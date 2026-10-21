Ηράκλειο: Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με αγωνιστικό παλμό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο, με μαθητές και φοιτητές να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ελευθερίας για τις σημερινές κινητοποιήσεις στην πόλη. Τα αιτήματα εστιάζουν στα προβλήματα της δημόσιας Παιδείας, στα κενά στα σχολεία, στην ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και στο αυξημένο κόστος στέγασης και διαβίωσης. Παράλληλες δράσεις καταγράφονται σε όλη την Κρήτη, με τη συμμετοχή και υγειονομικών που διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές Υγείας.

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Ηράκλειο - Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, δίνοντας το έναυσμα για μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πόλη.
  • Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται τα προβλήματα της δημόσιας Παιδείας, τα κενά στα σχολεία, η ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης.
  • Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Κρήτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε εξέλιξη είναι και στο Ηράκλειο της Κρήτης μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας, δίνοντας το έναυσμα για τις σημερινές πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στην πόλη.

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Σταδιακά, μαθητές από διάφορα σχολεία του Ηρακλείου, αρκετά από τα οποία τελούν υπό κατάληψη, κατέφθαναν στο κέντρο της πόλης, με σημείο συνάντησης την πλατεία Ελευθερίας.

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Τα αιτήματα αφορούν τα προβλήματα της δημόσιας Παιδείας, τα κενά στα σχολεία, την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και τη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης και διαβίωσης αποτελεί σημαντικό βάρος για πολλές οικογένειες.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Κρήτη, με παράλληλες δράσεις και από τους υγειονομικούς, οι οποίοι αναδεικνύουν τα προβλήματα υποστελέχωσης και τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές Υγείας.

 

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