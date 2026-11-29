Ισραηλινοί στρατιώτες σκότωσαν χθες Σάββατο έναν 57χρονο Παλαιστίνιο στη διάρκεια συμπλοκής κοντά στη Ναμπλούς, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) αλλά και οι παλαιστινιακές Aρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ο 57χρονος Χικμάτ Μουχάμαντ Φαράτζ σκοτώθηκε από «πυρά των δυνάμεων κατοχής» στην κοινότητα Μάνταμα, κοντά στη Ναμπλούς.

Ο κοινοτάρχης Ράμι Νασάρ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι ισραηλινοί στρατιώτες έκαναν έφοδο στο σπίτι του Φαράτζ και άνοιξαν πυρ. Υποστήριξε επίσης ότι στρατιώτες χτύπησαν τη σύζυγό του, την κόρη του και τη νύφη του.

Τι λένε οι Ισραηλινοί

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος διευκρίνισε ότι ο Φαράτζ πυροβολήθηκε στον θώρακα στήθος και ότι διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Ναμπλούς, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν για το συμβάν: «Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν στρατιώτες των IDF στην περιοχή της Μάνταμα εισήλθαν σε ύποπτο κτίσμα από το οποίο τους έριχναν πέτρες». Ακολούθησε αντιπαράθεση, κατά την οποία «ο τρομοκράτης προσπάθησε να αρπάξει το όπλο ενός αξιωματικού. Ο αξιωματικός πυροβόλησε προς την κατεύθυνσή του, αλλά ο τρομοκράτης έστρεψε το όπλο», με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας ισραηλινός στρατιώτης. «Ο τρομοκράτης συνέχισε να επιτίθεται στους στρατιώτες, οι οποίοι έδρασαν για να τον εξουδετερώσουν», σύμφωνα με την ενημέρωση από τις IDF.

Η βία στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, κλιμακώθηκε αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.