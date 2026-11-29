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Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουσή της με τους Χούθι, ανακοίνωσε πως κατέρριψε βαλλιστικό πύραυλο ο οποίος εκτοξεύτηκε από τους φιλοϊρανούς αντάρτες σε βάρος του Ριάντ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την πολιτοφυλακή των Χούθι εναντίον του Ριάντ», της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε αναφέρει πως ο συνασπισμός διεξήγαγε επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον θέσεων τις οποίες χρησιμοποιούν οι Χούθι της Υεμένης για να εξαπολύουν επιθέσεις και να διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Ανέφερε επίσης την καταστροφή άλλων δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι προς το ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών.