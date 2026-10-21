Πάτρα: Αγωνιστικός παλμός και συνθήματα στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

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Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Πάτρα, όπου μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εργατικό Κέντρο, στην πλατεία Όλγας. Σύμφωνα με τι πρώτες εκτιμήσεις, οι συγκεντρωμένοι ξεπερνούν τους 3.000, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται.

Οι μαθητές διαδηλώνουν με συνθήματα και καπνογόνα, ζητώντας δημόσια και δωρεάν Παιδεία, καθώς και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στο πλευρό τους βρίσκονται γονείς και εργαζόμενοι, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των πρωτοβάθμιων σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Στη συγκέντρωση συμμετέχει σύσσωμη και η δημοτική αρχή της πόλης, ενώ λίγο νωρίτερα χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Νωρίτερα, φοιτητές είχαν πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το Εργατικό Κέντρο, όπου ενώθηκαν με το κύριο σώμα των διαδηλωτών.

Σε λίγο αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Πάτρας. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την επιθυμία η κινητοποίηση να εξελιχθεί ειρηνικά, χωρίς επεισόδια.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι:

Η μείωση των τιμών των ενοικίων.

Η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η διεύρυνση των δικαιούχων.

Η εξασφάλιση περισσότερων διαθέσιμων θέσεων στις φοιτητικές εστίες.

Η κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών.

Η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με την ανάγκη να μπορούν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χωρίς το κόστος διαβίωσης να αποτελεί εμπόδιο.