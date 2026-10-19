Φωτιά σε μικρό βαν στην Αττική Οδό – Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία των οχημάτων

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Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε όχημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Π.Υ., η φωτιά κατασβέστηκε στο ύψος της περιφερειακής Αιγάλεω χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για τον οδηγό.

Υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος του κόμβου Περιφερειακής Αιγάλεω, στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο.

Πλέον, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολίες, καθώς άνοιξε η μία λωρίδα.