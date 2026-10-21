Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη – Πανό με συνθήματα στα γαλλικά, 10 προσαγωγές

Μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας, με την οδό Εγνατία να έχει κλείσει στο ύψος του αγάλματος Βενιζέλου. Στο σημείο έχουν παραταχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 10 προσαγωγές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί περιμετρικά της κινητοποίησης, έχοντας προχωρήσει σε τουλάχιστον 10 προσαγωγές για προληπτικούς λόγους.
  • Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατάληψη 30 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων οι 18 στη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η κινητοποίηση αντλεί έμπνευση από τη Γαλλία, γεγονός που αποτυπώνεται και σε συνθήματα που είναι γραμμένα στα γαλλικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, η οδός Εγνατία έχει κλείσει στο ύψος του αγάλματος Βενιζέλου, ενώ σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης -φοιτητές όλων των σχολών, μαθητές και εκπαιδευτικοί- διαδηλώνει ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Την ίδια στιγμή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί σχεδόν σε κάθε γωνιά περιμετρικά της κινητοποίησης, υπό τον φόβο επεισοδίων ενώ έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 10 προσαγωγές και  μία σύλληψη.

Οι φοιτητές σε δηλώσεις τους αναφέρουν ότι η κινητοποίηση είναι εμπνευσμένη από τους συναδέλφους τους στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση είναι ο μόνος τρόπος ώστε να εισακουστούν τα προβλήματά τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατάληψη 30 σχολικές μονάδες, με τις 18 από αυτές να είναι στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε φωτογραφίες

Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ