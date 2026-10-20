Αλβανία: Όγδοη ημέρα οργής στα Τίρανα – Οι φοιτητές απορρίπτουν τον διάλογο με τον Ράμα, νέα επεισόδια και εκατοντάδες συλλήψεις

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Για όγδοη συνεχόμενη ημέρα οι δρόμοι των Τιράνων γεμίζουν διαδηλωτές, με την αντικυβερνητική εξέγερση στην Αλβανία να αποκτά νέες διαστάσεις και την πίεση προς τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα να εντείνεται.

Την Τρίτη (20/10), φοιτητές και πανεπιστημιακοί πραγματοποίησαν νέα πορεία προς το κυβερνητικό μέγαρο, απορρίπτοντας συμβολικά την πρόσκληση του Ράμα για διάλογο, ενώ ακολούθησαν επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας, με πέτρες, δακρυγόνα και νερό υπό πίεση. Την ίδια ώρα, η αστυνομία ανακοίνωσε 33 νέες συλλήψεις για τα επεισόδια της προηγούμενης ημέρας, ανεβάζοντας σε 271 τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων κατά την πρώτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων.

Η πολιτική κρίση στην Αλβανία συνεχίζει να βαθαίνει, καθώς οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τα πανεπιστήμια, με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης, έχουν εξελιχθεί σε ευρύτερη αμφισβήτηση της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές ζητούν επιτακτικά την παραίτηση του Έντι Ράμα, καταγγέλλοντας διαφθορά, ανεπαρκή χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και αστυνομική βία.

Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα Euronews Albania, Shqiptarja.com και BalkanWeb, η σημερινή κινητοποίηση σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς στο πλευρό των φοιτητών βρέθηκαν και πανεπιστημιακοί, οι οποίοι ζητούν πολιτικές ευθύνες για τη διαχείριση της κρίσης.

Οι φοιτητές ανέτρεψαν τις «καρέκλες διαλόγου» του Ράμα – «Χωρίς παραίτηση δεν σταματάμε»

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της ημέρας καταγράφηκε έξω από το κυβερνητικό μέγαρο στα Τίρανα.

Νωρίς το πρωί, ο Έντι Ράμα δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανίζονταν καρέκλες τοποθετημένες κυκλικά μπροστά στο κτίριο της κυβέρνησης, με την επιγραφή «Διάλογος».

Η κίνηση αποτελούσε συμβολική πρόσκληση προς τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς να καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Ωστόσο, η απάντηση των συγκεντρωμένων ήταν κατηγορηματική.

Φοιτητές και πανεπιστημιακοί που έφτασαν στο κυβερνητικό μέγαρο ανέτρεψαν τις καρέκλες και απομάκρυναν τα μηνύματα περί διαλόγου, εκφράζοντας την απόρριψη της πρωτοβουλίας του πρωθυπουργού.

«Αρνούμαστε τον διάλογο! Απελευθερώστε τους φοιτητές!» και «Χωρίς παραίτηση δεν σταματάμε!» ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν έξω από το γραφείο του Ράμα.

Ορισμένοι διαδηλωτές τοποθέτησαν φωτογραφίες από τη σύλληψη του νεαρού Κλέβι Μέταϊ, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα από τα σύμβολα των κινητοποιήσεων.

Σε άλλο πανό αναγραφόταν το σύνθημα «Δεν κάνουμε διάλογο με εγκληματίες».

Η άρνηση της πρόσκλησης αναδεικνύει το βαθύ χάσμα που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους διαδηλωτές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος όσο συνεχίζονται οι συλλήψεις και οι καταγγελίες για αστυνομική βία.

LIVE: Anti-government protests continue in Albania’s Tirana https://t.co/YRZZLH2tC6 — CGTN Europe (@CGTNEurope) October 20, 2026

Περίπου 1.300 πανεπιστημιακοί ζητούν την παραίτηση του πρωθυπουργού

Η συμμετοχή μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας προσέδωσε νέα δυναμική στις κινητοποιήσεις.

Εκατοντάδες πανεπιστημιακοί συγκεντρώθηκαν το πρωί έξω από το Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων και πραγματοποίησαν πορεία προς την έδρα της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το Shqiptarja.com, περίπου 1.300 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού έχουν υπογράψει αίτημα για την παραίτηση του Έντι Ράμα και τον σχηματισμό υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Οι υπογράφοντες ζητούν την ανάληψη πολιτικών ευθυνών και εκφράζουν ανησυχία για την αντιμετώπιση των φοιτητικών διαμαρτυριών από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη σημερινή πορεία βρίσκονταν και πρόσωπα που συνδέονται με το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα, όπως η κόρη του πρώην πρωθυπουργού Σαλί Μπερίσα, Αργκίτα, και ο σύζυγός της, Τζαμαρμπέρ Μαλτέζι.

Ο επικεφαλής του Συνδικάτου Εργαζομένων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, Αλεξάντερ Κοβάτσι, απέρριψε την πρόσκληση της κυβέρνησης για συνομιλίες.

«Πληροφορήθηκα ότι ο πρωθυπουργός έβαλε κάποιες καρέκλες μπροστά από το κυβερνητικό μέγαρο και λέει ότι μας περιμένει για διάλογο», ανέφερε.

«Πρωθυπουργέ, οι πανεπιστημιακοί δεν έχουν διάλογο μαζί σας. Με εσάς πρέπει να συνομιλήσουν οι φοιτητές. Λύστε τα προβλήματά τους. Εμείς είμαστε στο πλευρό τους», πρόσθεσε.

Οι διαδηλώσεις έχουν προσελκύσει επίσης γονείς, συγγραφείς και καλλιτέχνες, με την κινητοποίηση να αποκτά ευρύτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά.

🇦🇱 Tirana, Albania Police use force against female student protesters in Tirana. https://t.co/qQC20qaWwM — Kruja Chronicles (@FilteredZero) October 20, 2026

Νέα επεισόδια στο υπουργείο Παιδείας – Πέτρες, μολότοφ και δακρυγόνα

Παρά το σχετικά ήρεμο ξεκίνημα της συγκέντρωσης μπροστά στο κυβερνητικό μέγαρο, η ένταση αναζωπυρώθηκε αργότερα, όταν ομάδες διαδηλωτών κατευθύνθηκαν προς το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με τις σημερινές ανταποκρίσεις του Shqiptarja.com, διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν πέτρες, μπουκάλια και εμπρηστικά αντικείμενα προς το κτίριο και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η αστυνομία απάντησε με αύρες νερού και δακρυγόνα, επιχειρώντας να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους και να προστατεύσει το υπουργείο.

Tensione sërish në Tiranë, protestuesit gjuajnë me gjësende e fishekzjarre Policinë – ata i kthehen me ujë #Telegrafi #Tirana #Protesta https://t.co/5nf0HY6Nw1 — Telegrafi.com (@Telegrafisti) October 20, 2026

Στον δρόμο μπροστά από το κτίριο καταγράφηκαν πέτρες και πλάκες πεζοδρομίου, ενώ διαδηλωτές τοποθέτησαν πανό με κατηγορίες περί κυβερνητικής διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας.

Είχαν προηγηθεί προληπτικά μέτρα προστασίας δημόσιων κτιρίων, με μεταλλικά καλύμματα να τοποθετούνται στα παράθυρα του υπουργείου Οικονομικών.

Οι πανεπιστημιακοί που συμμετείχαν στην πρωινή πορεία δεν ακολούθησαν τις ομάδες διαδηλωτών κατά τη μετακίνησή τους προς το υπουργείο Παιδείας.

Οι συγκρούσεις αποτελούν συνέχεια των επεισοδίων που έχουν σημειωθεί στα Τίρανα από την έναρξη των κινητοποιήσεων, με κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικές δυνάμεις και εμπορικές επιχειρήσεις να έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της έντασης.

Pirotecnia, molotov, bastões e canhões d’água em Tirana; confrontos com a polícia durante toda a noite.

#Albania #Albany https://t.co/JH9Sivpdv8 — Hugo Borges (@hbj_r77032) October 20, 2026

Στις 271 οι συλλήψεις – Ανάμεσα στους συλληφθέντες έξι ανήλικοι

Το μέγεθος της κρίσης αποτυπώνεται και στον αριθμό των συλλήψεων. Η αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 33 άνθρωποι συνελήφθησαν για τα επεισόδια της Δευτέρας (19/10), ανάμεσά τους έξι ανήλικοι ηλικίας 15 και 17 ετών. Άλλα 41 άτομα τέθηκαν υπό έρευνα.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας ομάδες διαδηλωτών επιτέθηκαν με πέτρες και σκληρά αντικείμενα σε αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα, πυρπόλησαν κάδους απορριμμάτων και προκάλεσαν ζημιές στην οδική σήμανση.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, όπως αναφέρεται στον επίσημο απολογισμό.

Συνολικά, κατά τις πρώτες επτά ημέρες των κινητοποιήσεων συνελήφθησαν 271 άνθρωποι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αλβανικής αστυνομίας.

Από αυτούς, οι 51 είχαν προηγούμενη καταγραφή στο ποινικό τους μητρώο για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων υποθέσεις βίας, ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής.

Οι αριθμοί αφορούν τις συλλήψεις που είχαν καταγραφεί μέχρι την ολοκλήρωση της προηγούμενης ημέρας και δεν περιλαμβάνουν τυχόν νέες συλλήψεις από τα σημερινά επεισόδια.

Την ίδια ώρα, καταγγελίες για υπέρμετρη αστυνομική βία, ακόμη και σε βάρος ανηλίκων, εντείνουν την αντιπαράθεση γύρω από τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων.

Albanian Prime Minister Edi Rama on Tuesday accused foreign actors of fueling student protests, warning that his government would introduce measures to punish those responsible for damaging public and private property. https://t.co/KjLeOaKIJK — euronews (@euronews) October 20, 2026

Ράμα: «Δεν θα πάρουν ποτέ την εξουσία με τη βία» – Ετοιμάζει νέα μέτρα

Ο Έντι Ράμα εμφανίζεται αποφασισμένος να μην υποχωρήσει στις πιέσεις για παραίτηση.

Σε επίσκεψή του στο υπουργείο Παιδείας την Τρίτη, ο Αλβανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις επιθέσεις εναντίον δημόσιων κτιρίων οργανωμένη απόπειρα αποσταθεροποίησης.

Υποστήριξε ότι η βία αποτελεί μέρος ενός «υβριδικού πολέμου», ο οποίος, κατά τον ίδιο, καθοδηγείται από πρόσωπα με εμπειρία στην οργάνωση τέτοιων ενεργειών.

Ο Ράμα επέμεινε ότι δεν πρέπει να συγχέεται το δικαίωμα της ειρηνικής διαμαρτυρίας με τις επιθέσεις κατά αστυνομικών και δημόσιων εγκαταστάσεων.

Μάλιστα, κρατώντας μια πέτρα που είχε αποσπαστεί από το πεζοδρόμιο, υποστήριξε ότι ένα τέτοιο αντικείμενο μπορεί να προκαλέσει ακόμη και θάνατο όταν εκτοξεύεται εναντίον αστυνομικών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει νέα δέσμη ποινικών και διοικητικών μέτρων για όσους προκαλούν καταστροφές σε δημόσια ή ιδιωτική περιουσία.

Όπως δήλωσε, όσοι καταστρέφουν εγκαταστάσεις και υποδομές που έχουν χρηματοδοτηθεί από τους φορολογουμένους θα πρέπει να καταβάλουν αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσαν.

Η κυβέρνηση επιχειρεί έτσι να στείλει μήνυμα αυστηρότερης αντιμετώπισης των βίαιων ενεργειών, ενώ η αντιπολίτευση και οι διαδηλωτές συνεχίζουν να αμφισβητούν τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η αστυνομική εξουσία.

Albania: miles de personas exigen la dimisión de Edi Rama en el séptimo día de protestas Miles de manifestantes se movilizaron en Tirana para exigir la dimisión del primer ministro, Edi Rama, en rechazo a la corrupción, el encarecimiento de la vida, las deficiencias educativas y las elevadas matrículas universitarias. — CATERINA😇 (@Caterin49788702) October 20, 2026

Από τις φοιτητικές διεκδικήσεις σε βαθιά πολιτική κρίση

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα πανεπιστήμια, μείωση του κόστους σπουδών, βελτίωση των φοιτητικών υποδομών και μεγαλύτερη στήριξη των νέων.

Ωστόσο, σταδιακά συνδέθηκαν με τη γενικότερη δυσαρέσκεια για τη διαφθορά, το κόστος ζωής και την οικονομική κατάσταση στη χώρα.

Η κρίση έχει πλέον αποκτήσει σαφώς πολιτικά χαρακτηριστικά, με βασικό αίτημα την αποχώρηση του Έντι Ράμα.

Η συμμετοχή πανεπιστημιακών και άλλων κοινωνικών ομάδων δημιουργεί νέες δυσκολίες για την κυβέρνηση, καθώς η αντιπαράθεση δεν περιορίζεται πλέον στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις και οι εκατοντάδες συλλήψεις αυξάνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Η πρόσκληση του Ράμα για διάλογο θα μπορούσε να αποτελέσει προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης. Ωστόσο, η σημερινή συμβολική ανατροπή των καρεκλών έξω από το κυβερνητικό μέγαρο αποτυπώνει τη βαθιά δυσπιστία των διαδηλωτών απέναντι στις προθέσεις του.

Με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται για όγδοη ημέρα, την ακαδημαϊκή κοινότητα να ενισχύει τις πιέσεις και τις συγκρούσεις να επιστρέφουν στους δρόμους των Τιράνων, η αλβανική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που δεν περιορίζεται πλέον στις φοιτητικές διεκδικήσεις, αλλά αγγίζει ευθέως την πολιτική επιβίωση του Έντι Ράμα.