FT: Ο Νετανιάχου σχεδίαζε νέα πλήγματα κατά του Ιράν στις αρχές Οκτωβρίου – Ο Τραμπ απέτρεψε την κλιμάκωση λόγω των εκλογών

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Σε νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ προχωρούν οι Financial Times, σύμφωνα με τους οποίους ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε σχεδιάσει στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν στις αρχές του μήνα, σχέδιο όμως που προσέκρουσε στην άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επιτρέψει την αναζωπύρωση της σύγκρουσης πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές.

Το σχέδιο επίθεσης

Όπως αποκαλύπτουν τρία πρόσωπα με γνώση του θέματος στην εφημερίδα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ήταν έτοιμες να πραγματοποιήσουν πλήγματα το Σαββατοκύριακο της 10ης-11ης Οκτωβρίου, με στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, τοποθεσίες του καθεστώτος, καθώς και πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών σταθμών.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ανώνυμες πηγές, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην επιτρέψει την επανέναρξη της σύγκρουσης πριν από τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τα προτεινόμενα πλήγματα θα ήταν ακόμη πιο σφοδρά από εκείνα που είχαν εξαπολύσει από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι δεν ήταν σαφές αν οι ΗΠΑ θα συμμετείχαν στα πλήγματα.

Παρ’ όλα αυτά, πηγή δήλωσε στην εφημερίδα ότι ήταν «ένα διόλου απίθανο σενάριο» το να επαναληφθούν οι συγκρούσεις τις επόμενες εβδομάδες.

Νέοι στόχοι

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το Ισραήλ έχει προετοιμάσει μια νέα λίστα στόχων που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις πολιτικών υποδομών οι οποίες δεν έχουν πληγεί στο παρελθόν.

Μια άλλη πηγή εκτιμά ότι τα σχέδια των IDF για πλήγματα στις αρχές του μήνα ενδέχεται να αποτελούσαν μέρος μιας διαπραγματευτικής τακτικής, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε απόφαση για επανέναρξη των εχθροπραξιών ανήκει αποκλειστικά στον Τραμπ.

Από την πλευρά του, το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.

Το παρασκήνιο των επαφών και οι προειδοποιήσεις

Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται μόλις δύο ημέρες μετά την πληροφορία ότι ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγσεθ, πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τις «απειλές στην περιοχή».

Δεν πρόκειται για την πρώτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες που βγαίνουν στο φως πληροφορίες σχετικά με τις πιέσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για στρατιωτική δράση.

Στις 9 Οκτωβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον δεν θα επιτεθεί στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είχε προειδοποιήσει τους Αμερικκάνους ομολόγους του ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβολή των ισραηλινών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το Ιράν θα απαντούσε σε ένα αμερικανικό πλήγμα με μαζικά πυραυλικά πυρά κατά του Ισραήλ.