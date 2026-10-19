Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας στο κέντρο του Παρισιού και σε άλλες πόλεις υπό τον φόβο νέων ταραχών – Δήμαρχος προτείνει να «επέμβει ο στρατός»

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Σε μονοπάτι έντονης πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής βαδίζει η Γαλλία, μετά το κύμα καταστροφών που ξέσπασε στο περιθώριο των διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας.

Ενώ οι ζημιές σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές προκαλούν σοκ, με πιο χαρακτηριστική την πυρπόληση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ, η κυβέρνηση ανακοινώνει αυστηρά περιοριστικά μέτρα.

Νέα επεισόδια και απαγόρευση κυκλοφορίας για ανηλίκους

Μετά τις σκηνές βίας στο περιθώριο των διαδηλώσεων του Σαββάτου ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής, νέες συγκρούσεις μεταξύ ταραχοποιών και αστυνομίας σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, κυρίως στο Παρίσι και τη Λυών.

Σε αυτό το κλίμα, οι τοπικές αρχές εξέδωσαν ανακοίνωση για την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας για ανηλίκους, η οποία τίθεται σε ισχύ από απόψε το βράδυ και για τις επόμενες δύο ημέρες, από τις 20:00 έως τις 06:00, σε διάφορους δήμους: στη Λιλ, στο Νουέ, στο Βατινί και στο Ντενέν.

Όπως μεταδίδει το BFMTV, η απαγόρευση αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή και στο κέντρο του Παρισιού, από τις 23:00 έως τις 06:00, κυρίως δε στην πλατεία Δημοκρατίας και την περιοχή Λεζ Αλ, όπου βρίσκεται ο κεντρικός σταθμός του μετρό του Παρισιού, και θα ισχύει για όλους – όχι μόνο για τους ανηλίκους.

Παρά το γεγονός ότι πραγματοποιεί ταξίδι στον Κόλπο, ο Γάλλο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχθηκε έντονη κριτική για το διάγγελμά του, «βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκόρνι», όπως ανέφερε πηγή κοντά στον αρχηγό του κράτους στο BFMTV.

Στο μεταξύ, ο Λεκόρνι, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ και ο υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Φιλίπ Μπαπτίστ θα συμμετάσχουν σε σύσκεψη για την παρακολούθηση των διαβουλεύσεων στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, σύμφωνα με ενημέρωση από το Ματινιόν.

Τα συνδικάτα έχουν προσκληθεί στο Μέγαρο Ματινιόν την Τετάρτη το πρωί από τον πρωθυπουργό Λεκορνί.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε κατά τη μεσημβρινή ενημέρωση Τύπου μαζί με τον Λεκορνί ότι «οι δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής θα ενισχυθούν αυτό το Σαββατοκύριακο», προσθέτοντας ότι «ένας αριθμός μέτρων για τον περιορισμό και την αποτροπή της δράσης όσων επιδίδονται σε λεηλασίες θα τεθεί σε εφαρμογή από απόψε».

Ο Νουνιέζ διευκρίνισε παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένας «προβληματισμός» σχετικά με «το δόγμα διατήρησης της τάξης, τη διαχείριση των ταραχών και της αστικής βίας».

«Δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου»

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εργασίας και Αλληλεγγύης, Ζαν-Πιερ Φαραντού, επισκέφθηκε καταστηματάρχες στο 10ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Αφού άκουσε τη μαρτυρία ενός, σχολίασε την κατάσταση δηλώνοντας: «Μοιράζομαι τον πόνο και τη συγκίνησή του, μπαίνω στη θέση του, έφτιαξε μια επιχείρηση, δημιούργησε μια τοπική υπηρεσία για τους κατοίκους της γειτονιάς και είναι ανυπόφορο να βλέπεις όλα αυτά να βανδαλίζονται από ταραχοποιούς».

«Πονάω για τη Γαλλία μου, δεν αναγνωρίζω τη χώρα μου, το σύνθημα της χώρας καταπατάται σε μεγάλο βαθμό, οπότε καταλαβαίνω απόλυτα την απόγνωση του κυρίου, σκέφτομαι επίσης τους υπαλλήλους του».

🔴 DIRECT : “Je suis venu apporter mon soutien”, déclare Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail. Avec Serge Papin, ministre du Commerce, ils se sont rendus, ce lundi 19 octobre, dans les rues de Paris 10e pour rencontrer les commerçants qui ont été pillés. #canal16 https://t.co/KiCdO3tzLV — franceinfo (@franceinfo) October 19, 2026



Παράλληλα, ο δήμαρχος μιας πόλης στο Μαιν-ε-Λουάρ αποφάσισε να κατεβάσει τις σημαίες στο δημαρχείο μεσίστιες και να απομακρύνει το πορτραίτο του Εμανουέλ Μακρόν, μετά τα βίαια επεισόδια της κινητοποίησης της 17ης Οκτωβρίου.

«Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τη βία και τις ζημιές που διέπραξαν όσοι περιφρονούν τους νόμους μας, ρημάζουν τις πόλεις μας και περιφρονούν τις αξίες της Δημοκρατίας», εξήγησε ο δήμαρχος του Λονγκέ-Ζυμέλ, Φρεντερίκ Μορτιέ, σε ανακοίνωσή του.

«Η Γαλλία δεν μπορεί να αποδέχεται ότι κάποιοι αρνούνται τους κοινούς κανόνες, απορρίπτουν τις απαιτήσεις της ένταξης και αμφισβητούν την κρατική εξουσία», σημείωσε.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι αποφάσισε επίσης «να αφαιρέσει το πορτραίτο του Προέδρου της Δημοκρατίας στο δημαρχείο», εξηγώντας ότι η στάση του αρχηγού του κράτους «απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι ανάξια της σοβαρότητας των γεγονότων και των προσδοκιών των συμπολιτών μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο δήμαρχος του Κεντρικού Παρισιού, Αριέλ Βείλ, δήλωσε στο BFMTV ότι είχε ζητήσει την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας ήδη από την Κυριακή, προτείνοντας μάλιστα «γιατί όχι και το αίτημα για επέμβαση του στρατού».

«Δεν είναι ιδανικό, αλλά όταν είμαστε υπερφορτωμένοι, δεν έχουμε το προσωπικό και μπορώ να το καταλάβω αυτό, πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας τα μέσα για να αποτρέψουμε το πλιάτσικο».

💬 “Pourquoi pas la sollicitation de l’armée” ➡️ Le maire d’arrondissement de Paris Centre, Ariel Weil estime que “si on est pris de court, il vaut mieux un couvre-feu ou l’armée” dans certains quartiers de la capitale https://t.co/QVpx182fmq — BFM (@BFMTV) October 19, 2026



Από την πλευρά του, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών (LR) για τις προεδρικές εκλογές, Μπρούνο Ρεταγιό, επανέλαβε την έκκλησή του να «κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης».

«Ο φόβος μου είναι ότι δράσαμε πολύ λίγο και πολύ αργά (…) αυτοί οι δισταγμοί μπορεί να μην δημιουργούν άνοιγμα αλλά να στέλνουν σήματα αδυναμίας από την πλευρά του Κράτους».

Κατά τον ίδιο, «η κατάσταση έκτακτης ανάγκης μας επιτρέπει να αντιδράσουμε πολύ γρήγορα», ενώ προτείνει τη διαφοροποίηση των στρατηγικών στο μέλλον με μεγαλύτερη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τον δικαστικό χειρισμό υποθέσεων σε πολύ πρώιμο στάδιο.

Κριτική από τα συνδικάτα και μέτρα στήριξης

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGT) καταδίκασε τη Δευτέρα «τη στρατηγική του χάους που ανέπτυξε η κυβέρνηση» και προειδοποίησε για «τη σοβαρότητα της κατάστασης στη χώρα», καλώντας «όλους τους εργαζομένους να συνεχίσουν να κινητοποιούνται ειρηνικά».

«Απέναντι στη στρατηγική του χάους της κυβέρνησης, ας παραμείνουμε επικεντρωμένοι στα αιτήματά μας, ας παραμείνουμε κινητοποιημένοι μέχρι να ικανοποιηθούν», ανέφερε η CGT, κατηγορώντας «το δόγμα ασφαλείας της κυβέρνησης ότι είχε στοχοποιήσει πολλούς ειρηνικούς διαδηλωτές που τραυματίστηκαν» στις 17 Οκτωβρίου.

Παράλληλα, η υπουργός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων διαβεβαίωσε ότι «οι καταστηματάρχες δεν εγκαταλείπονται», διευκρινίζοντας ότι τα «μέτρα ασφαλείας» για τις επιχειρήσεις θα «ενισχυθούν» με την κινητοποίηση των δυνάμεων τάξης.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις, η προθεσμία υποβολής ασφαλιστικών απαιτήσεων για τις πληγείσες επιχειρήσεις θα παραταθεί από τις πέντε στις τριάντα ημέρες.

Τέλος, στον τομέα των δημόσιων υποδομών, η κυβέρνηση θα συστήσει ένα ταμείο για να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να ανοικοδομήσουν τις δημόσιες εγκαταστάσεις που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια των ταραχών του Σαββατοκύριακου, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εδαφικών Κοινοτήτων, Φρανσουάζ Γκατέλ.