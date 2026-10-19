Παρίσι: Διαδηλωτές έκλεισαν το Λούβρο σε συμπαράσταση στους μαθητές – Καλέσματα για νέες διαδηλώσεις και γενική απεργία

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Κλιμακώνεται το κύμα των μαθητικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων στη Γαλλία, επηρεάζοντας πλέον ακόμα και τα εμβληματικότερα τοπόσημα του Παρισιού, αλλά και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Διαδηλωτές προχώρησαν τη Δευτέρα στον αποκλεισμό του Μουσείου του Λούβρου ως πράξη «συμπαράστασης» προς το μαθητικό κίνημα, όπως επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) τόσο η διοίκηση του ιδρύματος όσο και συνδικαλιστικές οργανώσεις.

«Είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε ότι αποκλείουμε το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου», αναφέρει χαρακτηριστικά φυλλάδιο που περιήλθε στην κατοχή του AFP και είχε αναρτηθεί κοντά στο Λούβρο.

Εξαιτίας του αποκλεισμού, το μουσείο —το οποίο υποδέχεται καθημερινά περίπου 30.000 επισκέπτες— δεν κατάφερε να ανοίξει τις πύλες του στις 09:00 το πρωί, όπως ήταν προγραμματισμένο.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η κινητοποίηση αυτή, στην οποία ηγήθηκαν περίπου πενήντα φοιτητές της Σχολής του Λούβρου (École du Louvre), δεν συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία του μουσείου, αλλά το ίδρυμα χρησιμοποιείται απλώς ως «μεγάφωνο» των αιτημάτων τους.



Την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από οπτικό υλικό που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τουρίστες αντέδρασαν αποδοκιμάζοντας τους διαδηλωτές που εμπόδιζαν την είσοδο.

Des touristes huent les étudiants mobilisés devant le musée du Louvre. #Louvre #Paris #17octobre #24octobre https://t.co/fA8GmDEFEZ — Luc Auffret (@LucAuffret) October 19, 2026

Des touristes venus visiter le musée du Louvre insultent et font des doigts d’honneur aux étudiants qui bloquent le musée depuis ce matin. #Louvre #Paris #17octobre #24octobre https://t.co/YoH0cGgbie — Luc Auffret (@LucAuffret) October 19, 2026

🇫🇷🖼️ L’accès au Louvre est bloqué lundi par des étudiants mobilisés pour exprimer leur “soutien” au mouvement des lycéens et dénoncer “la répression policière” #geneu_afp ⤵️ https://t.co/RmQkd3P6Xq — Agence France-Presse (@afpfr) October 19, 2026

Εκκληση από τον δήμαρχο του Παρισιού

Την ίδια ώρα, περίπου εκατό άτομα συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα έξω από το Δημαρχείο του Παρισιού, παρουσία του σοσιαλιστή δημάρχου Εμανουέλ Γκρεγκουάρ.

Ο Γκρεγκουάρ απευθύνθηκε στο κοινό, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν σύμβουλοί του και πολυάριθμοι δημοσιογράφοι, τονίζοντας: «Όσο δεν υπάρχει πολιτική απάντηση στην κρίση, αυτή δεν θα επιλύεται».

«Πρέπει να εργαστούμε πάνω σε μια πιο συγκεκριμένη πλατφόρμα αιτημάτων, ώστε να διαμορφωθούν οι όροι για μια έξοδο από την κρίση», πρόσθεσε.

Emmanuel Grégoire, le maire de Paris, estime que la gestion du maintien de l’ordre a contribué à dégrader le mouvement du 17 octobre. Selon lui, les jets de gaz lacrymogène “dans tous les sens” dispersent les manifestants et donnent “aux voyous” l’opportunité de casser. Pour en savoir plus, écoutez Le Grand entretien par Florence Paracuellos et @Ben_Duhamel

➡️https://t.co/FTT7uhMBEU — France Inter (@franceinter) October 19, 2026



Παράλληλα, κάλεσε τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί «να αναλάβει το ζήτημα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις οργανώσεις των μαθητών, των φοιτητών και των εργαζομένων».

Μπαράζ διαδηλώσεων και απεργιακός ξεσηκωμός

Η συντονιστική επιτροπή των πανεπιστημίων (CGT) απευθύνει κάλεσμα για «πανεθνική ημέρα διαδηλώσεων» την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου.

«Οι αποκλεισμοί συνεχίζονται, γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται στη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Κλανιανκούρ…», ανέφερε στη Le Parisien πηγή εντός της οργάνωσης, που συντονίζει τις επιτροπές κινητοποίησης των πανεπιστημίων στην περιφέρεια Ιλ-ντε-Φρανς.

Παράλληλα, εξετάζεται ακόμη μία εθνική ημέρα κινητοποιήσεων για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ενώ οι φοιτητικές οργανώσεις προσανατολίζονται να συμμετάσχουν και στις διαμαρτυρίες που έχουν προγραμματιστεί για τις 24 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά της, η Εθνική Μαθητική Συντονιστική Επιτροπή, δηλώνοντας ότι συσπειρώνει εκπροσώπους από λύκεια που τελούν υπό κατάληψη σε 27 πόλεις, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί «Τους μαθητές λυκείου να βγουν στους δρόμους την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου», ενώ παράλληλα στηρίζει «όλες τις μορφές συνέχισης της κινητοποίησης — αποκλεισμούς, διαδηλώσεις, καταλήψεις».

Τέλος, το κύμα δυσαρέσκειας αγκαλιάζει πλέον και το συνδικαλιστικό μέτωπο των εργαζομένων.

Μια ευρεία κοινοπραξία συνδικάτων (CFDT, CGT, FO, Unsa, FSU) απευθύνει κοινό κάλεσμα για γενική απεργία και διαδηλώσεις την 5η Νοεμβρίου, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, προστασία της απασχόλησης και στήριξη της βιομηχανίας.