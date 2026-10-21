Βόλος: Στους δρόμους μαθητές, εκπαιδευτικοί και φοιτητές για την «ασφυξία» στην Παιδεία

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Σε εξέλιξη είναι το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στον Βόλο, με τους μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνονται στην πλατεία Ελευθερίας στο πλαίσιο πανελλαδικού ξεσηκωμού για την “ασφυξία” στην Παιδεία.

Βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων, η κάλυψη των κενών σε προσωπικό και η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την εκπαίδευση.

Οι κινητοποιήσεις φέρνουν στο προσκήνιο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές, αλλά και την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η εκπαιδευτική διαδρομή για χιλιάδες οικογένειες.

“Από την Γαλλία, το Βέλγιο ως την Αλβανία, λέμε τα αυτονόητα. Ζούμε τις συνέπειες πολέμων και περικοπών σε υποδομές, παίρνουμε πτυχία χωρίς αξία. Εμείς θα αγωνιστούμε για την ζωή μας”, δήλωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

“Στα σχολεία τα ταβάνια πέφτουν στα κεφάλια μας, ζούμε απίστευτες καταστάσεις και η Κυβέρνηση θα μας βρίσκει μπροστά της, γιατί εμείς θέλουμε σχολεία για τα παιδιά”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας κ. Καλαντζής.

“Εμείς δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν περισσότερο τα πανεπιστήμια. Από τον Βόλο, από όλη την Ελλάδα δίνουμε ένα μήνυμα στην Κυβέρνηση πως η πολιτική που μας καταστρέφει τελείωσε”, δηλώνουν φοιτητές.