Ζελένσκι: «Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι η πραγματική αιτία της παγκόσμιας αύξησης των τιμών»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε την παγκόσμια αύξηση των τιμών στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ. Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν πυροδότησαν την κατάσταση που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία, μια σύνδεση που θεωρεί ευρέως κατανοητή.

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Διεθνή Νέα

Ζελένσκι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέδωσε την παγκόσμια αύξηση των τιμών στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ.
  • Υποστήριξε ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πυροδότησαν την κατάσταση που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία.
  • Μιλώντας στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Ζελένσκι δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο αυξήθηκαν οι τιμές».

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Στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ απέδωσε την άνοδο των τιμών διεθνώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πυροδότησαν την κατάσταση που επηρεάζει πλέον την παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την κρίση στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα ως την πραγματική αιτία της αύξησης των τιμών παγκοσμίως.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο αυξήθηκαν οι τιμές», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η σύνδεση αυτή είναι ευρέως κατανοητή σε διεθνές επίπεδο.

«Όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει απολύτως ξεκάθαρα. Εκατό τοις εκατό – ούτε καν 90%», πρόσθεσε.

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