Οι ποδοσφαιρικοί αγώνες για τη Super League και το ματς Ισπανία– Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027 ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας σήμερα Κυριακή.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:35 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια (Warm Up)
11:45 Magenta Sport 5 Moto3 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
12:00 Magenta Sport 6 ATP Challenger 50 ITC Crete Challenger 4 (Τελικός Μονού)
12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάς Σύρου – ΑΕΛ Novibet Superbet League 2
13:00 Magenta Sport 5 Moto2 Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
13:30 Magenta Sport 1 Ουντινέζε – Φιορεντίνα Serie A
14:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λίβερπουλ Premier League
14:00 Magenta Sport 2 Σουόνσι – Κάρντιφ Sky Bet EFL Championship
14:30 Novasports Extra 1 Γκρόιτερ Φιρτ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
14:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2
14:30 Magenta Sport 5 MotoGP Γκραν Πρι Βαλένθια (Αγώνας)
14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αναγέννηση Καρδίτσας – Ολυμπιακός Β Superbet League 2
15:00 Magenta Sport 3 League Βαλένθια – Οσασούνα LaLiga
15:30 Novasports 2HD Φέγενορντ – Άγιαξ Eredivisie
16:00 Novasports 6HD Davis Cup Τελικός
16:00 Magenta Sport 1 Σασουόλο – Νάπολι Serie A
16:05 Novasports Prime Σάντερλαντ – Τότεναμ Premier League
16:05 Novasports News Μπράιτον – Νιούκαστλ Premier League
16:05 Novasports 5HD Φούλαμ – Μπόρνμουθ Premier League
16:05 Novasports 4HD Κρίσταλ Πάλας – Χαλ Premier League
16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Λειψία Bundesliga
17:00 Novasports1 League Ατρόμητος – Παναθηναϊκός Super League
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Θέτιδα Βούλας Α1 Γυναικών Volley League
17:00 Magenta Sport 2 Χαρτς – Σέλτικ Scottish Premiership
17:15 Magenta Sport 4 League Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Μπαρτσελόνα LaLiga
17:30 Magenta Sport 1 League ΟΦΗ – Λεβαδειακός Super League
17:45 Novasports 2HD Τσβόλε – Άλκμααρ Eredivisie
18:00 Novasports 6HD Davis Cup Τελικός
18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
18:30 Novasports 3HD Χόφενχαϊμ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
19:00 Novasports2 League Άρης – Ολυμπιακός Super League
19:00 ΕΡΤ1 Ισπανία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027
19:00 Magenta Sport 3 Πάφος – Άρης Λεμεσού Cyprus League
19:00 Magenta Sport 1 Ρόμα – Μόντσα Serie A
19:30 Magenta Sport 3 League Θέλτα – Βιγιαρεάλ LaLiga
20:00 Novasports 6HD Davis Cup Τελικός
20:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Λεβερκούζεν Bundesliga
21:00 Novasports Start Ναϊμέγκεν – Τβέντε Eredivisie
21:00 Magenta Sport 1 League ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Super League
21:45 Magenta Sport 1 Κόμο – Γιουβέντους Serie A
22:00 Magenta Sport 3 League Ρεάλ Σοσιεδάδ – Σεβίλλη LaLiga
22:30 Magenta Sport 4 Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μαϊάμι Χιτ NBA
22:30 Magenta Sport 2 Πόρτο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
23:00 Magenta Sport 4 Σαν Αντόνιο Σπερς – Μπόστον Σέλτικς NBA