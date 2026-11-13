Τσάι: Η συνήθεια που μπορεί να επηρεάσει την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με μελέτη – Γιατί δεν πρέπει να το πίνετε καυτό

Ένα φλιτζάνι τσάι αποτελεί για πολλούς καθημερινή συνήθεια, είτε το απολαμβάνουν το πρωί είτε σε στιγμές χαλάρωσης. Ωστόσο, εκτός από το είδος και την ποσότητα που καταναλώνουμε, φαίνεται πως σημασία έχει και η θερμοκρασία του. Νέα μελέτη εξετάζει τη σχέση της κατανάλωσης τσαγιού με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και αναδεικνύει ένα ενδιαφέρον εύρημα για όσους προτιμούν να το πίνουν καυτό.

Ο τρόπος που πίνετε το τσάι μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας, σύμφωνα με μελέτη

Ίσως αξίζει να περιμένετε λίγα λεπτά πριν απολαύσετε την πρώτη γουλιά από το αγαπημένο σας τσάι, αφήνοντάς το να κρυώσει ελαφρώς.

Το τσάι αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως, ενώ η ιστορία του ξεκινά χιλιάδες χρόνια πριν, περίπου το 2700 π.Χ. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην Κίνα για θεραπευτικούς σκοπούς, όμως με το πέρασμα των αιώνων η κατανάλωσή του εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, παραμένει αγαπημένη επιλογή χάρη στην εύκολη παρασκευή του, τη ζεστασιά που προσφέρει και την περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικές ουσίες.

Ένα φλιτζάνι τσάι μπορεί να αποτελεί μια απλή καθημερινή συνήθεια, είτε για να ξεκινήσετε τη μέρα σας είτε για να χαλαρώσετε το βράδυ. Ωστόσο, τα πιθανά οφέλη του για την υγεία φαίνεται να είναι περισσότερα. Το πράσινο, το μαύρο και οι υπόλοιπες ποικιλίες τσαγιού περιέχουν φυτικές ενώσεις που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για την πιθανή θετική τους επίδραση στον οργανισμό.

Παρότι το τσάι έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την ευεξία, οι ερευνητές εξακολουθούν να διερευνούν τη σχέση της κατανάλωσής του με τη μακροπρόθεσμη υγεία. Μάλιστα, νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Internal Medicine υποδεικνύει ότι η συστηματική κατανάλωση τσαγιού ενδέχεται να σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακών παθήσεων.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η συγκεκριμένη μελέτη παρακολούθησε 485.934 συμμετέχοντες από την China Kadoorie Biobank, μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της έρευνας γύρω από την υγεία και τις ασθένειες στους ενήλικες στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης περίπου εννέα ετών, οι ερευνητές κατέγραψαν τα νέα περιστατικά αγγειακών παθήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων, στις οποίες περιλαμβάνονταν η καρδιοπάθεια, το εγκεφαλικό επεισόδιο και οι θρομβώσεις.

Στην αρχή της μελέτης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια στα οποία ανέφεραν πόσο συχνά κατανάλωναν τσάι κατά τους προηγούμενους 12 μήνες. Για όσους έπιναν τσάι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, οι ερευνητές συνέλεξαν πρόσθετες πληροφορίες, όπως τον αριθμό των φλιτζανιών με τσάι που κατανάλωναν ανά ημέρα, την ποσότητα των φύλλων τσαγιού που χρησιμοποιούσαν, το είδος του τσαγιού καθώς και τη θερμοκρασία κατανάλωσής του.

Επιπλέον, οι ερευνητές αξιολόγησαν το προφίλ των συμμετεχόντων ως προς το κάπνισμα και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, προκειμένου να εξετάσουν πώς αυτοί οι παράγοντες του τρόπου ζωής, σε συνδυασμό με την κατανάλωση τσαγιού, συσχετίζονταν με τον κίνδυνο εμφανίσεως αγγειακών παθήσεων.

Τι έδειξε η μελέτη

Μετά την ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η συστηματική κατανάλωση τσαγιού σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφανίσεων αγγειακών νοσημάτων συνολικά. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η συσχέτιση διέφερε ανάλογα με διάφορα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, όπως το είδος του τσαγιού, η περιεκτικότητα (ένταση), η θερμοκρασία και η εκτιμώμενη ημερήσια ποσότητα.

Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που έπιναν τσάι τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ο χαμηλότερος εκτιμώμενος κίνδυνος συνδέθηκε σε όσους κατανάλωναν περίπου 6 έως 8 φλιτζάνια την ημέρα. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογράμμισαν ότι το εύρημα αυτό δεν αποτελεί γενική σύσταση για την κατανάλωση αυτής της ποσότητας. Αντίθετα, αντιπροσωπεύει απλώς το επίπεδο πρόσληψης που συνδέθηκε με τον χαμηλότερο κίνδυνο στον συγκεκριμένο πληθυσμό της μελέτης.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι η θερμοκρασία του ροφήματος φάνηκε να παίζει καθοριστικό ρόλο. Η κατανάλωση τσαγιού σε πολύ υψηλή θερμοκρασία συσχετίστηκε με υψηλότερο κίνδυνο αγγειακών παθήσεων. Αυτό το εύρημα τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εξετάζεται όχι μόνο η ποσότητα που καταναλώνουμε, αλλά και ο τρόπος κατανάλωσης—κάτι που ευθυγραμμίζεται με προηγούμενες έρευνες που εκφράζουν ανησυχίες για την κατανάλωση πολύ καυτών ροφημάτων.

Τέλος, οι ερευνητές εξέτασαν πώς η κατανάλωση τσαγιού συνδυάζεται με άλλες συνήθειες του τρόπου ζωής όσον αφορά τον κίνδυνο αγγειακής νόσου. Ο συνδυασμός τακτικής κατανάλωσης τσαγιού, απουσίας καπνίσματος και υψηλών επιπέδων φυσικής δραστηριότητας συνδέθηκε με τον χαμηλότερο δυνατό κίνδυνο. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι το τσάι μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου υγιεινών συνηθειών που προάγουν την υγεία της καρδιάς.

Πώς εφαρμόζονται αυτά τα ευρήματα στην καθημερινή ζωή

Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν ότι η τακτική κατανάλωση τσαγιού μπορεί να σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο αγγειακών νοσημάτων, ειδικά όταν συνδυάζεται με έναν γενικότερα υγιεινό τρόπο ζωής, όπως η διακοπή του καπνίσματος και η τακτική σωματική άσκηση. Παρόλο που το τσάι είναι απλώς μία μικρή προσθήκη στην καθημερινότητά σας, τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν τη σημασία μιας συνολικής προσέγγισης όσον αφορά την καρδιαγγειακή υγεία.

Το τσάι περιέχει πληθώρα φυτικών φυτοχημικών ενώσεων (όπως φλαβονοειδή) που ενδέχεται να εξηγούν τα δυνητικά οφέλη του για την υγεία. Ωστόσο, η κατανάλωση τσαγιού από μόνη της δεν αρκεί. Παράλληλα με το καθημερινό σας φλιτζάνι τσάι, ακολουθούν ορισμένες επιπλέον συνήθειες που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς:

Ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή: Η ένταξη περισσότερων φρούτων, λαχανικών, ξηρών καρπών, σπόρων, άπαχης πρωτεΐνης και ψαριών στη διατροφή σας θωρακίζει την καρδιακή υγεία.

Μείνετε δραστήριοι: Η σωματική άσκηση ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες που συνδέθηκαν με μειωμένο αγγειακό κίνδυνο στη μελέτη. Οι ειδικοί συνιστούν τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης σωματική δραστηριότητα την εβδομάδα.

Διακόψτε το κάπνισμα: Το μη κάπνισμα αποτέλεσε ακόμη έναν καθοριστικό παράγοντα υγείας στη μελέτη—αναζητήστε υποστήριξη από ειδικούς υγείας ή ομάδες υποστήριξης εάν χρειάζεστε βοήθεια για να το κόψετε.

Εάν δεν πίνετε τσάι συστηματικά αλλά θα θέλατε να το εντάξετε στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα, υπάρχουν πολλοί απολαυστικοί τρόποι για να ξεκινήσετε: