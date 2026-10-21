Ηράκλειο: Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με αγωνιστικό παλμό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Σε εξέλιξη είναι και στο Ηράκλειο της Κρήτης μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί στην πλατεία Ελευθερίας, δίνοντας το έναυσμα για τις σημερινές πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στην πόλη.

Σταδιακά, μαθητές από διάφορα σχολεία του Ηρακλείου, αρκετά από τα οποία τελούν υπό κατάληψη, κατέφθαναν στο κέντρο της πόλης, με σημείο συνάντησης την πλατεία Ελευθερίας.

Τα αιτήματα αφορούν τα προβλήματα της δημόσιας Παιδείας, τα κενά στα σχολεία, την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και τη στήριξη των μαθητών και των φοιτητών, σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης και διαβίωσης αποτελεί σημαντικό βάρος για πολλές οικογένειες.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Κρήτη, με παράλληλες δράσεις και από τους υγειονομικούς, οι οποίοι αναδεικνύουν τα προβλήματα υποστελέχωσης και τις ελλείψεις στις δημόσιες δομές Υγείας.