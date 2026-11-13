Χιλή: Συμφωνία κυβέρνησης και συνδικάτων για τον τερματισμό των αποκλεισμών δρόμων λόγω της αύξησης του ντίζελ

Η κυβέρνηση της Χιλής κατέληξε σε συμφωνία με τα συνδικάτα των οδικών μεταφορών για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων και των αποκλεισμών δρόμων που προκάλεσαν οι μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει την ακύρωση της πρόσφατης αύξησης, άμεση μείωση της τιμής του καυσίμου κατά 100 πέσος ανά λίτρο και πάγωμα των τιμών του ντίζελ έως τις 31 Μαρτίου 2027.

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Διεθνή Νέα

Χιλή
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συμφωνία με τους κυριότερους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Χιλής, με στόχο τον τερματισμό των κινητοποιήσεων και των αποκλεισμών δρόμων.
  • Μετά τις συνομιλίες, η κυβέρνηση αποδέχθηκε την ακύρωση της τελευταίας αύξησης, καθώς και τη μείωση της τιμής του ντίζελ κατά 100 πέσος ανά λίτρο.
  • Παράλληλα, διευκρινίστηκε ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης δεν πρόκειται να αυξηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συμφωνία με τους κυριότερους συνδικαλιστικούς φορείς των εργαζομένων στις οδικές μεταφορές ανακοίνωσε την Πέμπτη η κυβέρνηση του προέδρου της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, με στόχο τον τερματισμό των κινητοποιήσεων και των αποκλεισμών δρόμων που ξεκίνησαν την Τρίτη, ως αντίδραση στις μεγάλες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου κίνησης.

Εκατοντάδες οδηγοί φορτηγών, επαγγελματίες οδηγοί και αυτοκινητιστές ταξί συμμετείχαν τις προηγούμενες ημέρες σε αποκλεισμούς κεντρικών οδικών αξόνων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ζητώντας από την κυβέρνηση τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής ανόδου του κόστους των καυσίμων.

Η αύξηση των τιμών του ντίζελ, η οποία συνδέεται με τις εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έχει προκαλέσει έντονες πιέσεις στον κλάδο των μεταφορών. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει αυξηθεί κατά περίπου 74% από τον Μάρτιο, απειλώντας τη βιωσιμότητα πολλών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν

Μετά τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των συνδικάτων, ο υπουργός Εσωτερικών της Χιλής, Κλαούντιο Αλβαράδο, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποδέχθηκε την ακύρωση της τελευταίας αύξησης στην τιμή του ντίζελ, η οποία είχε ανακοινωθεί την Πέμπτη.

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η μείωση της τιμής του καυσίμου κατά 100 πέσος ανά λίτρο, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 9 λεπτά του ευρώ.

Ο υπουργός διευκρίνισε ακόμη ότι η τιμή του ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται από τη μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων μεταφορών, δεν πρόκειται να αυξηθεί έως τις 31 Μαρτίου 2027.

«Η Χιλή έχει ανάγκη την ομαλότητα, ώστε να συνεχίσει να μεγεθύνεται και να αναπτύσσεται», δήλωσε ο Αλβαράδο, μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.

Θετική ήταν η αντίδραση των συνδικαλιστικών εκπροσώπων στη συμφωνία.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων του κλάδου των μεταφορών «Δύναμη του Βορρά» (CFTN), Κριστιάν Σαντοβάλ, ευχαρίστησε τον υπουργό Εσωτερικών για τις προσπάθειες που κατέβαλε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Όπως δήλωσε, η συμφωνία δημιουργεί πλέον τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό των κινητοποιήσεων.

Η αλλαγή στον μηχανισμό συγκράτησης των τιμών

Η κρίση στις τιμές των καυσίμων είχε ενταθεί μετά την ανάληψη της εξουσίας από την κυβέρνηση Καστ τον περασμένο Μάρτιο.

Τότε, η νέα κυβέρνηση προχώρησε σε ριζική αναμόρφωση του μηχανισμού που λειτουργούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή για την απορρόφηση των μεγάλων αυξήσεων στις διεθνείς τιμές των καυσίμων.

Η αλλαγή είχε ως αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος να μετακυλιστεί άμεσα στους Χιλιανούς καταναλωτές, προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των οδικών μεταφορών.

Η νέα συμφωνία κυβέρνησης και συνδικάτων επιχειρεί να αποκλιμακώσει την ένταση και να αποκαταστήσει την ομαλή κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της χώρας.

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