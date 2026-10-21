Θέρμανση με κλιματιστικό: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για να ζεσταθείτε οικονομικά και να γλιτώσετε χρήματα

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Δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να ζεσταθούν φέτος κατά τη χειμερινή περίοδο με κλιματιστικό.

Της Κατερίνας Φεσσά

Το enikonomia.gr λοιπόν, καταρτίζει με τη συμβολή του προέδρου της Ομοσπονδίας Ψυκτικών Ελλάδος (Ο.Ψ.Ε.), Δημήτρη Κοντούσια έναν νέο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον τρόπο που θα μπορούν οι καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν φέτος τα κλιματιστικά τους είτε αυτά είναι νέας τεχνολογίας είτε παλαιάς, προκειμένου να μην λαμβάνουν φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος. Αναλυτικά:

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εάν κάποιος έχει στο σπίτι του είτε κλιματιστικό inverter είτε παλαιάς τεχνολογίας σε τι θα βαθμούς Κελσίου θα πρέπει να το βάλει προκειμένου να ζεσταθεί ο χώρος του αλλά και να γλιτώσει χρήματα

Για να ζεσταθεί οικονομικά ο χώρος, η καλή θερμοκρασία είναι από 22 βαθμούς Κελσίου έως τις 24 βαθμούς Κελσίου.

Επίσης επισημαίνεται πως, μια πολύ ικανοποιητική θερμοκρασία με χαμηλή κατανάλωση ρεύματος είναι οι 22 βαθμοί Κελσίου.

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