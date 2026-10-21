LIVE – Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη την Ελλάδα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να διεκδικούν δημόσια και δωρεάν Παιδεία, καθώς και μέτρα για το κόστος σπουδών και στέγασης. Η οδός Πανεπιστημίου παραμένει κλειστή, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. με περίπου 3.000 αστυνομικούς και 10 προσαγωγές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίοι διεκδικούν δημόσια και δωρεάν Παιδεία.
  • Κεντρικό σύνθημα των φοιτητών είναι το «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε», με βασικά αιτήματα τη λήψη μέτρων στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και φοιτητικής στέγης.
  • Στα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. συμμετέχουν περίπου 3.000 αστυνομικοί, ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 προσαγωγές στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στον “χορό” των κινητοποιήσεων σήμερα η Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ και οι νοσοκομειακοί γαιτροί.

Οι τελευταίες εξελίξεις

  • Πάτρα: Αγωνιστικός παλμός και συνθήματα στο μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

    – Μεγάλη είναι η συμμετοχή στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Πάτρα, όπου μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το Εργατικό Κέντρο, με τους συγκεντρωμένους να ξεπερνούν τους 3.000.

    – Στο πλευρό τους βρίσκονται γονείς, εργαζόμενοι και σύσσωμη η δημοτική αρχή της πόλης, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

    – Μεταξύ των βασικών αιτημάτων είναι η μείωση των τιμών των ενοικίων, η αύξηση του στεγαστικού επιδόματος, η εξασφάλιση θέσεων στις εστίες και η ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας.

  • Προς τη Βουλή η πορεία των διαδηλωτών - Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

    Ξεκίνησε πριν από λίγο η πορεία από τα Προπύλαια με κατεύθυνση την πλατεία Συντάγματος, όπου θα κορυφωθούν οι σημερινές κινητοποιήσεις. Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν νωρίτερα στην οδό Πανεπιστημίου, η οποία παραμένει κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων, με την κεφαλή της πορείας να κατευθύνεται προς τη Βουλή.

    Στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός.

  • Ηράκλειο: Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με αγωνιστικό παλμό - ΦΩΤΟ

    – Μαθητές και φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, δίνοντας το έναυσμα για μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην πόλη.

    – Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται τα προβλήματα της δημόσιας Παιδείας, τα κενά στα σχολεία, η ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης και το υψηλό κόστος στέγασης και διαβίωσης.

    – Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλη την Κρήτη, με παράλληλες δράσεις και από τους υγειονομικούς ενάντια στις ελλείψεις και την υποστελέχωση των δομών Υγείας.

  • Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη - Πανό με συνθήματα στα γαλλικά, 10 προσαγωγές

    – Μαζικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και γονέων βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενάντια στην υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας.

    – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί περιμετρικά της κινητοποίησης, έχοντας προχωρήσει σε τουλάχιστον 10 προσαγωγές για προληπτικούς λόγους.

    – Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό κατάληψη 30 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων οι 18 στη Θεσσαλονίκη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια, με τη συμμετοχή φοιτητών, μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, οι οποίοι διεκδικούν δημόσια και δωρεάν Παιδεία.

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια: Στάση εργασίας στο Δημόσιο, πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς – Επί ποδός 3.000 αστυνομικοί

Αν και το κάλεσμα ήταν για τις 12:00, οι πρώτοι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται από τις 10:30 το πρωί, ενώ τα μπλοκ συνεχίζουν να καταφθάνουν, αυξάνοντας τον όγκο της συγκέντρωσης.

Η οδός Πανεπιστημίου είναι κλειστή, καθώς οι διαδηλωτές έχουν καταλάβει το οδόστρωμα μπροστά από τα Προπύλαια. Μετά τους χαιρετισμούς από την εξέδρα, θα ξεκινήσει η πορεία προς το Σύνταγμα, με την κεφαλή της συγκέντρωσης να μετακινείται σταδιακά προς την Ομόνοια, καθώς συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου.

Αθήνα- πανεκαπιδευτικό συλλαλητήριο

Κεντρικό σύνθημα των φοιτητών είναι το «Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε», με βασικά αιτήματα τη λήψη μέτρων στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και φοιτητικής στέγης, τη μείωση των ενοικίων, την αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και τη διεύρυνση των δικαιούχων. Παράλληλα, ζητούν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις στις φοιτητικές εστίες και την κατάργηση του νόμου για τις διαγραφές φοιτητών.

εκπαιδευτικό συλλαλητήριο - Αθήνα

Δέκα προσαγωγές – Περίπου 3.000 αστυνομικοί επί ποδός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα προληπτικά μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. για τη συγκέντρωση και την πορεία που θα ακολουθήσει. Σύμφωνα με το ERTNews, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 10 προσαγωγές ατόμων που κρίθηκαν ύποπτα, στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων.

Στα μέτρα συμμετέχουν περίπου 3.000 αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Ασφάλεια και η Τροχαία, η οποία θα προχωρήσει στις απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εξέλιξη της πορείας.

πανεκπαιδευτικό - Αθήνα

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν παραταχθεί σε κρίσιμα σημεία του κέντρου, ακόμη και στην οδό Ερμού, για την προστασία της αγοράς. Παράλληλα, οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων στην περιοχή έχουν ενημερωθεί τις προηγούμενες ημέρες να λάβουν τα δικά τους μέτρα ασφαλείας για το ενδεχόμενο επεισοδίων.

Αθήνα- συλλαλητήριο

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