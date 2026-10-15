Ζελένσκι: «Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ είναι η πραγματική αιτία της παγκόσμιας αύξησης των τιμών»

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Στην κρίση στα Στενά του Ορμούζ απέδωσε την άνοδο των τιμών διεθνώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ πυροδότησαν την κατάσταση που επηρεάζει πλέον την παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την κρίση στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα ως την πραγματική αιτία της αύξησης των τιμών παγκοσμίως.

«Τα Στενά του Ορμούζ είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο αυξήθηκαν οι τιμές», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η σύνδεση αυτή είναι ευρέως κατανοητή σε διεθνές επίπεδο.

«Όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει απολύτως ξεκάθαρα. Εκατό τοις εκατό – ούτε καν 90%», πρόσθεσε.