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Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα καταγράφηκε στην Ονδούρα, όπου λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό ύστερα από σύγκρουση με όχημα τύπου SUV, με αποτέλεσμα τουλάχιστον εννέα άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι 28 να τραυματιστούν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο στην περιφέρεια Κομαγιάγουα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, μεταξύ των νεκρών είναι ο οδηγός του λεωφορείου και οκτώ επιβάτες, τρεις άνδρες και πέντε γυναίκες.

Internacionales| Honduras: Accidente de autobús deja cuatro fallecidos y varios heridos Al menos cuatro personas fallecieron y varias resultaron heridas tras un choque entre un autobús de transporte Carolina y un vehículo particular en la Cuesta de la Virgen. La unidad cayó a una hondonada y cuerpos de socorro realizan labores de rescate. — El Jornal SV (@ElJornal_SV) November 28, 2026

Είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα

Το λεωφορείο, ιδιοκτησίας της εταιρείας Transporte Carolina, είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ονδούρας, Τεγουσιγάλπα, με προορισμό την πόλη Λα Εσπεράνσα, η οποία βρίσκεται περίπου 170 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των δύο οχημάτων και η πτώση του λεωφορείου στον γκρεμό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.