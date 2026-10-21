Χανιά: Χειροπέδες σε 48χρονο «ποντικό» που τρύπωσε σε κατάστημα – Έκλεψε 1.000 ευρώ, κινητά και… ποτά

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Στη σύλληψη ενός 48χρονου υπηκόου Βουλγαρίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, έπειτα από κλοπή που σημειώθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Έκλεψε 1.000 ευρώ, κινητά και… ποτά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στο κατάστημα τα ξημερώματα της Τρίτης (20/10) και να αφαίρεσε 1.000 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα, κάρτες του ΙΚΑ, καθώς και οκτώ φιάλες ποτών.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του και κατάφεραν να τον συλλάβουν άμεσα. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, στην κατοχή του βρέθηκαν αντικείμενα για τα οποία δεν μπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, καθώς και μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί από το κατάστημα.

Τα κλοπιμαία που εντοπίστηκαν αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτρια του καταστήματος, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.