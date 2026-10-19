Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ: «Έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε στο Ιράν» – «Θα πετύχεις μια τεράστια νίκη στις εκλογές»

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον τελευταίο να τονίζει πως οι δύο ηγέτες έχουν «μια δουλειά να τελειώσουν στο Ιράν» και εκκρεμότητες στην επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ. Ο Νετανιάχου εξέφρασε θερμές ευχαριστίες για την επίσημη υποστήριξη ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, ενώ ο Τραμπ τον χαρακτήρισε «πολεμιστή» και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι θα πετύχει «τεράστια νίκη».

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Νετανιάχου
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον τελευταίο να του εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για την επίσημη στήριξη που του παρείχε ενόψει των κρίσιμων ισραηλινών βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.
  • Εστιάζοντας στο μέτωπο του Ιράν, ο Νετανιάχου υπογράμμισε προς τον Αμερικανό Πρόεδρο: «Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε [στο Ιράν]… και θα την τελειώσουμε μαζί. Θα την τελειώσουμε εμείς, και κανείς άλλος δεν θα το κάνει».
  • Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απόλυτη βεβαιότητά του για τη νίκη του Ισραηλινού ηγέτη στις επικείμενες εκλογές, τονίζοντας: «Πιστεύω ότι είσαι εξαιρετικός. Ήμουν αποφασισμένος να το κάνω [να τον στηρίξει]. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πετύχεις μια τεράστια νίκη. Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι».

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Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον τελευταίο να του εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για την επίσημη στήριξη που του παρείχε ενόψει των κρίσιμων ισραηλινών βουλευτικών εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

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Νετανιάχου: «Έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε στο Ιράν»

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα X, ο Νετανιάχου εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτήν την απίστευτη στήριξη», ανέφερε, αποκαλώντας τον Τραμπ «έναν απίστευτο ηγέτη του ελεύθερου κόσμου και της Αμερικής, μακράν τον καλύτερο φίλο που είχε ποτέ και που θα έχει ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

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Συνεχίζοντας, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ εστίασε στο μέτωπο του Ιράν.

«Ντόναλντ, έχουμε μια δουλειά να τελειώσουμε [στο Ιράν]… και θα την τελειώσουμε μαζί. Θα την τελειώσουμε εμείς, και κανείς άλλος δεν θα το κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι οι δύο ηγέτες έχουν επίσης εκκρεμή εργασία για την επέκταση των ειρηνευτικών Συμφωνιών του Αβραάμ, αποφεύγοντας ωστόσο να ονομάσει δημόσια συγκεκριμένες χώρες.

Τραμπ: «Είσαι πολεμιστής, σου συμπεριφέρθηκαν άδικα»

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι συνέταξε ο ίδιος τη δήλωση στήριξης προς τον Ισραηλινό ηγέτη χωρίς εξωτερικές υποδείξεις, πλέκοντας το εγκώμιο του Νετανιάχου.

«Είσαι ένας πολεμιστής. Σου συμπεριφέρθηκαν άδικα από τη χώρα σου και πιθανώς και από κάποιες άλλες… Αλλά είσαι ένας σπουδαίος πολεμιστής, και θα το αποδείξουμε αυτό», τόνισε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέφρασε επίσης την απόλυτη βεβαιότητά του για το εκλογικό αποτέλεσμα της 27ης Οκτωβρίου.

«Πιστεύω ότι είσαι εξαιρετικός. Ήμουν αποφασισμένος να το κάνω [να τον στηρίξει]. Πιστεύω ότι πραγματικά θα πετύχεις μια τεράστια νίκη. Είσαι ο άνθρωπος που θέλω στο πλευρό μου, Μπίμπι».

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