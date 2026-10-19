ΚΚΕ για τα 2 ναυάγια σε Σάμο και Λέσβο: Τα εγκλήματα στο Αιγαίο δεν θα μείνουν ατιμώρητα

Την ανάγκη να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους 12 πρόσφυγες και μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος, στα δύο ναυάγια στη Λέσβο και τη Σάμο, επισημαίνει το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του. Το κόμμα του Περισσού, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις καταγγελλόμενες συνθήκες των περιστατικών και εξαπολύει επίθεση στην κυβερνητική πολιτική για το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του το ΚΚΕ αναφέρει:

«Δώδεκα νεκροί άνθρωποι, πρόσφυγες από τη μαρτυρική Παλαιστίνη και τη Συρία σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα τους και ένα βρέφος, είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός των δύο νέων εγκληματικών επεισοδίων καταδίωξης προσφύγων και μεταναστών από το Ελληνικό Λιμενικό στη Λέσβο και τη Σάμο, για τις συνθήκες των οποίων απαιτούνται απαντήσεις».

Στη συνέχεια, το ΚΚΕ στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης και των προτάσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το προσφυγικό και μεταναστευτικό, κάνοντας λόγο για μέτρα καταστολής και περιορισμό του δικαιώματος στο άσυλο.

Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του:

«Αυτή προφανώς είναι η “ισχυρή φωνή της Ελλάδας που ακούγεται στην Ευρώπη”, όπως περηφανεύεται ο κ. Μητσοτάκης διαφημίζοντας τις αντιδραστικές προτάσεις του στο προσφυγικό-μεταναστευτικό για νέα μέτρα καταστολής, επαναπροωθήσεις, καταδιώξεις και αναστολή του στοιχειώδους δικαιώματος στο άσυλο στο όνομα των “υβριδικών απειλών”».

Η κριτική στην πολιτική της ΕΕ και οι αναφορές στους πολέμους

Το ΚΚΕ συνδέει τη διαχείριση του προσφυγικού με την πολεμική προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εξοπλισμούς και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς. Παράλληλα, ασκεί κριτική στις δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, αλλά και στην κυβερνητική επιχειρηματολογία για τον ρόλο των κυκλωμάτων διακινητών.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Αυτά επιβάλλει η πολεμική προετοιμασία της ΕΕ και των αστικών κρατών. Οι θηριώδεις εξοπλισμοί, η “κουλτούρα φερέτρων”, τα γεωπολιτικά παζάρια στα κατά τ’ άλλα “ήρεμα νερά” του Αιγαίου ή με τη διαλυμένη Λιβύη, συνοδεύονται από την άγρια καταστολή σε βάρος απελπισμένων ανθρώπων, προσφύγων και μεταναστών, τις υπερδομές-φυλακές και τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αφρική, την καλλιέργεια του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Γι’ αυτό και δεν πείθει, πλέον, κανέναν το χιλιοπαιγμένο αφήγημα της κυβέρνησης για τα κυκλώματα των διακινητών, τα οποία όμως δρουν πάνω στο έδαφος της πολιτικής της ΕΕ που υλοποιεί και η κυβέρνηση της ΝΔ».

Κάλεσμα για κινητοποιήσεις και απόδοση ευθυνών

Στο καταληκτικό μέρος της ανακοίνωσης, το ΚΚΕ αναφέρεται στις συνέπειες των πολεμικών συγκρούσεων για τους άμαχους πληθυσμούς, με ιδιαίτερη αναφορά στη Γάζα και στους θανάτους προσφύγων στη Μεσόγειο. Παράλληλα, καλεί σε κινητοποίηση ενάντια στον πόλεμο και την αδικία, ενώ επικαλείται προηγούμενες τραγωδίες, όπως εκείνες στην Πύλο και τη Χίο.

Συγκεκριμένα, το ΚΚΕ αναφέρει:

«Η “φωνή” που ακούν η ΕΕ και τα αστικά κράτη είναι τα συμφέροντα των καπιταλιστών στην πολεμική εμπλοκή. Η “φωνή” που ακούν οι λαοί είναι ο σπαραγμός των ανθρώπων και των παιδιών στα πεδία των πολέμων, στη Γάζα, στο υγρό νεκροταφείο της Μεσογείου. Αυτή η φωνή πρέπει να γίνει σάλπισμα ξεσηκωμού ενάντια στον πόλεμο και την αδικία, δύναμη ταξικής αλληλεγγύης και πάλης, υπόσχεση τιμής ότι τα εγκλήματα στις θάλασσες του Αιγαίου, όπως στην Πύλο και τη Χίο κ.ά. δε θα μείνουν ατιμώρητα».