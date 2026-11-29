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Νέα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ δημιουργεί η δημόσια τοποθέτηση του ηγέτη της Ενωμένης Αραβικής Λίστας, Μανσούρ Αμπάς, που χαρακτήρισε τη Χαμάς «τρομοκρατική οργάνωση», ικανοποιώντας μία από τις βασικές προϋποθέσεις τις οποίες έχει θέσει ο εντολοδόχος πρωθυπουργός Γκάντι Άιζενκοτ για τη συμμετοχή κομμάτων στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Ο Αμπάς, επικεφαλής του αραβικού κόμματος που είναι γνωστό με το εβραϊκό ακρωνύμιο Ράαμ, προχώρησε στη συγκεκριμένη δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ισραηλινή κρατική τηλεόραση.

Η τοποθέτησή του ανοίγει τον δρόμο για την ενδεχόμενη συμμετοχή του κόμματός του στην επόμενη κυβέρνηση του Ισραήλ, καθώς ο Άιζενκοτ έχει καταστήσει σαφές ότι οι υποψήφιοι κυβερνητικοί εταίροι του οφείλουν να αναγνωρίζουν ως τρομοκρατική οργάνωση τη Χαμάς, η οποία διατηρεί την εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι τέσσερις θεμελιώδεις αρχές

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος Γιασάρ, έχει δηλώσει ότι στην κυβέρνησή του μπορούν να συμμετάσχουν όσοι αποδέχονται τέσσερις θεμελιώδεις αρχές.

Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται ο χαρακτηρισμός της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης και η δέσμευση για τον τερματισμό της κυριαρχίας της στη Λωρίδα της Γάζας, η διατήρηση του χαρακτήρα του Ισραήλ ως εβραϊκού και δημοκρατικού κράτους, ο σεβασμός των αξιών της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και η καθιέρωση υποχρεωτικής θητείας για όλους τους πολίτες.

Η τελευταία προϋπόθεση αφορά και τα μέλη της αραβικής μειονότητας του Ισραήλ. Όπως έχει διευκρινίσει ο Άιζενκοτ, η υποχρέωση αυτή θα μπορεί να εκπληρώνεται είτε μέσω στρατιωτικής θητείας είτε μέσω εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας.

Η στάση Νετανιάχου

Η δήλωση του Αμπάς προκάλεσε την αντίδραση του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τον κατηγόρησε ότι επιχειρεί να εξαπατήσει την κοινή γνώμη.

Ο Νετανιάχου, που επιδιώκει την παραμονή του στην εξουσία, έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τα αραβικά κόμματα ότι υποστηρίζουν την τρομοκρατία και συνιστούν απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, ο απερχόμενος πρωθυπουργός εμφανίζεται διατεθειμένος να συζητήσει το ενδεχόμενο συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τον Άιζενκοτ.

Το Σάββατο ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια συμφωνία για εκ περιτροπής πρωθυπουργία, βάσει της οποίας ο Άιζενκοτ θα αναλάμβανε πρώτος την ηγεσία της κυβέρνησης.

Οι δύο πολιτικοί πρόκειται να συναντηθούν το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να συζητήσουν τις δυνατότητες σχηματισμού κυβερνητικού συνασπισμού.