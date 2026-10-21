LIVE UPDATE
Λαύριο: Φωτιά σε ιστιοπλοϊκό σκάφος – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Λάρισα: «Η μόρφωση των μαθητών μας δεν είναι κόστος» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών, γονέων και νοσοκομειακών γιατρών, στο πλαίσιο πανελλαδικών κινητοποιήσεων. Οι συμμετέχοντες διεκδικούν δημόσια και δωρεάν παιδεία, αυξήσεις μισθών και κάλυψη των κενών στα σχολεία. Παράλληλα, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναδεικνύουν το οξύ πρόβλημα του κόστους στέγασης και διαβίωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λάρισα/φοιτητές πορεία
Πηγή: Θεσσαλία Τηλεόραση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών, της Ένωσης Γονέων και νοσοκομειακών γιατρών, με βασικό αίτημα την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας.
  • Οι εκπαιδευτικοί έθεσαν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους τις αυξήσεις στους μισθούς, την κάλυψη των κενών στα σχολεία, την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
  • Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανέδειξαν το δυσβάστακτο κόστος της στέγης και της διαβίωσης, που τους αναγκάζει να εργάζονται εις βάρος των σπουδών τους, διεκδικώντας ουσιαστική στήριξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, φοιτητών, και της Ένωσης Γονέων στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων της Τετάρτης (21/10/2026).

LIVE – Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη την Ελλάδα

Διήμερο κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα: Σκηνές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Πάτρα – Στους δρόμους την Τετάρτη φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικοί

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, προβάλλοντας ως βασικό αίτημα, την υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, ενώ παράλληλα ανέδειξαν ζητήματα που αφορούν τις ελλείψεις προσωπικού και τη χρηματοδότηση των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

Σε εξέλιξη η φοιτητική διαδήλωση στο Σύνταγμα – Σε σκηνές θα διανυκτερεύσουν οι φοιτητές- ΦΩΤΟ

 

Στο επίκεντρο τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί έθεσαν στο επίκεντρο των διεκδικήσεών τους, τις αυξήσεις στους μισθούς, την κάλυψη των κενών στα σχολεία, την ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας, των σχολικών μονάδων.

 

Από την πλευρά τους, οι φοιτητές εστίασαν σε ζητήματα που αφορούν τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, διεκδικώντας σπουδές με αξιοπρεπείς όρους και ουσιαστική στήριξη των φοιτητικών αναγκών.

Ιδιαίτερα μαχητική ήταν στη διαμαρτυρία η παρουσία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι έκαναν λόγο για δυσβάστακτο κόστος της στέγης που τους αναγκάζει να βρουν δουλειά εις βάρος των σπουδών τους, για να καλύψουν το υψηλό κόστος διαβίωσης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ