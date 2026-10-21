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Πάτρα: Αγωνιστικός παλμός και συνθήματα στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Περισσότεροι από 3.000 μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω από το Εργατικό Κέντρο στην πλατεία Όλγας, πραγματοποιώντας μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Πάτρα, με τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής. Βασικά αιτήματα των διαδηλωτών αποτελούν η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, η μείωση των ενοικίων, η αύξηση του σχετικού επιδόματος και η κατάργηση των διαγραφών φοιτητών, ώστε το κόστος διαβίωσης να μην αποτελεί εμπόδιο στις σπουδές.

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Κοινωνία

Πάτρα/πορεία φοιτητών
Πηγή: Τεμπο24
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Πάτρα, όπου μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εργατικό Κέντρο, με τους συγκεντρωμένους να ξεπερνούν τους 3.000.
  • Στο πλευρό τους βρίσκονται γονείς, εργαζόμενοι και σύσσωμη η δημοτική αρχή της πόλης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.
  • Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η μείωση των τιμών των ενοικίων, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, η εξασφάλιση θέσεων στις εστίες και η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Πάτρα, όπου μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εργατικό Κέντρο, στην πλατεία Όλγας. Σύμφωνα με τι πρώτες εκτιμήσεις, οι συγκεντρωμένοι ξεπερνούν τους 3.000, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται.

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Οι μαθητές διαδηλώνουν με συνθήματα και καπνογόνα, ζητώντας δημόσια και δωρεάν Παιδεία, καθώς και τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων στον χώρο της εκπαίδευσης.

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Στο πλευρό τους βρίσκονται γονείς και εργαζόμενοι, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των πρωτοβάθμιων σωματείων και του Εργατικού Κέντρου Πάτρας. Στη συγκέντρωση συμμετέχει σύσσωμη και η δημοτική αρχή της πόλης, ενώ λίγο νωρίτερα χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Νωρίτερα, φοιτητές είχαν πραγματοποιήσει προσυγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το Εργατικό Κέντρο, όπου ενώθηκαν με το κύριο σώμα των διαδηλωτών.

Σε λίγο αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της Πάτρας. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν την επιθυμία η κινητοποίηση να εξελιχθεί ειρηνικά, χωρίς επεισόδια.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι:

Η μείωση των τιμών των ενοικίων.

Η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και η διεύρυνση των δικαιούχων.

Η εξασφάλιση περισσότερων διαθέσιμων θέσεων στις φοιτητικές εστίες.

Η κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών.

Η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

Οι φοιτητές συνδέουν τις κινητοποιήσεις τους με την ανάγκη να μπορούν να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους χωρίς το κόστος διαβίωσης να αποτελεί εμπόδιο.

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