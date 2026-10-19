Κομισιόν για Γαλλία: «Δεν πρέπει να συγχέουμε τους ειρηνικούς διαδηλωτές με όσους ασκούν βία»

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Σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις ειρηνικές διαδηλώσεις και τα φαινόμενα βίας τράβηξε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ, κληθείς να σχολιάσει τα επεισόδια στη Γαλλία.

Όπως τόνισε, «Δεν πρέπει να συγχέουμε όσους διαδηλώνουν ειρηνικά με εκείνους που ασκούν βία. Οι εμπρησμοί, οι λεηλασίες και οι επιθέσεις εναντίον ανθρώπων ή δημόσιων κτιρίων είναι απαράδεκτοι».

Ο ίδιος σημείωσε ότι «το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα σε όλες τις δημοκρατικές χώρες και πρέπει να προστατεύεται», αναφερόμενος στα γεγονότα των τελευταίων ημερών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στηρίζουμε τις προσπάθειες των γαλλικών αρχών για την προστασία των ανθρώπων, της περιουσίας και των δημόσιων θεσμών, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων».

Τέλος, επισήμανε ότι οι εθνικές αρχές είναι αρμόδιες για ζητήματα επιβολής του νόμου.

Στο μικροσκόπιο τα social media

Η Κομισιόν δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με την Arcom, την γαλλική ρυθμιστική αρχή ψηφιακών υπηρεσιών και ότι είναι έτοιμη να την συνδράμει για να διασφαλισθεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα τηρούν τις υποχρεώσεις τους και κυρίως την απαγόρευση μετάδοσης μηνυμάτων που υποκινούν βία.

«Οταν οι online πλατφόρμες υποψιάζονται ότι είναι πιθανόν να διαπραχθούν εγκληματικές πράξεις, είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν προληπτικά τις αρχές», υπενθύμισε ο Τομά Ρενιέ, εκπρόσωπος της ΕΕ για την ψηφιακή πολιτική διευκρινίζοντας ότι νέα σύσκεψη με την Arcom θα διεξαχθεί σήμερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ