Θέρμανση με κλιματιστικό: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για να ζεσταθείτε οικονομικά και να γλιτώσετε χρήματα

Πολλοί καταναλωτές επιλέγουν να ζεσταθούν κατά τη χειμερινή περίοδο με κλιματιστικό. Το enikonomia.gr με τη συμβολή του προέδρου της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.), Δημήτρη Κοντούσια, παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό για τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούν οι καταναλωτές κλιματιστικά  νέας ή παλαιάς τεχνολογίας, προκειμένου να μην λαμβάνουν  φουσκωμένους λογαριασμούς  ρεύματος. 

EN
Γράφει η
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Οικονομία

κλιματιστικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τη σωστή χρήση των κλιματιστικών, ώστε οι καταναλωτές να ζεσταθούν οικονομικά χωρίς φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος.
  • Για να ζεσταθεί οικονομικά ο χώρος, η κατάλληλη θερμοκρασία είναι από 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με ιδανική επιλογή τους 22 βαθμούς.
  • Το κλιματιστικό θα πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον 10 με 15 ώρες, ενώ η ρύθμιση στους 30 βαθμούς πρέπει να αποφεύγεται καθώς προκαλεί τεράστια κατανάλωση ρεύματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να ζεσταθούν φέτος κατά τη χειμερινή περίοδο με  κλιματιστικό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το enikonomia.gr λοιπόν, καταρτίζει με τη συμβολή του προέδρου της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.), Δημήτρη Κοντούσια έναν νέο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον τρόπο που θα μπορούν οι καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν φέτος τα κλιματιστικά τους είτε αυτά είναι νέας τεχνολογίας είτε παλαιάς, προκειμένου να μην λαμβάνουν φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Αναλυτικά:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εάν κάποιος έχει στο σπίτι του είτε κλιματιστικό inverter είτε παλαιάς τεχνολογίας σε τι θα βαθμούς Κελσίου θα πρέπει να το βάλει προκειμένου να ζεσταθεί ο χώρος του αλλά και να γλιτώσει χρήματα

  • Για να ζεσταθεί οικονομικά ο χώρος, η καλή θερμοκρασία είναι από 22 βαθμούς Κελσίου έως τις 24 βαθμούς Κελσίου.
  • Επίσης επισημαίνεται πως, μια πολύ ικανοποιητική θερμοκρασία με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος είναι οι 22 βαθμοί Κελσίου.

Διαβάστε περισσότερο στο enikonomia.gr

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ