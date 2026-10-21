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Λάρισα: Στο νοσοκομείο 13χρονη έπειτα από κατανάλωση βότκας σε προαύλιο Γυμνασίου – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια παντοπωλείου

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε 13χρονη μαθήτρια με συμπτώματα μέθης και μερικής απώλειας αισθήσεων, έπειτα από κατανάλωση βότκας σε προαύλιο Γυμνασίου. Για την υπόθεση συνελήφθη 52χρονη ιδιοκτήτρια παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου έλαβε αναβολή για να απολογηθεί και αφέθηκε ελεύθερη.

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Αλκοόλ/φωτό αρχείου
Πηγή: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονη μαθήτρια στη Λάρισα, αφού κατανάλωσε αλκοόλ και παρουσίασε συμπτώματα μέθης και μερικής απώλειας αισθήσεων.
  • Η ανήλικη είχε προμηθευτεί ένα μπουκάλι βότκα από παντοπωλείο και βρέθηκε σε προαύλιο Γυμνασίου, όπου αισθάνθηκε αδιαθεσία και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ από περαστικό.
  • Για την υπόθεση συνελήφθη η 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας, σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονη μαθήτρια στη Λάρισα, αφού κατανάλωσε αλκοόλ και παρουσίασε συμπτώματα μέθης και μερικής απώλειας αισθήσεων.

Συγκεκριμένα, προχθές το βράδυ (19/10/2026) η ανήλικη, μαζί με φίλη της, προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα, από παντοπωλείο. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε προαύλιο Γυμνασίου της περιοχής, όπου η 13χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία. Περαστικός που αντιλήφθηκε την κατάστασή της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση συνελήφθη 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού, σε ανηλίκους. Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε αναβολή για να απολογηθεί την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερη.

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