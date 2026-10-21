Ηράκλειο: Στιγμές τρόμου για εργαζόμενο σε φαρμακείο – Ληστής τον απείλησε με κατσαβίδι και άρπαξε χρήματα από το ταμείο

Άγνωστος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του εισέβαλε το πρωί της Τετάρτης (20/10/2026) σε φαρμακείο στο Ατσαλένιο Ηρακλείου, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Ο δράστης απείλησε τον εργαζόμενο με αιχμηρό αντικείμενο, απέσπασε χρήματα από την ταμειακή μηχανή και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, συλλέγοντας παράλληλα καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης στο Ηράκλειο, όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε σε φαρμακείο, στη συνοικία του Ατσαλένιου.
  • Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, απείλησε τον εργαζόμενο και απέσπασε χρήματα από την ταμειακή μηχανή.
  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, με τις Αρχές να εξετάζουν υλικό, από κάμερες ασφαλείας.

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Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τετάρτης (21/10/2026) στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, όταν ένας άγνωστος άνδρας, εισέβαλε σε φαρμακείο στη συνοικία του Ατσαλένιου, προκαλώντας έντονη αναστάτωση και πανικό στους παρευρισκόμενους.

Εισβολή με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου

Σύμφωνα με το Creta24. ο δράστης εισήλθε στον χώρο του φαρμακείου έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και, προτάσσοντας ένα αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ήταν κατσαβίδι, απείλησε τον έντρομο εργαζόμενο, καταφέρνοντας να αποσπάσει αρκετά χρήματα από την ταμειακή μηχανή. Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα, και έσπευσε στο σημείο για να συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ οι αστυνομικοί συγκεντρώνουν καταθέσεις και εξετάζουν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του φαρμακείου και της γύρω περιοχής, για τη χαρτογράφηση της διαδρομής διαφυγής του.

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