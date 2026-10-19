Γαλλία: Οι AI φωτογραφίες από τις διαδηλώσεις που έκαναν τον γύρο του κόσμου – Ο Ροζ Πάνθηρας και το ημίγυμνο ηλικιωμένο ζευγάρι

Οι εικόνες από το κύμα βίαιων επεισοδίων που συγκλόνισε τη Γαλλία το Σαββατοκύριακο έκαναν πολύ γρήγορα τον γύρο του κόσμου. Περισσότεροι από 500 χιλιάδες πολίτες, μαθητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι και άλλες κοινωνικές ομάδες «ξεχύθηκαν» στους δρόμους της Γαλλίας, με αιτήματα τις καλύτερες συνθήκες στην εκπαίδευση και λήψη μέτρων κατά της ακρίβειας.

Οι ειρηνικές διαμαρτυρίες γρήγορα κατέληξαν σε βανδαλισμούς και χιλιάδες συλλήψεις, με τον Εμανουέλ Μακρόν να καταδικάζει τις βιαιοπραγίες και την καταστροφή δημόσιας περιουσίας.

Οι φωτογραφίες από τα διεθνή πρακτορεία με φωτιές σε στοίβες ποδηλάτων, φλεγόμενους κάδους, καμένα δημόσια κτίρια και λεηλατημένα καταστήματα κατέκλυσαν τα ειδησεογραφικά μέσα και τα social media, αναδεικνύοντας την τεράστια έκταση των ταραχών.

Ωστόσο ανάμεσα στις φωτογραφίες που αναδημοσιεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες φορές στα κοινωνικά δίκτυα ήταν και μερικές που ήταν φτιαγμένες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις.

Πριν απο μερικά χρόνια τέτοιες εικόνες έκαναν την εμφάνισή του αρκετές ημέρες έπειτα από ένα μεγάλο γεγονός καθώς χρειαζόταν πολλές ώρες εργασίας σε κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων για να δημιουργηθούν και να δείχνουν αληθινές. Πλέον μία απλή εντολή σε ένα AI Chatbot μπορεί να δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα σε χρόνο dt.

Οι ΑΙ εικόνες από τα επεισόδια στη Γαλλία που έγιναν viral

Ανάμεσα στις χιλιάδες φωτογραφίες από τα επεισόδια στη Γαλλία ήταν εικόνες με έναν Ροζ Πάνθηρα που ήταν στο πλευρό των διαδηλωτών, με ένα ημίγυμνο ηλικιωμένο ζευγάρι να δέχεται επίθεση από τους ταραξίες, καθώς με σημαίες της Παλαιστίνης κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

O Ροζ Πάνθηρας

Τα social media κατακλύστηκαν την Κυριακή από έναν διαδηλωτή ντυμένο με μία στολή Ροζ Πάνθηρα. Στις φωτογραφίες και τα βίντεο ο «Ροζ Πάνθηρας» φαίνεται να κάνει χειρονομίες στους αστυνομικούς, να τον κυνηγάει ο γαλλικός «Αίαντας» με νερό και τελικά να έχει συλληφθεί και να τον κουβαλούν αστυνομικοί.

The Pink Panther who stole the whole spotlight in recent Paris riots! https://t.co/Wj2Qx7IaWo — introvert (@introvers45) October 19, 2026

Ωστόσο όπως αποδεικνύεται όλες αυτές οι εικόνες είναι ψεύτικες. Πίσω από αυτή τη δημιουργία βρίσκεται ο Γάλλος συγγραφέας, φωτογράφος, σκηνοθέτης και ιδρυτής του ανεξάρτητου πολιτιστικού περιοδικού Le Mague, Frédéric Vignale.

«Το έργο αποτελεί μια καθαρά καλλιτεχνική και ποιητική έκφραση. Δεν προωθεί καμία ιδεολογία ή πολιτικό κόμμα και δεν στρέφεται με κανέναν τρόπο εναντίον της αστυνομίας. Απλώς υμνεί την ελευθερία της έκφρασης, της φαντασίας και της ποίησης» αναφέρει ο Frédéric Vignale στο facebook.

Το ημίγυμνο ηλικιωμένο ζευγάρι

Μια άλλη εικόνα, που έγινε viral, απεικονίζει δύο ηλικιωμένους να δέχονται επίθεση από διαδηλωτές, οι οποίοι φέρονται να τους λήστεψαν και στη συνέχεια να τους έγδυσαν, αφήνοντάς τους μόνο με τα εσώρουχα.

Η φωτογραφία έχει πλέον επισημανθεί ως δημιουργημένη ή επεξεργασμένη από τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο «έπαιξε» σε πολλά μέσα. Όπως αναφέρει η dailymail, η εικόνα προβλήθηκε σχεδόν έξι εκατομμύρια φορές στο X και κοινοποιήθηκε από διάφορες αστυνομικές ενώσεις.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ασυνέπειες στην εικόνα. Δύο «διαδηλωτές» φαίνονται να έχουν το ίδιο ζευγάρι ποδιών, ενώ από το χέρι της ηλικιωμένης γυναίκας φαίνεται να λείπει ένα δάχτυλο. Επίσης, πίσω από τους διαδηλωτές φαίνονται δύο πρόσωπα να έχουν συγχωνευθεί, ενώ υπάρχει και ένα άλλο άτομο που λείπει το μισό του σώμα.

Η αρχική εικόνα που κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα υποδείκνυε ότι δημιουργήθηκε με τη χρήση του Google Gemini, ενώ μια παραλλαγή της εικόνας που φαινόταν «πιο καθαρή» συνδέθηκε με την τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εικόνες έφεραν ένα αόρατο υδατογράφημα γνωστό ως «SynthID», το οποίο τοποθετείται σε εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη.

Οι σημαίες της Παλαιστίνης μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ

Μία ακόμη εντυπωσιακή εικόνα, που διακινήθηκε στα social media, δείχνει διαδηλωτές με φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα να κυματίζουν σημαίες της Παλαιστίνης μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ. Η φωτογραφία συνοδευόταν από τους ισχυρισμούς ότι «η Γαλλία οδεύει προς εμφύλιο πόλεμο» και ότι «το Παρίσι έχει πέσει».

Ωστόσο όπως και στα προηγούμενα παραδείγματα η εικόνα δεν είναι πραγματική.