Ύπνος: Τι ώρα πρέπει να κοιμάστε για καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με ειδικούς

Η ώρα που ξαπλώνετε για ύπνο μπορεί να επηρεάζει περισσότερα από την ενέργεια και τη διάθεσή σας την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, ένα σταθερό ωράριο ύπνου, σε συνδυασμό με επτά έως εννέα ώρες ξεκούρασης, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση υγιών επιπέδων αρτηριακής πίεσης. Ποια ώρα προτείνουν οι ειδικοί και ποιες συνήθειες προστατεύουν την καρδιά;

Η καλύτερη ώρα για ύπνο με στόχο τη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Ποια είναι λοιπόν η κατάλληλη ώρα για να πέσετε στο κρεβάτι ώστε να προστατεύσετε την καρδιά σας; Ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει κάποια «μαγική» ώρα. Το πιο σημαντικό είναι η διατήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου που εξασφαλίζει 7 έως 9 ώρες ποιοτικού ύπνου καθημερινά.

Αν ξυπνάτε συνήθως στις 6:00 ή στις 7:00 το πρωί, στόχος σας θα πρέπει να είναι ο ύπνος μεταξύ 22:00 και 23:00. Στη συνέχεια, διαιτολόγοι και καρδιολόγοι εξηγούν πώς η χρονική στιγμή του ύπνου επηρεάζει την πίεση και μοιράζονται κορυφαίες στρατηγικές για καλύτερο ύπνο και γερή καρδιά.

Γιατί το χρονικό διάστημα 10 με 11 μ.μ. είναι η καλύτερη ώρα ύπνου για τη ρύθμιση της πίεσης

Η πίεση του αίματος ακολουθεί τον κιρκάδιο ρυθμό

Ο επαρκής ύπνος επιτρέπει τη νυχτερινή μείωση της πίεσης

Η σταθερή ώρα ύπνου προστατεύει την υγεία της καρδιάς

Ο πολύ λίγος ή υπερβολικός ύπνος μπορεί να αυξήσει την πίεση

Η πίεση του αίματος ακολουθεί τον κιρκάδιο ρυθμό

Σχεδόν κάθε σύστημα στο ανθρώπινο σώμα ακολουθεί έναν κιρκάδιο ρυθμό—ένα εσωτερικό ρολόι 24ωρης βάσης που επηρεάζει την όρεξη, τη πέψη, τη θερμοκρασία του σώματος, την έκκριση ορμονών και τον ύπνο.

«Η πίεση του αίματος ακολουθεί επίσης έναν φυσικό ημερήσιο ρυθμό», αναφέρει ο Brannon Blount, M.S., RDN, LDN. Συνήθως ανεβαίνει αφού ξυπνήσετε και πέφτει κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ωστόσο, ένα ασταθές πρόγραμμα ύπνου μπορεί να διαταράξει αυτόν τον ρυθμό. «Ο ακανόνιστος ύπνος ενδέχεται να απορυθμίσει τη φυσική αυτή διαδικασία και να συμβάλει σε λιγότερο ευνοϊκά επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Η διατήρηση μιας σταθερής ώρας ύπνου και αφύπνισης υποστηρίζει αυτούς τους φυσικούς μηχανισμούς ρύθμισης», εξηγεί η Michelle Routhenstein, M.S., RD, CDCES, CDN.

Ο επαρκής ύπνος επιτρέπει τη νυχτερινή μείωση της πίεσης

«Η αρτηριακή πίεση υποχωρεί κατά 10% έως 20% κατά τη διάρκεια του ύπνου, ένα φαινόμενο γνωστό ως νυχτερινή μείωση (nocturnal dipping). Αυτό προσφέρει στο καρδιαγγειακό σύστημα μια περίοδο χαμηλότερης καταπόνησης», εξηγεί η Routhenstein.

Παρόλα αυτά, ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση της πίεσης κατά τον ύπνο (non-dipping pattern). Μελέτες συνδέουν αυτό το μοτίβο με υψηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών, όπως το έμφραγμα, το εγκεφαλικό επεισόδιο και η καρδιακή ανεπάρκεια.

«Ο επαρκής και σταθερός ύπνος υποστηρίζει τον φυσικό κιρκάδιο ρυθμό του οργανισμού, αν και ο ύπνος από μόνος του δεν μπορεί να εγγυηθεί ένα υγιές μοτίβο νυχτερινής πτώσης της πίεσης», προσθέτει η Routhenstein.

Η σταθερή ώρα ύπνου προστατεύει την υγεία της καρδιάς

Το να κοιμάστε και να ξυπνάτε σε διαφορετικές ώρες κάθε μέρα κάνει κάτι παραπάνω από το να σας αφήνει αίσθημα κόπωσης την επόμενη ημέρα. Ένα ακανόνιστο πρόγραμμα ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους φυσικούς ρυθμούς και τις διεργασίες που ρυθμίζουν την πίεση του αίματος.

«Τα δεδομένα δείχνουν ότι η έλλειψη του φυσιολογικού μοτίβου ύπνου—όπως παρατηρείται συχνά στις βάρδιες εργασίας, το jet lag και τα ανεστραμμένα ωράρια ύπνου—επηρεάζει αρνητικά τον οργανισμό μέχρι και σε κυτταρικό επίπεδο. Οδηγεί σε αυξημένη ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος (αντίδραση μάχης ή φυγής), δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων, ακόμη και σε σκλήρυνση των τοιχωμάτων της καρδιάς», επισημαίνει ο Dr. Devinder Singh, M.D.

Η κατάκλιση και η αφύπνιση περίπου την ίδια ώρα καθημερινά βοηθά στη διατήρηση του κιρκάδιου ρυθμού, υποστηρίζοντας τη σωστή ρύθμιση της πίεσης. Επιπλέον, οι έρευνες συνδέουν τις μεγάλες διακυμάνσεις στο καθημερινό ωράριο ύπνου με υψηλότερο κίνδυνο υπέρτασης και άλλων καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου, αναφέρει η Veronica Rouse, M.A.N., RD, CDE, υποδηλώνοντας ότι η σταθερότητα στον ύπνο είναι εξίσου σημαντική με τις συνολικές ώρες που κοιμόμαστε.

Η έλλειψη ύπνου ή υπερβολικός ύπνος συνδέονται με αύξηση της πίεσης

Είναι εύκολο να αναβάλετε τον ύπνο για να δείτε ένα ακόμα επεισόδιο ή να παρασυρθείτε στο scrolling στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, η συστηματική έλλειψη ύπνου εμποδίζει τις φυσικές διεργασίες ανάρρωσης του σώματος κατά τη διάρκεια της νύχτας—τότε δηλαδή που ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται, τα αιμοφόρα αγγεία χαλαρώνουν και η αρτηριακή πίεση πέφτει.

«Ο επαρκής ύπνος δίνει στο καρδιαγγειακό σύστημα τον χρόνο που χρειάζεται για να ανακτήσει τις δυνάμεις του και συνδέεται με πιο υγιή ρύθμιση της πίεσης», τονίζει η Rouse.

Από την άλλη πλευρά, ο ύπνος που υπερβαίνει συστηματικά τις εννέα ώρες τη νύχτα έχει επίσης συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης. Αντί να εστιάζετε στον υπερβολικό περιορισμό του ύπνου σας, στοχεύστε στις συνιστώμενες 7 έως 9 ώρες ύπνου και δώστε προσοχή στη συνολική ποιότητα των συνηθειών σας.

Γιατί ο ύπνος μεταξύ 10 και 11 μ.μ. ευνοεί την καρδιαγγειακή υγεία

Μελέτες υποδεικνύουν ότι οι ενήλικες που κοιμούνται τακτικά μεταξύ 10 και 11 το βράδυ ενδέχεται να έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, ενώ όσοι κοιμούνται μετά τα μεσάνυχτα παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο.

Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι ο ύπνος στις 10 ή 11 μ.μ. δεν είναι ρεαλιστικός ή εφικτός για όλους. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η καλύτερη ώρα ύπνου είναι αυτή που σας επιτρέπει σταθερά να συμπληρώνετε 7 έως 9 ώρες ποιοτικού ύπνου. Το ιδανικό πρόγραμμα διαφέρει για τον καθένα, ανάλογα με την ώρα που πρέπει να ξυπνήσετε και τις απαιτήσεις της καθημερινότητάς σας.

Στρατηγικές για καλύτερο ύπνο

Οι ειδικοί μοιράζονται τις κορυφαίες στρατηγικές τους για έναν ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο.

Τηρήστε ένα σταθερό πρόγραμμα ύπνου: Προσπαθήστε να πηγαίνετε για ύπνο και να ξυπνάτε την ίδια περίπου ώρα κάθε μέρα, συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων, αφιερώνοντας παράλληλα επαρκή χρόνο για 7 έως 9 ώρες ύπνου, επισημαίνει η Blount.

Βάλτε την κίνηση στην καθημερινότητά σας: «Οι στρατηγικές ύπνου ξεκινούν από την ημέρα. Η σωματική δραστηριότητα βοηθά τους περισσότερους ανθρώπους να αποκοιμούνται πιο εύκολα το βράδυ», αναφέρει ο Singh.

Χαλαρώστε πριν από τον ύπνο: Το άγχος και οι υπερβολικές σκέψεις μπορούν να κρατήσουν το νευρικό σας σύστημα σε διέγερση, δυσκολεύοντας την έλευση του ύπνου και επηρεάζοντας ενδεχομένως τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, εξηγεί η Routhenstein. «Αφιερώστε 10 με 15 λεπτά για να καταγράψετε τις ανησυχίες σας, να εντοπίσετε τι μπορείτε να λύσετε και να κάνετε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα, ώστε αυτές οι σκέψεις να μην σας ακολουθήσουν στο κρεβάτι», προτείνει η ίδια.

Δημιουργήστε μια χαλαρωτική ρουτίνα και περιβάλλον ύπνου: Το χαμηλό φως, ο περιορισμός της οθόνης πριν τον ύπνο και η διατήρηση της κρεβατοκάμαρας δροσερής, σκοτεινής και ήσυχης μπορούν να σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε, σημειώνει η Blount.

Αποφύγετε τα βαριά γεύματα, την καφεΐνη και το αλκοόλ κοντά στην ώρα του ύπνου: Τα βαριά βραδινά γεύματα μπορεί να προκαλέσουν δυσφορία σε ορισμένους, διαταράσσοντας τον ύπνο τους, λέει ο Singh. Η καφεΐνη και το αλκοόλ επηρεάζουν επίσης αρνητικά τον ύπνο, γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί με την ποσότητα και τον χρόνο κατανάλωσής τους.

Άλλες συμβουλές για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης

Πέρα από τον ύπνο στην ώρα σας, ακολουθούν ορισμένες συμβουλές από ειδικούς για τη διατήρηση υγιών επιπέδων αρτηριακής πίεσης.