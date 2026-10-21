Ιράν: «Τα πυρηνικά αποθέματα δεν θα φύγουν από την χώρα μας»

Ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένων πυρηνικών υλικών δεν πρόκειται να φύγει από το Ιράν, καθώς αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα και εθνικό πλούτο, διαμηνύει ο Μοχσέν Ρεζαΐ στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους συμμάχους τους. Παράλληλα, η Τεχεράνη αποκλείει κάθε διαπραγμάτευση εάν η Ουάσιγκτον δεν εκπληρώσει τους ιρανικούς όρους, θέση την οποία επανέλαβε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ προς τον επικεφαλής του στρατού του Πακιστάν, ο οποίος μεσολαβεί για ειρηνευτική συμφωνία και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

ΙΡΑΝ – ΠΥΡΗΝΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ANADOLU AGENCY
ΙΡΑΝ – ΠΥΡΗΝΙΚΑ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ANADOLU AGENCY
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Τα πυρηνικά του Ιράν δεν θα φύγουν από το έδαφός μας», διαμηνύει ο Μοχσέν Ρεζαΐ εκφράζοντας την θέση της κυβέρνησης, αλλά και των Φρουρών της Επανάστασης.
  • «Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση όσο οι ΗΠΑ δεν θα λαμβάνουν μέτρα για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, μία διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από την τήρηση των όρων που έχει θέσει το Ιράν», υπογράμμισε ο ίδιος.
  • Την ίδια ώρα, το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

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«Τα πυρηνικά του Ιράν δεν θα φύγουν από το έδαφός μας», διαμηνύει ο Μοχσέν Ρεζαΐ εκφράζοντας την θέση της κυβέρνησης, αλλά και των Φρουρών της Επανάστασης. Πρόκειται για ένα μήνυμα με αποδέκτες τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, αλλά και τους Άραβες συμμάχους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

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Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Μοχσέν Ρεζαΐ μιλώντας στην ιρανική τηλεόραση διεμήνυσε, λοιπόν, ότι: «Ούτε η παραμικρή ποσότητα εμπλουτισμένων πυρηνικών υλικών δεν πρόκειται να φύγει από το Ιράν. Αποτελούν σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα και εθνικό πλούτο για τον ιρανικό λαό».

«Δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση όσο οι ΗΠΑ δεν θα λαμβάνουν μέτρα για να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, μία διαδικασία που πρέπει να ξεκινήσει από την τήρηση των όρων που έχει θέσει το Ιράν», υπογράμμισε ο Μοχσέν Ρεζαΐ.

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υπενθύμισε την ιρανική θέση στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος βρίσκεται στην Τεχεράνη στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας διαμεσολάβησης με στόχο την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και τις ΗΠΑ.

«Δεν έχουμε τίποτα καινούργιο να πούμε. Οι ΗΠΑ δεν θα μπορέσουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του Ιράν παρά μονό εάν εκπληρώσουν» τους ιρανικούς όρους, τόνισε ο Γκαλιμπάφ. Υπενθυμίζουμε ότι το Πακιστάν έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

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