Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη – Πανό με συνθήματα στα γαλλικά, 10 προσαγωγές

Μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων. Η κινητοποίηση αντλεί έμπνευση από τη Γαλλία, γεγονός που αποτυπώνεται και σε συνθήματα που είναι γραμμένα στα γαλλικά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, η οδός Εγνατία έχει κλείσει στο ύψος του αγάλματος Βενιζέλου, ενώ σε λίγο αναμένεται να ξεκινήσει η πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης -φοιτητές όλων των σχολών, μαθητές και εκπαιδευτικοί- διαδηλώνει ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας. Την ίδια στιγμή ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί σχεδόν σε κάθε γωνιά περιμετρικά της κινητοποίησης, υπό τον φόβο επεισοδίων ενώ έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 10 προσαγωγές και μία σύλληψη.

Οι φοιτητές σε δηλώσεις τους αναφέρουν ότι η κινητοποίηση είναι εμπνευσμένη από τους συναδέλφους τους στη Γαλλία, υποστηρίζοντας ότι η αντίδραση είναι ο μόνος τρόπος ώστε να εισακουστούν τα προβλήματά τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατάληψη 30 σχολικές μονάδες, με τις 18 από αυτές να είναι στη Θεσσαλονίκη.

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