Γιούτα: 44χρονη οδηγός προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο επειδή έβλεπε… ερωτικό περιεχόμενο στο κινητό της

Στη 44χρονη Κριστίν Τσάο ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με όχημα, έπειτα από θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα στον αυτοκινητόδρομο I-15 στη Γιούτα των ΗΠΑ, το οποίο στοίχισε τη ζωή στον 66χρονο Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές και τα δικαστικά έγγραφα, η οδηγός εμβόλισε προπορευόμενα οχήματα χωρίς να πατήσει φρένο, καθώς ήταν απορροφημένη παρακολουθώντας πορνογραφικό υλικό στο κινητό της τηλέφωνο λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση.

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Διεθνή Νέα

Γιούτα τροχαίο πορνό 44χρονη οδηγός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 66χρονο άνδρα σημειώθηκε στη Γιούτα των ΗΠΑ, με υπαίτια μια 44χρονη οδηγό η οποία εμβόλισε προπορευόμενα αυτοκίνητα χωρίς να πατήσει φρένο.
  • Η εξέταση του κινητού της τηλεφώνου από την αστυνομία αποκάλυψε ότι η 44χρονη είχε μπει σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου «λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση».
  • Στην οδηγό ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία με όχημα, ενώ θύμα ήταν ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ ο οποίος επέβαινε στο πίσω κάθισμα ενός εκ των οχημάτων.

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Ένα τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν 66χρονο άνδρα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο I-15 στη Γιούτα των ΗΠΑ, με υπαίτια μια 44χρονη οδηγό.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η γυναίκα εμβόλισε με το όχημά της προπορευόμενα αυτοκίνητα χωρίς να πατήσει καν φρένο, καθώς εκείνη τη στιγμή ήταν απορροφημένη παρακολουθώντας πορνογραφικό υλικό στο κινητό της τηλέφωνο.

Φονική καραμπόλα

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, στη 44χρονη Κριστίν Τσάο, με καταγωγή από το Ρόουζμιντ της Καλιφόρνια, ασκήθηκε δίωξη την Τρίτη για ανθρωποκτονία με όχημα για το δυστύχημα που σημειώθηκε στις 12 Ιουνίου.


Εκείνη την ημέρα, λόγω εργασιών στον αυτοκινητόδρομο I-15, η κίνηση των οχημάτων είχε επιβραδυνθεί σχεδόν μέχρι ακινητοποίησης.

Τότε, το SUV της Τσάο έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο, προκαλώντας αλυσιδωτή σύγκρουση.

«Δύο οχήματα κινούνταν με μειωμένη ταχύτητα όταν το όχημα που οδηγούσε η κατηγορούμενη, Κριστίν Τσάο, χτύπησε το τελευταίο όχημα, προκαλώντας τη συντριβή του στο προπορευόμενο όχημα», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στη γνώση του δικτύου KSL.

Έβλεπε πορνό

Όπως αναφέρει το ABC4, η Τσάο προσέκρουσε με το μπλε SUV της πάνω σε ένα λευκό σεντάν. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που το σεντάν εκσφενδονίστηκε πάνω σε ένα άλλο SUV που βρισκόταν μπροστά του, με αποτέλεσμα και τα τρία οχήματα να εκτραπούν εκτός οδοστρώματος.

 

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Η 44χρονη οδηγός «είπε στους αστυνομικούς ότι έφταιγε η ίδια».


Ωστόσο, η εξέταση του κινητού της τηλεφώνου από την αστυνομία αποκάλυψε την εξοργιστική αλήθεια: η Τσάο είχε μπει σε ιστοσελίδα πορνογραφικού περιεχομένου «λιγότερο από δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση».

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο σημείωσαν ότι δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος στον δρόμο, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Τσάο δεν προσπάθησε καν να επιβραδύνει πριν τη πρόσκρουση.

Θρήνος για έναν 66χρονο

Θύμα της ανεύθυνης συμπεριφοράς της οδηγού ήταν ο 66χρονος Σκοτ ΛαΒάρ Λίτσφιλντ, ο οποίος επέβαινε στο πίσω κάθισμα ενός εκ των οχημάτων και υπέστη μοιραίο τραύμα στο κεφάλι.

Ο Λίτσφιλντ περιγράφεται από την οικογένειά του ως ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς.

«Ήταν μια πολύ αγαπητή ψυχή», ανέφερε μεταξύ άλλων ο επικήδειος της οικογένειάς του.

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