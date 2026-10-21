Γιούτα: 44χρονη οδηγός προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο επειδή έβλεπε… ερωτικό περιεχόμενο στο κινητό της

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Ένα τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 66χρονο άνδρα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο I-15 στη Γιούτα των ΗΠΑ, με υπαίτια μια 44χρονη οδηγό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα εμβόλισε με το όχημά της προπορευόμενα αυτοκίνητα χωρίς να πατήσει καν φρένο, καθώς εκείνη τη στιγμή ήταν απορροφημένη παρακολουθώντας πορνογραφικό υλικό στο κινητό της τηλέφωνο.

Φονική καραμπόλα

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, στη 44χρονη Κριστίν Τσάο, με καταγωγή από το Ρόουζμιντ της Καλιφόρνια, ασκήθηκε δίωξη την Τρίτη για ανθρωποκτονία με όχημα για το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου.

Woman looking at porn while driving caused deadly car crash in Utah, cops say. Full details: https://t.co/oxLX3TVpth https://t.co/gYELYSGGPw — TMZ (@TMZ) October 20, 2026



Εκείνη την ημέρα, λόγω εργασιών στον αυτοκινητόδρομο I-15, η κίνηση των οχημάτων είχε επιβραδυνθεί σχεδόν μέχρι ακινητοποίησης.

Τότε, το SUV της Τσάο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας αλυσιδωτή σύγκρουση.

«Δύο οχήματα κινούνταν με μειωμένη ταχύτητα όταν το όχημα που οδηγούσε η κατηγορούμενη, Κριστίν Τσάο, χτύπησε το τελευταίο όχημα, προκαλώντας τη συντριβή του στο προπορευόμενο όχημα», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στη γνώση του δικτύου KSL.

Έβλεπε πορνό

Όπως αναφέρει το ABC4, η Τσάο προσέκρουσε με το μπλε SUV της πάνω σε ένα λευκό σεντάν. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το σεντάν εκσφενδονίστηκε πάνω σε ένα άλλο SUV που βρισκόταν μπροστά του, με αποτέλεσμα και τα τρία οχήματα να εκτραπούν εκτός οδοστρώματος.

View this post on Instagram A post shared by Salt Lake City Scoop (@slcscoop)



Η 44χρονη οδηγός «είπε στους αστυνομικούς ότι έφταιγε η ίδια».

Christine Chao, whom police believe was looking up pornography before causing a three-vehicle crash that killed a Utah man, has been charged. The charges state that Chao “told officers she was at fault.” https://t.co/TeClZWM1Y1 #KSL #Utah https://t.co/Vt8c0Z5fpC — East Idaho News (@EastIDNews) October 21, 2026



Ωστόσο, η εξέταση του κινητού της τηλεφώνου από την αστυνομία αποκάλυψε την εξοργιστική αλήθεια: η Τσάο είχε μπει σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου «λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση».

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος στον δρόμο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τσάο δεν προσπάθησε καν να επιβραδύνει πριν τη πρόσκρουση.

Θρήνος για έναν 66χρονο

Θύμα της ανεύθυνης συμπεριφοράς της οδηγού ήταν ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ, ο οποίος επέβαινε στο πίσω κάθισμα ενός εκ των οχημάτων και υπέστη μοιραίο τραύμα στο κεφάλι.

Ο Λίτσφιλντ περιγράφεται από την οικογένειά του ως ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς.

«Ήταν μια πολύ αγαπητή ψυχή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο επικήδειος της οικογένειάς του.