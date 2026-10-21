Cyber Greece 2026: Πώς οι κυβερνοεπιθέσεις μετατρέπονται σε υβριδικές απειλές κατά της δημοκρατίας

Η αποκάλυψη ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε απελάσεις ξένων διπλωματών για υβριδική δραστηριότητα, καθώς και η ανάδειξη του FIMI (Ξένη Χειραγώγηση Πληροφοριών και Παρέμβαση) ως του νέου βασικού πολλαπλασιαστή ισχύος των εχθρικών φορέων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Miroslav Sazdovski, Senior Analyst, European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE), στο 6ο ετήσιο συνέδριο Cyber Greece 2026 που συνδιοργανώνουν σήμερα (21/10) η Next is Now και η Dome Consulting στην Αίγλη Ζαππείου.

Της Μαίρης Ι. Παπακωνσταντίνου

Ο κ. Sazdovski, Senior Analyst του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών (Hybrid CoE), μιας κοινής πρωτοβουλίας ΕΕ και ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες απειλές δεν στοχεύουν πλέον στρατιωτικά κέντρα, αλλά την καθημερινότητα των πολιτών.

Εξήγησε ότι, ενώ οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις γίνονται για οικονομικό κέρδος, όταν αυτές στρέφονται εναντίον υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, προκαλούν αλυσιδωτές επιπτώσεις (cascading effect) λόγω της αλληλεξάρτησης των σύγχρονων υποδομών. Ένα τεχνικό χτύπημα σε εθνικό επίπεδο μπορεί εσκεμμένα να παραλύσει τοπικές υπηρεσίες, όπως την ψηφιακή διαχείριση της ύδρευσης ή τις παραδόσεις αγαθών, μετατρέποντας το τεχνικό πρόβλημα σε κοινωνικό και προκαλώντας αυθεντικό θυμό και απώλεια εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο εισέρχεται το FIMI: ο επιτιθέμενος εισάγει στοχευμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης σε τοπικά δίκτυα, μειονότητες ή influencers, εκμεταλλευόμενος τους υπάρχοντες κοινωνικούς διχασμούς για να μετατρέψει την τεχνική βλάβη σε κοινωνική αναταραχή και διαμαρτυρίες.

Σύμφωνα με τον αναλυτή, οι υβριδικές επιθέσεις στοχεύουν αποκλειστικά δημοκρατικές κοινωνίες, καθώς εκμεταλλεύονται την ανοιχτή τους δομή για να πλήξουν τα θεμέλιά τους, όπως το κράτος δικαίου και την ελευθερία του λόγου, προκειμένου να τα κάνουν να φαίνονται προβληματικά.

Αντίθετα, αυταρχικά καθεστώτα όπως η Βόρεια Κορέα είναι υπερ-ανθεκτικά σε αυτές, διότι μπορούν απλώς να καταστείλουν την πληροφορία χρησιμοποιώντας μηχανισμούς καταστολής. Για να θεωρηθεί μια ενέργεια υβριδική απειλή, απαιτείται σκόπιμος συνδυασμός εργαλείων, στρατηγική επιμονή, απόκρυψη της πρόθεσης και αποφυγή της απόδοσης (attribution), καθώς αν ο επιτιθέμενος ταυτοποιηθεί, η απειλή μετατρέπεται σε εγκληματική ή διπλωματική υπόθεση.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ο κ. Sazdovski προτείνει μια συστηματική προσέγγιση «ολόκληρης της κοινωνίας» βασισμένη σε 4 γραμμές άμυνας: την ανίχνευση και τεκμηρίωση των μοτίβων των επιθέσεων, την αύξηση της δημόσιας ενημέρωσης, την αποκατάσταση των ευπαθειών μέσω της παιδείας στα μέσα (media literacy) –όπως εφαρμόζεται επιτυχημένα στη Φινλανδία– και τέλος, την αποτροπή και επιβολή κόστους στον αντίπαλο μέσω κυρώσεων, νομικών ενεργειών ή ακόμη και απελάσεων διπλωματών.

Το Cyber Greece 2026 «Υβριδικές Απειλές: Το νέο τοπίο», πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνικής Νοημοσύνης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, καθώς και με την ευρεία υποστήριξη κορυφαίων εταιρειών και οργανισμών της αγοράς. Diamond χορηγός του συνεδρίου είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ ως Platinum χορηγοί συμμετέχουν οι εταιρείες OBRELA και BRIGHT GROUP. Την κατηγορία των Golden χορηγών στελεχώνουν οι ADACOM και inDigital, ενώ Silver χορηγοί είναι οι HUAWEI, NEUROSOFT και Netcompany.

Στο πλευρό του συνεδρίου ως Χορηγοί βρίσκονται οι εταιρείες Τ, ΑΔΜΗΕ, Olympios, EFAGROUP και Cognyte LUMINAR, με την εκδήλωση να πραγματοποιείται επιπλέον με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ. Χορηγοί επικοινωνίας που καλύπτουν και προβάλλουν το συνέδριο είναι οι realfm97.8, Realnews, Real.gr, ENIKOS και enikonomia.gr. Το CYBER GREECE αποτελεί σταθερά έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς για την ασφάλεια στον ψηφιακό χώρο στην Ελλάδα.