Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τη μεγάλη έκπληξη της 14ης αγωνιστικής της ισπανικής LaLiga και μία από τις μεγαλύτερες της φετινής σεζόν πέτυχε η Αλαβές, επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Η ήττα της «βασίλισσας» προκαλεί ανακατατάξεις στη βαθμολογία, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης εκμεταλλεύτηκε την απώλεια βαθμών της συμπολίτισσάς της και ανέβηκε στη δεύτερη θέση. Παράλληλα, η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία την Κυριακή, εφόσον νικήσει εκτός έδρας τη Λα Κορούνια, να αποκτήσει προβάδισμα έξι βαθμών από τη Ρεάλ.

Η ομάδα του Κίκε Φλόρες αιφνιδίασε τους γηπεδούχους, πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων και έβαλε από νωρίς δύσκολα στη Ρεάλ. Η ομάδα του Μουρίνιο προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε με τον Εμπαπέ, ωστόσο δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα.

Η Αλαβές άντεξε στην πίεση των Μαδριλένων και πανηγύρισε ένα σπουδαίο «τρίποντο», το πρώτο της στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» έπειτα από έξι χρόνια.

Τέλος στο σερί νικών της Βασίλισσας

Ταυτόχρονα, έβαλε τέλος στο σερί των 10 διαδοχικών νικών της Ρεάλ, η οποία γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά το ξεκίνημα της σεζόν, όταν είχε χάσει από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ να αγωνίζεται με δέκα παίκτες, καθώς ο Μπέλιγχαμ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο. Αρχικά ο διαιτητής είχε καταλογίσει πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, ωστόσο το VAR παρενέβη και διόρθωσε την απόφασή του.

Νωρίτερα, η Ατλέτικο Μαδρίτης χρειάστηκε να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να επικρατήσει με 3-2 εκτός έδρας της προτελευταίας Έλτσε.

Η ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε προηγήθηκε με 2-0 και στη συνέχεια με 3-1, ωστόσο οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και έβαλαν δύσκολα στους Μαδριλένους μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Τελικά, η Ατλέτικο κράτησε το προβάδισμα και πήρε τους τρεις βαθμούς, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.