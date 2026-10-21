Πρέβεζα: Έκλεψε τραπεζική κάρτα ηλικιωμένου και έκανε αναλήψεις και αγορές 14.140 ευρώ

Υπόθεση κλοπής και απάτης με τη χρήση τραπεζικής κάρτας εξιχνιάστηκε στην Πρέβεζα, με δύο γυναίκες να ταυτοποιούνται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Η ζημία σε βάρος ηλικιωμένου, ξεπερνά τις 14.000 ευρώ.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, ταυτοποίησε τα στοιχεία δύο γυναικών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατά περίπτωση, κλοπή, απάτη με υπολογιστή και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, η μία από τις δύο γυναίκες εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, στο σπίτι ηλικιωμένου στην Πρέβεζα. Αφού κατάφερε να μάθει τον κωδικό PIN της τραπεζικής του κάρτας, την αφαίρεσε σε ανύποπτο χρόνο.

Στη συνέχεια, το χρονικό διάστημα από τις 20 έως τις 25 Αυγούστου 2026, προχώρησε σε διαδοχικές αναλήψεις χρημάτων από ΑΤΜ. Παράλληλα, τόσο η ίδια όσο και η δεύτερη κατηγορούμενη, πραγματοποίησαν αγορές προϊόντων, χρησιμοποιώντας την κλεμμένη κάρτα.

Η συνολική οικονομική ζημία για τον ηλικιωμένο ανήλθε σε 14.140 ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τις αστυνομικές Αρχές υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.