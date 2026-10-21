Κρήτη: Νέα διάσωση περίπου 70 μεταναστών από το Λιμενικό, νότια της Ιεράπετρας – Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex

Επιχείρηση διάσωσης περίπου 70 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος. Η λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex και ακολούθησε περισυλλογή των επιβαινόντων από περιπολικό σκάφος. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.

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Μετανάστες, αποβίβαση, Λιμενικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση διάσωσης περίπου 70 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη.
  • Η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.
  • Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση διάσωσης περίπου 70 μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή 21,5 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, στην Κρήτη, από το Λιμενικό.

Η λέμβος εντοπίστηκε από drone της Frontex

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex.

Ακολούθησε επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

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