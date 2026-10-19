Κιλιάν Μπαπέ: Νικητής του «Onze d’Or», ακριβώς μία εβδομάδα πριν από την τελετή της «Χρυσής Μπάλας»

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Ο Κιλιάν Μπαπέ αναδείχθηκε νικητής του «Onze d’Or», του βραβείου που απονέμεται εδώ και 50 χρόνια από τους αναγνώστες του γαλλικού περιοδικού «Onze Mondial» στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της σεζόν στην Ευρώπη.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας συγκέντρωσε το 48,2% των ψήφων, σε μια διαδικασία στην οποία κατατέθηκαν συνολικά δύο εκατομμύρια ψήφοι, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Με τη διάκριση αυτή, διαδέχεται τον Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος είχε αναδειχθεί νικητής την προηγούμενη χρονιά.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος πραγματοποιήθηκε μία εβδομάδα πριν από την τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» (Ballon d’Or), με τον Μπαπέ να προσθέτει ακόμη μία ατομική διάκριση στο ενεργητικό του, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τη σεζόν χωρίς την κατάκτηση ομαδικού τίτλου.

Η κατάταξη των υποψηφίων

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Ζοάο Νέβες, ο οποίος συγκέντρωσε το 11,9% των ψήφων, ενώ τρίτος ήταν ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια με 10,8%.

Ακολούθησαν ο Λαμίν Γιαμάλ με 9,7%, ο περσινός νικητής Ουσμάν Ντεμπελέ με 7,5% και ο Χάρι Κέιν με 4,4%.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Μάικλ Ολίσε με 2,9%, ο Βιτίνια με 2,8%, ο Ντέκλαν Ράις με 1,1% και ο Μπρούνο Φερνάντες με 0,7%.

Στην ίδια λίστα με Πλατινί, Ζιντάν και Ανρί

Με τη φετινή του επικράτηση, ο Μπαπέ γίνεται ο ένατος Γάλλος ποδοσφαιριστής που κατακτά το «Onze d’Or», ακολουθώντας τα βήματα σημαντικών προσωπικοτήτων του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Στη σχετική λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Μισέλ Πλατινί, Ζαν-Πιερ Παπέν, Ερίκ Καντονά, Ζινεντίν Ζιντάν, Τιερί Ανρί, Αντουάν Γκριεζμάν, Καρίμ Μπενζεμά και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Η νέα διάκριση του Γάλλου επιθετικού έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ενδιαφέρον στρέφεται και στην απονομή της «Χρυσής Μπάλας», με τον Μπαπέ να βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης για τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της Ευρώπης.