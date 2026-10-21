Ταραχές στην Αλβανία: Ο Ράμα έβαλε νέες καρέκλες «διαλόγου», προειδοποιεί με διώξεις και φεύγει… για το Μαυροβούνιο

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Νέο κάλεσμα σε διάλογο απηύθυνε ο Έντι Ράμα, τοποθετώντας εκ νέου καρέκλες έξω από το πρωθυπουργικό γραφείο με την ένδειξη «διάλογος», σε μια συμβολική κίνηση προς τους διαδηλωτές.

Παράλληλα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επαναλαμβάνει την πρόσκληση διαλόγου και καλεί τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από τη βία προειδοποιώντας τους πως θα λογοδοτήσουν νομικά και οικονομικά για την βία.

Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η βία είναι αξιόποινη πράξη. Χθες ο διάλογος έλαβε την απάντηση της βίας. Σήμερα ο διάλογος είναι ξανά εδώ (…) Όποιος καταστρέφει δημόσια περιουσία θα πληρώσει, όποιος καταστρέφει την περιουσία κάποιου άλλου θα πληρώσει . Η Αλβανία ανήκει σε όλους».



Οι κόκκινες καρέκλες, που είχε βγάλει χθες, Τρίτη, ο Αλβανός Πρωθυπουργός από το κυβερνητικό κτίριο ως ένδειξη διαλόγου και οι διαδηλωτές κατέστρεψαν, χρονολογούνται , σύμφωνα με τον ιστορικό Μαρενγκλέν Κάσμι , από τη δεκαετία του 1930 και είχαν επιβιώσει από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τη ναζιστική κατοχή και τον κομμουνισμό.

Ένταση και συμβολικές αντιδράσεις

Μετά τα χθεσινά βίαια επεισόδια στην καρδιά των Τιράνων, η αστυνομική παρουσία είναι έντονη στην αλβανική πρωτεύουσα .

Ωστόσο, όσο απρόβλεπτη είναι κατάσταση στα Τίρανα, το ίδιο απρόσμενη είναι και η αντίδραση ορισμένων ομάδων διαδηλωτών, όταν έρχονται αντιμέτωποι με την αστυνομία.



Με συμβολικές κινήσεις, αγκαλιασμένοι, φοιτητές και φοιτήτριες γίνονται μία γροθιά μπροστά στα κανόνια ρίψης νερού που τους στοχεύουν, ενώ κάποιοι άλλοι πιάνονται σε κύκλο και χορεύουν, όταν τους πλησιάζουν οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Protesta në Tiranë -protestuesja ia merr valles, policia e lag me autobot uji #Telegrafi #Tirana #Protesta https://t.co/Ek0zyZroig — Telegrafi.com (@Telegrafisti) October 20, 2026



Πρόκειται για εικόνες από την κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη των Τιράνων χθες το βράδυ, την ώρα που η αστυνομία έδινε μάχη με τους διαδηλωτές, οι οποίοι εκτόξευαν αδιάκοπα πυροτεχνήματα και μολότοφ απαντώντας στα δακρυγόνα και τις αύρες.

SKËNDERBEJ SQUARE UNDER SIEGE! THE SQUARE TURNS INTO A BATTLEFIELD!

Tear gas, rubber bullets, and stun grenades against protesters! Tirana erupts into chaos as casualties are reported, journalist reports from the scene. https://t.co/i2HcYSE9bA — Urim Gjata 🇦🇱 (@urimgjata1) October 20, 2026



Έγιναν μάχες με τους αστυνομικούς, οι οποίοι προχώρησαν σε συλλήψεις.

Relentless chaos in Tirana. Skenderbeu Square. Night 8. https://t.co/MHNnPncQ31 — Xhemajl Rexha (@xhemajl_rexha) October 20, 2026



Η εικόνα στην κεντρική λεωφόρο των Μαρτύρων του Έθνους είναι πολεμική, καθώς οι διαδηλωτές έχουν ξηλώσει κυβόλιθους και μάρμαρα, ως όπλα, εναντίον των αστυνομικών.

Παρέμβαση ΟΗΕ

Αντίδραση για τις βίαιες διαδηλώσεις σε χώρες της ΕΕ και την Αλβανία υπήρξε από τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, ο οποίος με ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ καταδίκασε όλες τις πράξεις βίας και κάλεσε τα εμπλεκόμενα μέρη να αποκλιμακώσουν τις εντάσεις, ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ προέτρεψε σε διάλογο χωρίς αποκλεισμούς.

Mass protests in several European countries are giving rise to human rights concerns, and I call on all those involved to reduce tensions. Violence only serves those who wish to distract attention from genuine grievances; dialogue is the only way forward.

https://t.co/kWkLJJwvK0 — Volker Türk (@volker_turk) October 20, 2026



Την ανησυχία του για την βίαιη κατάσταση την Αλβανία εξέφρασε και ο ΟΑΣΕ με δημόσια τοποθέτηση του, προτρέποντας όλους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν την κλιμάκωση της κατάστασης.

Το πρόγραμμα του Ράμα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αλβανικού Τύπου, ο πρωθυπουργός Ράμα αναμένεται αύριο, Πέμπτη, να μεταβεί στο Μαυροβούνιο για την Διάσκεψη Ηγετών της Διαδικασίας του Βερολίνου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Μίλοτσερ, όπου αναμένεται να παραστούν ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, ο Αυστριακός καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ,ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοτσκι, ο πρωθυπουργός της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς και ο ‘Αλμπιν Κούρτι, πρωθυπουργός του Κοσόβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ