ.

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Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, ταυτοποίησε τα στοιχεία δύο γυναικών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, κλοπή, απάτη με υπολογιστή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η μία από τις δύο γυναίκες εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, στο σπίτι ηλικιωμένου στην Πρέβεζα. Αφού κατάφερε να μάθει τον κωδικό PIN της τραπεζικής του κάρτας, την αφαίρεσε σε ανύποπτο χρόνο.

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Στη συνέχεια, το χρονικό διάστημα από τις 20 έως τις 25 Αυγούστου 2026, προχώρησε σε διαδοχικές αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ. Παράλληλα, τόσο η ίδια όσο και η δεύτερη κατηγορούμενη, πραγματοποίησαν αγορές προϊόντων, χρησιμοποιώντας την κλεμμένη κάρτα.

Η συνολική οικονομική ζημία για τον ηλικιωμένο ανήλθε σε 14.140 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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