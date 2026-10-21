ΠΑΣΟΚ κατά Λαζαρίδη: Να τον χαίρεται η ΝΔ – Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος

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Για χυδαία προσωπική επίθεση στη Νάντια Γιαννακοπούλου κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον Μακάριο Λαζαρίδη, με αφορμή τον καβγά που είχαν στον τηλεοπτικό αέρα του ΑΝΤ1.

«Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, έδωσε και σήμερα διαπιστευτήρια τοξικού πολιτικού λόγου και ανοίκειων επιθέσεων. Είναι πολλάκις υπότροπος. Η αξιοπιστία του κ. Λαζαρίδη είναι ανάλογη των πτυχίων του. Αυτή τη φορά επιτέθηκε με ψεύδη εναντίον της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νάντιας Γιαννακοπούλου, προχωρώντας σε μια χυδαία προσωπική επίθεση» τονίζει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει:

«Να τον χαίρεται η Νέα Δημοκρατία. Δια της επανειλημμένης αφωνίας της, επικροτεί και αποδέχεται αυτό το πολιτικό ύφος και ήθος. Την ευθύνη για τον βούρκο την έχει προσωπικά ο Πρωθυπουργός».