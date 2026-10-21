LIVE – Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη την Ελλάδα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίοι διεκδικούν δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Αν και το κάλεσμα ήταν για τις 12:00, οι πρώτοι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις 10:30 το πρωί, ενώ τα μπλοκ συνεχίζουν να καταφθάνουν, αυξάνοντας τον όγκο της συγκέντρωσης.

Η οδός Πανεπιστημίου είναι κλειστή, καθώς οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει το οδόστρωμα μπροστά από τα Προπύλαια. Μετά τους χαιρετισμούς από την εξέδρα, θα ξεκινήσει η πορεία προς το Σύνταγμα, με την κεφαλή της συγκέντρωσης να μετακινείται σταδιακά προς την Ομόνοια, καθώς συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου.

Κεντρικό σύνθημα των φοιτητών είναι το «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε», με βασικά αιτήματα τη λήψη μέτρων στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και φοιτητικής στέγης, τη μείωση των ενοικίων, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και τη διεύρυνση των δικαιούχων. Παράλληλα, ζητούν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στις φοιτητικές εστίες και την κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών.

Δέκα προσαγωγές – Περίπου 3.000 αστυνομικοί επί ποδός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα προληπτικά μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για τη συγκέντρωση και την πορεία που θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με το ERTNews, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα, στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων.

Στα μέτρα συμμετέχουν περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Ασφάλεια και η Τροχαία, η οποία θα προχωρήσει στις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εξέλιξη της πορείας.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί σε κρίσιμα σημεία του κέντρου, ακόμη και στην οδό Ερμού, για την προστασία της αγοράς. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων στην περιοχή έχουν ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες να λάβουν τα δικά τους μέτρα ασφαλείας για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

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