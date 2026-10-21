Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Λάρισα: «Η μόρφωση των μαθητών μας δεν είναι κόστος» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών, και της Ένωσης Γονέων στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων της Τετάρτης (21/10/2026).

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, προβάλλοντας ως βασικό αίτημα, την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, ενώ παράλληλα ανέδειξαν ζητήματα που αφορούν τις ελλείψεις προσωπικού και τη χρηματοδότηση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

Στο επίκεντρο τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί έθεσαν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους, τις αυξήσεις στους μισθούς, την κάλυψη των κενών στα σχολεία, την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, των σχολικών μονάδων.

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές εστίασαν σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, διεκδικώντας σπουδές με αξιοπρεπείς όρους και ουσιαστική στήριξη των φοιτητικών αναγκών.

Ιδιαίτερα μαχητική ήταν στη διαμαρτυρία η παρουσία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι έκαναν λόγο για δυσβάστακτο κόστος της στέγης που τους αναγκάζει να βρουν δουλειά εις βάρος των σπουδών τους, για να καλύψουν το υψηλό κόστος διαβίωσης.