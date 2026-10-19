Αιγάλεω: Επίθεση με οπαδικά κίνητρα σε παρέα 4 ατόμων – Τους τραυμάτισαν με ρόπαλα και λοστούς, αναζητούνται οι δράστες

Ως οπαδική αντιμετωπίζεται η επίθεση που δέχθηκαν τέσσερα άτομα, ηλικίας 17, 18 και 21 ετών, στο Αιγάλεω, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 40 άτομα προσέγγισαν την παρέα και τους ρώτησαν ποια ποδοσφαιρική ομάδα υποστηρίζουν. Στη συνέχεια τους επιτέθηκαν με ρόπαλα, λοστούς και μαχαίρια, τραυματίζοντάς τους ελαφρά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή των οδών Λήμνου και Σουλίου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν τα θύματα στις αστυνομικές Αρχές, οι δράστες προσέγγισαν τους τέσσερις νεαρούς, οι οποίοι υποστηρίζουν την ποδοσφαιρική ομάδα του Αιγάλεω, και στη συνέχεια εξαπέλυσαν την επίθεση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν και οι τέσσερις. Ένας 17χρονος υπέστη εκδορές στο δεξί χέρι και στο πρόσωπο, ενώ ακόμη δύο τραυματίστηκαν στα χέρια. Ο τέταρτος έφερε εκδορές στα χέρια και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.

Μετά την επίθεση, οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτες και αναζητούνται από την αστυνομία.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε, με τη βοήθεια των γονιών του, στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ασφάλειας Αιγάλεω για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των εμπλεκομένων. Οι αστυνομικοί αναζητούν, μεταξύ άλλων, οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διακριβώσουν τις συνθήκες της επίθεσης και να εντοπίσουν τους δράστες.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των θυμάτων, οι δράστες φέρονται να είναι οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού και περί όπλων.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ένας από τα νεαρά θύματα, ηλικίας 18 ετών, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για υπόθεση αθλητικής βίας και, μέχρι πρόσφατα, έδινε το «παρών» στο τοπικό αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης.