Ιράν – Ρωσία: Κοινό μέτωπο Αραγτσί – Λαβρόφ κατά ΗΠΑ και Ισραήλ – «Δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις»

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Σε μια ηχηρή κοινή παρέμβαση προχώρησαν η Τεχεράνη και η Μόσχα, επιρρίπτοντας στην Ουάσινγκτον την πλήρη ευθύνη για την αποσταθεροποίηση, την ασφάλεια και τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου τη Δευτέρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισαν ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις δεν επιδέχονται στρατιωτικές λύσεις.

«Λανθασμένοι υπολογισμοί των ΗΠΑ»

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ για εσφαλμένους τακτικούς και στρατηγικούς υπολογισμούς κατά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

«Νόμιζαν ότι το Ιράν ήταν αδύναμο. Ξεκίνησαν την επιθετικότητα, αλλά τώρα, έπειτα από οκτώ μήνες, βρίσκονται σε αυτό το σημείο», σημείωσε.

Ο Αραγκσί πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ «ξεκίνησαν να επιτίθενται στο Ιράν χωρίς το Ιράν να έχει κάνει κάτι μεμπτό», τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η διεθνής κοινότητα δεν θα το ξεχάσει ποτέ αυτό».

Αναφερόμενος στην ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και του Περσικού Κόλπου, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σημείωσε: «Χαιρετίζουμε κάθε πρωτοβουλία που οδηγεί στην ασφάλεια εκ των έσω, χωρίς την παρουσία ξένων δυνάμεων, και τη θεωρούμε ως τη σωστή κίνηση».

Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ευρώπη

Ο Αμπάς Αραγκτσί επιβεβαίωσε παράλληλα ότι οι συνομιλίες του με τον Σεργκέι Λαβρόφ κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.

«Όσον αφορά τον Κόλπο και τη Δυτική Ασία, είχαμε συνομιλίες, όπως επίσης και για την Ουκρανία και τις ιρανοαμερικανικές διαπραγματεύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, οι διαβουλεύσεις κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν στρατιωτικές λύσεις για την επίλυση των συγκρούσεων και ότι όλα πρέπει να διευθετηθούν μέσω της διπλωματίας και των πολιτικών διαύλων.

Υπογράμμισε ότι πρέπει να σταματήσει «αυτό που συμβαίνει στην Υεμένη και στον Λίβανο, και η γενοκτονία στην Παλαιστίνη», παράλληλα με την «επικίνδυνη επέκταση» του Ισραήλ, ενώ επανέλαβε ότι «η έλλειψη ασφάλειας στον Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ οφείλεται στην ισραηλινοαμερικανική επιθετικότητα».

🤝 FM #Lavrov & FM of Iran @araghchi hold bilateral talks in Tehran. #RussiaIran https://t.co/LCmvk7HA82 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 19, 2026



Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

«Η Ευρώπη πρέπει να ανοίξει τα μάτια της προσεκτικά, διότι η Ευρώπη, όπως και η Αμερική, κάνει ορισμένα λάθη στους υπολογισμούς της. Υποφέρουν. Κάποιες από τις συνέπειες οφείλονται στις δικές τους λανθασμένες πολιτικές. Είναι η αιτία πίσω από τόσους πολέμους», δήλωσε.

«Οι λανθασμένες πολιτικές τους έχουν παρατείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μέσω της μονομερούς υποστήριξής τους προς τη σιωνιστική οντότητα, μια υποστήριξη που δεν δικαιολογείται, αυτό έχει οδηγήσει δολοφονία πάνω από 80.000 Παλαιστινίων», υποστήριξε.

Λαβρόφ: Πλήρης αφοσίωση στην 20ετή συμφωνία και την κυριαρχία του Λιβάνου

Από την πλευρά του, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε τη στρατηγική ευθυγράμμιση Μόσχας και Τεχεράνης.

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα παραμένει απολύτως δεσμευμένη στη 20ετή συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ιράν, η οποία τέθηκε και επίσημα σε ισχύ στις 2 Οκτωβρίου 2026.

Επιπλέον, ο Ρώσος αξιωματούχος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας και της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου, σημειώνοντας ότι Ιράν και Ρωσία συμφωνούν απόλυτα στην επίτευξη των ίδιων στόχων για τη χώρα, τμήματα της οποίας τελούν υπό ισραηλινή κατοχή από τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

Με πληροφορίες από: Reuters, Al Jazeera