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Στην πώληση προσωπικών τους αντικειμένων οδηγούνται όλο και περισσότεροι Αμερικανοί, κυρίως ηλικίας 20 ως 39 χρόνων, προκειμένου να καλύψουν τα αυξημένα έξοδα των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, από μεταχειρισμένα ρούχα και παπούτσια ως οικογενειακά κοσμήματα και διακοσμητικά αντικείμενα, οι καταναλωτές αναζητούν πρόσθετα έσοδα για τις γιορτές, καθώς η ακρίβεια περιορίζει τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας μεταπώλησης ThredUp, το 53% των Αμερικανών έχει ήδη πουλήσει ή σκοπεύει να πουλήσει αντικείμενα που έχει στην κατοχή του, προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος των φετινών εορταστικών δαπανών.

Το ποσοστό φτάνει ή και ξεπερνά το 66% μεταξύ των καταναλωτών της Generation Z και των millennials, αν και άλλες έρευνες, τις οποίες επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, καταγράφουν χαμηλότερα ποσοστά.

Αξιοποιούν τα αντικείμενα που ήδη έχουν

Η τάση αυτή αντανακλά ευρύτερες αλλαγές στις αγοραστικές συνήθειες των Αμερικανών. Έχοντας επί χρόνια συνδέσει την καταναλωτική τους συμπεριφορά με τη συχνή αγορά και απόρριψη προϊόντων, περισσότεροι καταναλωτές επιδιώκουν πλέον να περιορίσουν τις δαπάνες τους, τόσο για οικονομικούς όσο και για περιβαλλοντικούς λόγους, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

Πολλοί επιθυμούν να αξιοποιήσουν περισσότερο τα αντικείμενα που έχουν ήδη στην κατοχή τους και, παράλληλα, να βρουν νέους ιδιοκτήτες για εκείνα που δεν χρειάζονται ή δεν χρησιμοποιούν πλέον.

Ενδιαφέρουσα παράμετρος είναι και η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων για την απώλεια βάρους. Καταναλωτές που έχουν χάσει κιλά προχωρούν στην εκκαθάριση της γκαρνταρόμπας τους, διαθέτοντας προς πώληση ρούχα που πλέον δεν τους κάνουν.

Την ίδια στιγμή, οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, από τα καύσιμα μέχρι τα τρόφιμα, ενισχύουν τη στροφή προς τη μεταπώληση, καθώς τα νοικοκυριά αναζητούν τρόπους να διευρύνουν τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους για τις γιορτές.

Τα μεταχειρισμένα γνωρίζουν πιένες

Η αγορά μεταχειρισμένων ειδών έχει εξελιχθεί σε σημαντικό επιχειρηματικό κλάδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκτός από τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, δραστηριοποιούνται πλέον δεκάδες μεγαλύτερες εταιρείες και διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι Poshmark, The RealReal, Depop, Vinted και eBay.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς GlobalData, η αξία της αμερικανικής αγοράς μεταχειρισμένων ενδυμάτων αναμένεται να φτάσει τα 61,2 δισ. δολάρια το 2026, καταγράφοντας αύξηση 10,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Στη νέα πραγματικότητα προσαρμόζονται και μεγάλες εταιρείες μόδας. Εμπορικά σήματα όπως η Burberry και η Zara έχουν εισαγάγει ή επεκτείνει προγράμματα επισκευής και μεταπώλησης ενδυμάτων, ενώ η American Eagle άρχισε πρόσφατα να διαθέτει ένα προϊόν στεγνού καθαρισμού ρούχων, αξίας 29 δολαρίων, το οποίο υπόσχεται να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 34χρονης Μορίν Μέρφι, δημιουργού ψηφιακού περιεχομένου, η οποία μαζί με τον σύζυγό της αντιμετωπίζει αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις από τότε που αγόρασαν σπίτι στο Γουέλινγκτον της Φλόριντα, πριν από έναν χρόνο.

Οι υψηλότερες δόσεις του στεγαστικού δανείου, οι λογαριασμοί για τον κλιματισμό της κατοικίας και άλλα καθημερινά έξοδα έχουν περιορίσει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Για να συγκεντρώσει χρήματα για ένα ταξίδι που έχει προγραμματίσει η οικογένεια τον Δεκέμβριο, η Μέρφι άρχισε να πουλάει παιχνίδια με τα οποία δεν ασχολούνται πλέον οι τέσσερις γιοι της, όλοι ηλικίας κάτω των οκτώ ετών.

Εισέπραξε επίσης 40 δολάρια από την πώληση ενός μπουκαλιού αρώματος, ενώ μέσω του Facebook Marketplace πούλησε έναντι 175 δολαρίων ένα τσιμεντένιο άγαλμα που είχε στην αυλή του σπιτιού της.

«Θέλω να απολαύσουμε το ταξίδι, να κάνουμε τσουλήθρα στο χιόνι με φουσκωτές σαμπρέλες και να μη νιώθουμε ότι δεν μπορούμε επειδή έχουμε εξαντλήσει τον προϋπολογισμό μας», δήλωσε στη Wall Street Journal.

Ακόμα και κληρονομιές

Η οικονομική πίεση των γιορτών οδηγεί αρκετούς Αμερικανούς ακόμη και στην πώληση κοσμημάτων που έχουν κληρονομήσει από συγγενικά τους πρόσωπα.

Η Νίντι Σίνγκβι, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Unvault, μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που βοηθά τους καταναλωτές να εκτιμήσουν την αξία και να πουλήσουν χρυσά κοσμήματα, αναφέρει ότι περισσότεροι πελάτες χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας για να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές πιέσεις της εορταστικής περιόδου.

Η τάση αυτή καταγράφεται παρά το γεγονός ότι η τιμή του χρυσού βρίσκεται χαμηλότερα από τα υψηλά επίπεδα που είχε προσεγγίσει νωρίτερα μέσα στο έτος.

Η 45χρονη Τζέραλντιν Τένα, προσωπική βοηθός από το Ρίβερντεϊλ της Νέας Υόρκης, χρησιμοποίησε πρόσφατα την Unvault για να πουλήσει κοσμήματα που είχε κληρονομήσει από τη γιαγιά της.

Μεταξύ αυτών ήταν μία χρυσή καρφίτσα με μαργαριτάρια, δύο άκαμπτα βραχιόλια, ένα δαχτυλίδι με τοπάζι και διαμάντια, ένα ρολόι και μία βέρα. Από την πώλησή τους συγκέντρωσε συνολικά 6.000 δολάρια.

Τα πρόσθετα έσοδα θα της επιτρέψουν να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα για τη 12χρονη κόρη της, μεταξύ των οποίων πατίνια με ροδάκια, ένα πατίνι τύπου σκούτερ, ρούχα και μία κούκλα Labubu, καθώς και να χρηματοδοτήσει ολιγοήμερες διακοπές.

Υπολογίζει ότι θα δαπανήσει περίπου 1.000 δολάρια για δώρα και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά και επιπλέον 2.000 δολάρια για το ταξίδι.

«Ο προϋπολογισμός μου είναι πιο περιορισμένος φέτος. Όλα είναι πιο ακριβά. Ήθελα όμως να είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε κάτι παραπάνω για τις γιορτές», δήλωσε.

Σημαντικό ρόλο στο ύψος των εσόδων που εξασφαλίζουν οι καταναλωτές διαδραματίζει και το είδος της υπηρεσίας μεταπώλησης που επιλέγουν.

Η Wall Street Journal αναφέρει την περίπτωση μιας καταναλώτριας, της Γέπες, η οποία ανάρτησε τα αντικείμενά της σε μια νέα υπηρεσία της ThredUp, μέσω της οποίας οι πωλητές έρχονται απευθείας σε επαφή με τους αγοραστές και μπορούν να κρατήσουν το σύνολο των εσόδων από τις συναλλαγές τους.

Αντίθετα, μια άλλη πελάτισσα της πλατφόρμας, η Κάμι Ρόουαν, επέλεξε να αποστείλει τα αντικείμενά της στην εταιρεία, η οποία ανέλαβε τη διαδικασία πώλησης για λογαριασμό της, παρακρατώντας ως αντάλλαγμα ένα ποσοστό των εσόδων.

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών, η Εθνική Ομοσπονδία Λιανεμπορίου των ΗΠΑ προβλέπει ότι οι συνολικές πωλήσεις κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα φτάσουν το 1,01 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πρόκειται για τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης των εορταστικών πωλήσεων από το 2021. Ωστόσο, περίπου το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης αποδίδεται στις υψηλότερες τιμές των προϊόντων.