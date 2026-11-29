Μία καινοτομία– σταθμός σε ό, τι αφορά τη μετάδοση σημάτων λέιζερ από τον ελληνικό δορυφόρο OPTISAT στο Διάστημα προς επίγειο οπτικό σταθμό της SSC Space στη Χιλή, όπως αποτυπώνεται στην καταγραφή των λήψεων, καταγράφηκε με ισχυρό αποτύπωμα για τις εγχώριες τεχνολογικές δυνατότητες. Ειδικά για την Ελλάδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις η εξέλιξη ανοίγει συζήτηση για ταχύτερες, ασφαλέστερες και πιο ανθεκτικές συνδέσεις σε κρίσιμες επιχειρήσεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σε ύψος 515 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη και κινούμενος με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των περίπου 27.000 χιλιομέτρων την ώρα, ένας κυβοδορυφόρος 6 μετρικών μονάδων (6U CubeSat) κατάφερε κάτι που μέχρι πρότινος έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας για τα εγχώρια δεδομένα. Ο ελληνικός δορυφόρος OPTISAT, που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Planetek Hellas και επιχειρείται από το Κέντρο Ελέγχου και Καθοδήγησης της εταιρείας στην Αθήνα, πέτυχε αμφίδρομη ανίχνευση φωτεινών σημάτων λέιζερ με επίγειους οπτικούς σταθμούς στην Αυστραλία και τη Χιλή.

Στην πράξη, ο δορυφόρος στόχευσε με εξαιρετική ακρίβεια ένα επίγειο τηλεσκόπιο —όπως αποτυπώνεται και στις καταγραφές του σταθμού της SSC Space στη Χιλή— το τηλεσκόπιο ανίχνευσε τη δέσμη και, αντιστοίχως, ο OPTISAT έλαβε το φωτεινό σήμα που εκπέμφθηκε από τη Γη. Η επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς φέρει την υπογραφή μιας ελληνικής εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα, αποτελεί μέλος του ομίλου D-Orbit με επένδυση από το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός, και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η εγχώρια αμυντική και διαστημική βιομηχανία δεν περιορίζεται πλέον στον ρόλο του παρατηρητή ή του απλού αγοραστή έτοιμων λύσεων.

Η σημασία αυτού του επιτεύγματος είναι υψίστης σημασίας αφού αποτελεί ένα πολύ μεγάλο βήμα– αν όχι άλμα- για τη στρατηγική αυτονομία της χώρας. «O OPTISAT είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική αποστολή από τεχνολογική άποψη και τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προόδου» σημείωσε ο Στέλιος Μπολλάνος, CEO της Planetek Hellas.

Για να γίνει αντιληπτό τι αλλάζει στο επιχειρησιακό πεδίο, αρκεί κάποιος να συγκρίνει τις παραδοσιακές δορυφορικές επικοινωνίες με τις οπτικές ζεύξεις λέιζερ. Τα συμβατικά συστήματα βασίζονται σε ραδιοσυχνότητες, οι οποίες διαχέονται ευρύτερα στον χώρο, καθιστώντας τες ευάλωτες σε παρεμβολές (jamming), παραπλάνηση σημάτων (spoofing) ή υποκλοπές, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν περιορισμούς στον όγκο δεδομένων που μπορούν να μεταφέρουν. Αντίθετα, η επικοινωνία μέσω στενής δέσμης λέιζερ λειτουργεί ως ένας αόρατος, εξαιρετικά στοχευμένος οπτικός διάδρομος. Προσφέρει πολλαπλάσιες ταχύτητες μετάδοσης μεγάλου όγκου πληροφοριών —όπως εικόνες υψηλής ανάλυσης από αισθητήρες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη— ενώ καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την παρεμβολή ή την παραπλάνηση από εχθρικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου.

Το κέρδος των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι οπτικές επικοινωνίες με λέιζερ αποτελούν τεχνολογία διττής χρήσης (dual-use), γεγονός που τις καθιστά πολύτιμο εργαλείο τόσο για πολιτικές εφαρμογές όσο και για την εθνική άμυνα. Σε ένα γεωγραφικό περιβάλλον όπως το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος, όπου οι Ένοπλες Δυνάμεις καλούνται να διασυνδέσουν σε πραγματικό χρόνο πλοία του Στόλου, μαχητικά αεροσκάφη, νησιωτικά φυλάκια και κέντρα επιχειρήσεων κάτω από συνθήκες έντονου ηλεκτρονικού πολέμου, η κατοχή ασφαλών και ανθεκτικών διαύλων επικοινωνίας αποτελεί καθοριστικό πολλαπλασιαστή ισχύος.

Το γεγονός ότι η τεχνογνωσία αυτή αναπτύσσεται εντός συνόρων ενισχύει την εθνική κυριαρχία στο Διάστημα, καθώς η αποστολή συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης στο πλαίσιο του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος («Ελλάδα 2.0») και υλοποιείται υπό την επίβλεψη του Γραφείου Διαστημικής Ανθεκτικότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Όπως επισήμανε ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου, το σημαντικότερο είναι ότι πίσω από την επιτυχία βρίσκονται ελληνικές εταιρείες και επιστήμονες, χτίζοντας μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και του «HELLAS SPACE 2.0» πραγματική εθνική αυτονομία, άποψη που συμμερίζεται και ο επικεφαλής του αρμόδιου γραφείου της ESA, Frédéric Rouesnel, κάνοντας λόγο για μετατροπή φιλόδοξων τεχνολογιών σε απτές επιχειρησιακές δυνατότητες.

Παράλληλα, γύρω από τον OPTISAT συγκροτείται ένα ισχυρό πλέγμα συνεργασιών. Η Planetek Hellas συμπράττει στην Ελλάδα με το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, την JNP και την BitRezus στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργάζεται με κορυφαίους φορείς όπως οι TESAT, EnduroSat, SkyLabs, SSC Space, Leaf Space, D-Orbit και Planetek Italia. Για την Ελλάδα, η επιτυχία αυτή δεν είναι απλώς ένα ακόμη τεχνικό ορόσημο, αλλά η απόδειξη ότι η εγχώρια καινοτομία μπορεί να προσφέρει στις Ένοπλες Δυνάμεις κρίσιμες υποδομές αιχμής, σχεδιασμένες και ελεγχόμενες από ελληνικά χέρια.