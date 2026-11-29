Πέθανε ο Σομαλοαμερικανός οδηγός της Uber, ο οποίος είχε δεχθεί επίθεση από επιβάτη σε προάστιο της Μινεάπολης νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου Αμερικανο-Ισλαμικών Σχέσεων (CAIR).

Ο Μοχάμεντ Γιουσούφ, 51 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί του Σαββάτου στο Ιατρικό Κέντρο της κομητείας Χένεπιν, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση υπεράσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων. Ο Γιουσούφ νοσηλευόταν με σοβαρά τραύματα , καθώς, σύμφωνα με τις Αρχές, είχε στραγγαλιστεί με ζώνη ασφαλείας, είχε πατηθεί από το ίδιο του το αυτοκίνητο και είχε εγκαταλειφθεί σε χαντάκι μετά την επίθεση της 14ης Νοεμβρίου.

«Η CAIR-Μινεσότα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια και τις προσευχές της στην οικογένεια του Μοχάμεντ, στους αγαπημένους του και στους πολλούς συναδέλφους του οδηγούς και μέλη της κοινότητας που στάθηκαν στο πλευρό του», ανέφερε η μουσουλμανική οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων.

Σε εξέλιξη η δικαστική διαδικασία

Ο 25χρονος Σαμίτ Απούρβα Πατέλ κατηγορήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού και κλοπή αυτοκινήτου. Η εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μέρι Μοριάρτι, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι κατηγορίες θα αναβαθμιστούν σε φόνο εκ προθέσεως δευτέρου βαθμού.

Η δικηγόρος του Πατέλ, Κάθριν Τέρνερ, δήλωσε με email ότι ο εντολέας της «θρηνεί αυτόν τον τραγικό θάνατο», προσθέτοντας ότι ο ίδιος και η οικογένειά του ζητούν από το κοινό να μην προδικάσει την υπόθεση, καθώς η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.