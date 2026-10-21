Λάρισα: Στο νοσοκομείο 13χρονη έπειτα από κατανάλωση βότκας σε προαύλιο Γυμνασίου – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια παντοπωλείου

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 13χρονη μαθήτρια στη Λάρισα, αφού κατανάλωσε αλκοόλ και παρουσίασε συμπτώματα μέθης και μερικής απώλειας αισθήσεων.

Συγκεκριμένα, προχθές το βράδυ (19/10/2026) η ανήλικη, μαζί με φίλη της, προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα, από παντοπωλείο. Στη συνέχεια βρέθηκαν σε προαύλιο Γυμνασίου της περιοχής, όπου η 13χρονη αισθάνθηκε αδιαθεσία. Περαστικός που αντιλήφθηκε την κατάστασή της ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και το κορίτσι μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για την υπόθεση συνελήφθη 52χρονη ιδιοκτήτρια του παντοπωλείου, η οποία κατηγορείται για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ και προϊόντων καπνού, σε ανηλίκους. Οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησε αναβολή για να απολογηθεί την Παρασκευή και αφέθηκε ελεύθερη.