ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Να τον χαίρεται η ΝΔ – Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος

Για χυδαία προσωπική επίθεση με ψεύδη εναντίον της Νάντιας Γιαννακοπούλου κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή έντονο καβγά στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1. Το κόμμα καταγγέλλει τοξικό πολιτικό λόγο και υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία επικροτεί αυτό το ύφος δια της αφωνίας της, αποδίδοντας την προσωπική ευθύνη στον Πρωθυπουργό.

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Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Για χυδαία προσωπική επίθεση στη Νάντια Γιαννακοπούλου κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή τον καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1.
  • «Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.
  • «Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός», καταλήγει η ανακοίνωση του κόμματος, εγκαλώντας τη Νέα Δημοκρατία για αφωνία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Για χυδαία προσωπική επίθεση στη Νάντια Γιαννακοπούλου κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή τον καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1. 

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«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων. Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του. Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση» τονίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος.  Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».

 

 

 

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