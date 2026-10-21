Λάρισα: Ισόβια στον 44χρονο που βίαζε την 9χρονη θετή κόρη του – Για «σκευωρία» έκανε λόγο ο κατηγορούμενος στην απολογία του

Σε ισόβια κάθειρξη, καταδικάστηκε χθες, Τρίτη (20/10/2026) από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, ένας άνδρας για τον κατ’ εξακολούθηση βιασμό της ανήλικης 9χρονης θετής κόρης του.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε επίσης κάθειρξη 15 ετών για το αδίκημα της κατάχρησης, σε ασέλγεια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το larissanet.gr, «οι πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος έλαβαν χώρα σε τοπικές κοινότητες της Λάρισας και της Μαγνησίας το 2023 και το 2025. Η μητέρα της ανήλικης γνώρισε με συνοικέσιο τον κατηγορούμενο τον Δεκέμβριο του 2021 και μέσα στους επόμενους δύο μήνες παντρεύτηκαν. Το πρώτο περιστατικό κακοποίησης συνέβη όταν η μητέρα της χρειάστηκε να λείψει στην Αλβανία και άφησε την ανήλικη υπό την εποπτεία του κατηγορουμένου, ο οποίος την απειλούσε να μην αποκαλύψει όσα συνέβαιναν γιατί θα έκανε κακό σε συγγενικά της πρόσωπα».

Τον Μάιο του 2025 η ανήλικη, αποκάλυψε στην θεία της τα περιστατικά κακοποίησης και μαζί με άλλα άτομα από το συγγενικό της περιβάλλον, προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία. Η μητέρα της ανήλικης αρνήθηκε τα καταγγελλόμενα και τα απέδωσε σε «σκευωρία» των συγγενών.

Αντίστοιχα ο κατηγορούμενος στην απολογία του αρνήθηκε τις κατηγορίες και τόνισε πως είναι «σκευωρία» του αδελφού της συζύγου του, για περιουσιακούς λόγους.

Στην αγόρευση της η εισαγγελέας, τόνισε πως «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία» ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε τις πράξεις επισημαίνοντας πως τόσο ο ίδιος όσο και η μητέρα της ανήλικης έχουν πέσει σε «σωρεία αντιφάσεων».

Τόνισε πως η κατάθεση του παιδιού ήταν ειλικρινής, επισημαίνοντας τις εκθέσεις των παιδοψυχολόγων, ενώ για την ιατροδικαστική έκθεση που δεν κατέγραψε σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης με βάση όσα κατέθεσε η ανήλικη, ανέφερε πως αυτή θα πρέπει να ιδωθεί υπό το «πρίσμα» του εκπαιδευτικού της υπόβαθρου και της περιορισμένης γνώσης, για το τι συνιστά σεξουαλική επαφή.

Το δικαστήριο τελικά κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και επέβαλε ομόφωνα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, για την πράξη του βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και ποινή κάθειρξης 15 ετών για την πράξη της κατάχρησης ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε το 14ο έτος της ηλικίας του και το οποίο έχουν εμπιστευθεί στον δράστη για να το προσέχει, από δράση που συνοικεί με τον ανήλικο, κατ’ εξακολούθηση.

Έπειτα από την λήξη της συνεδρίασης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην φυλακή καθώς βάσει νόμου, δεν προβλέπεται ανασταλτικό αποτέλεσμα, στην έφεση για την ποινή των ισοβίων μέχρι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.