Κρήτη: Νέα διάσωση περίπου 70 μεταναστών από το Λιμενικό, νότια της Ιεράπετρας – Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex

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Επιχείρηση διάσωσης περίπου 70 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, από το Λιμενικό.

Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.