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Ήταν δεκάδες χιλιάδες οι υποστηρικτές της αντιπολίτευσης οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στην Τιφλίδα της Γεωργίας, στη δεύτερη επέτειο των μαζικών διαμαρτυριών οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κουνώντας σημαίες της ΕΕ, οι διαδηλωτές κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, κατόπιν καλέσματος φιλοευρωπαίων ακτιβιστών και πέντε κομμάτων της αντιπολίτευσης που έχουν γίνει στόχος μιας προσπάθειας της κυβέρνησης να απαγορευθούν από το Συνταγματικό Δικαστήριο, τόνισε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Ας δείξουμε στον κόσμο ότι δεν θα τα παρατήσουμε, ότι δεν θα υποκύψουμε», δήλωσαν οι διοργανωτές σε ανακοίνωσή τους πριν από τη συγκέντρωση.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν νέες εκλογές και την απελευθέρωση όσων συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων διαδηλώσεων.

Το Γεωργιανό Όνειρο

Το κυβερνών κόμμα “Γεωργιανό Όνειρο’‘ πρόδωσε την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική πορεία της Γεωργίας, την οποία το ίδιο κατοχύρωσε στο Σύνταγμα», πρόσθεσαν.

Η Γεωργία βρίσκεται σε πολιτική αναταρραχή από τότε που το Γεωργιανό Όνειρο ανακήρυξε τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2024, τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητήθηκαν από την αντιπολίτευση, η οποία κατήγγειλε εκτεταμένη νοθεία.

Ένα μήνα αργότερα, η ανακοίνωση του πρωθυπουργού, Ιρακλί Κομπαχίτζε, ότι η Γεωργία θα αναστείλει τις ενταξιακές συνομιλίες της με την ΕΕ μέχρι το 2028 πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες που καταστάλθηκαν βίαια από την αστυνομία.

Αντίπαλοι κατηγορούν το Γεωργιανό Όνειρο, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, ότι οδηγεί τη χώρα προς στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία και διαλύει τους δημοκρατικούς της θεσμούς – κατηγορίες που το κόμμα αρνείται.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει δεσμευτεί να διαφυλάξει την κυριαρχία της Γεωργίας από αυτό που θεωρεί ξένη παρέμβαση και φερόμενες προσπάθειες της αντιπολίτευσης να αποσταθεροποιήσει τη χώρα.

Εξέχοντες ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν φυλακιστεί, ενώ οι Αρχές έχουν θεσπίσει νόμους που ενισχύουν τους περιορισμούς σε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

“Ολίσθηση προς τον αυταρχισμό”

Η φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση καταγγέλλει την κυβέρνηση για ολίσθηση προς τον αυταρχισμό.

Τον Οκτώβριο, το Συνταγματικό Δικαστήριο άρχισε να εξετάζει αίτημα του κυβερνώντος κόμματος για την απαγόρευση πέντε φιλοευρωπαϊκών κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορεί για «ανατροπή της συνταγματικής τάξης».

Το Δικαστήριο έχει προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο του 2027 για να εκδώσει την απόφασή του.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε την προσπάθεια απαγόρευσης αυτών των πέντε κομμάτων της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα απομάκρυνε περαιτέρω τη Γεωργία από την ΕΕ.

Οι Βρυξέλλες δήλωσαν τον Νοέμβριο ότι η Γεωργία, στην οποία χορηγήθηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας για ένταξη στην ΕΕ το 2023, παρέμεινε υποψήφια χώρα «μόνο κατ’ όνομα», λόγω της δημοκρατικής οπισθοδρόμησης στη χώρα.