Ζαφείρι των Ρομανόφ πωλήθηκε έναντι 4,9 εκατ. δολαρίων – Το αυτοκρατορικό κόσμημα που επέζησε της Ρωσικής Επανάστασης

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Ένα εντυπωσιακό ζαφείρι 197,80 καρατίων, που κάποτε ανήκε στα κοσμήματα του ρωσικού αυτοκρατορικού οίκου των Ρομανόφ, πωλήθηκε έναντι 4,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Γενεύη, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Ο πολύτιμος λίθος, που συνδέεται με την τελευταία δυναστεία των τσάρων της Ρωσίας, βρίσκεται σήμερα τοποθετημένος σε ένα εντυπωσιακό βραχιόλι με διαμάντια του γαλλικού οίκου Cartier.

Όπως μεταδίδει το CNN, η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (11/11), με την τελική τιμή του κοσμήματος να φτάνει τα 4.122.000 ελβετικά φράγκα, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4,9 εκατομμύρια δολάρια. Η αρχική εκτίμηση του Sotheby’s κυμαινόταν μεταξύ 850.000 και 1,7 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, γεγονός που σημαίνει ότι το βραχιόλι πωλήθηκε για ποσό περίπου 2,4 φορές μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο της εκτίμησης.

Ένας πολύτιμος λίθος από τα αυτοκρατορικά κοσμήματα της Ρωσίας

Το περίφημο «ζαφείρι των Ρομανόφ» έχει βάρος 197,80 καράτια, κοπή σε σχήμα μαξιλαριού και προέρχεται από την Κεϋλάνη, τη σημερινή Σρι Λάνκα.

Σύμφωνα με τα πιστοποιητικά των εξειδικευμένων γεμολογικών εργαστηρίων SSEF και Gübelin, πρόκειται για φυσικό ζαφείρι που δεν έχει υποστεί θερμική επεξεργασία για τη βελτίωση του χρώματος ή της εμφάνισής του.

Ο Sotheby’s χαρακτηρίζει τον λίθο ιστορικά εξαιρετικά σημαντικό, καθώς προέρχεται από τη θρυλική συλλογή κοσμημάτων των Ρομανόφ.

«Αυτό το εξαιρετικό ιστορικό ζαφείρι προέρχεται από τη θρυλική συλλογή της οικογένειας Ρομανόφ», αναφέρει ο οίκος δημοπρασιών στην περιγραφή του κοσμήματος.

Η συλλογή των Ρώσων τσάρων θεωρείται μία από τις πλουσιότερες και πολυτιμότερες βασιλικές συλλογές που δημιουργήθηκαν ποτέ, περιλαμβάνοντας εντυπωσιακά διαμάντια, σμαράγδια, ρουμπίνια και ζαφείρια.

Το ζαφείρι της αυτοκράτειρας Μαρίας Φιοντόροβνα

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ιστορίας του κοσμήματος είναι η σύνδεσή του με τη Μαρία Φιοντόροβνα, σύζυγο του τσάρου Αλέξανδρου Γ΄ και μητέρα του Νικολάου Β΄, του τελευταίου αυτοκράτορα της Ρωσίας.

Δεν είναι γνωστό με ακρίβεια πότε το ζαφείρι περιήλθε στην κατοχή των Ρομανόφ. Ωστόσο, ιστορικές απεικονίσεις το συνδέουν με την αυτοκρατορική ενδυμασία της Μαρίας Φιοντόροβνα.

Σύμφωνα με την καταχώριση του Sotheby’s που επικαλείται το CNN, ο λίθος εμφανίζεται μαζί με ένα δεύτερο ζαφείρι στο μπροστινό μέρος της φούστας που φορούσε η αυτοκράτειρα σε χορό το 1883.

Ο οίκος δημοπρασιών συνδέει επίσης το ιστορικό κόσμημα με τις μεγαλοπρεπείς αυλικές εκδηλώσεις της αυτοκρατορικής Ρωσίας, μεταξύ των οποίων ο περίφημος χορός μεταμφιεσμένων του 1903 στα Χειμερινά Ανάκτορα της Αγίας Πετρούπολης.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση έμεινε στην ιστορία ως μία από τις τελευταίες μεγάλες επιδείξεις πλούτου και ισχύος της δυναστείας, λίγα χρόνια πριν από την κατάρρευση της ρωσικής μοναρχίας.

Η Ρωσική Επανάσταση και η εκποίηση των θησαυρών των Ρομανόφ

Η δυναστεία των Ρομανόφ κυβέρνησε τη Ρωσία για περισσότερους από τρεις αιώνες, μέχρι τη Ρωσική Επανάσταση του 1917.

Τον Μάρτιο εκείνης της χρονιάς, ο τσάρος Νικόλαος Β΄ παραιτήθηκε από τον θρόνο, σηματοδοτώντας το τέλος της αυτοκρατορικής διακυβέρνησης.

Το 1918, ο ίδιος, η σύζυγός του Αλεξάνδρα και τα πέντε παιδιά τους εκτελέστηκαν από τους Μπολσεβίκους.

Μετά την επανάσταση, πολλά από τα πολύτιμα αντικείμενα και κοσμήματα της αυτοκρατορικής οικογένειας κατασχέθηκαν και καταγράφηκαν από τις νέες σοβιετικές αρχές.

Κατά τη δεκαετία του 1920, σημαντικό μέρος των θησαυρών των Ρομανόφ εκποιήθηκε, καθώς η σοβιετική κυβέρνηση προχώρησε στην πώληση πολύτιμων λίθων, κοσμημάτων και έργων τέχνης που προέρχονταν από τις αυτοκρατορικές συλλογές.

Ανάμεσα στα αντικείμενα αυτά βρισκόταν και το ζαφείρι που επανεμφανίστηκε σχεδόν έναν αιώνα αργότερα στη δημοπρασία της Γενεύης.

Από τη ρωσική αυτοκρατορική αυλή στην κοσμική Γκάνα Βάλσκα

Το 1927, το ζαφείρι πέρασε στην κατοχή της Γκάνα Βάλσκα, μιας γνωστής κοσμικής προσωπικότητας και τραγουδίστριας όπερας, η οποία απέκτησε τον πολύτιμο λίθο από τον οίκο Cartier.

Εκείνη την εποχή, το ζαφείρι ήταν τοποθετημένο σε περιδέραιο.

Η Βάλσκα ήταν γνωστή για την εντυπωσιακή συλλογή πολυτελών κοσμημάτων της, στην οποία περιλαμβάνονταν δημιουργίες μεγάλων ευρωπαϊκών οίκων.

Στη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών, το κόσμημα άλλαξε μορφή, με το ζαφείρι να τοποθετείται σε διαφορετικό, μικρότερο περιδέραιο.

Όταν μέρος της συλλογής της Βάλσκα δημοπρατήθηκε το 1971 στη Νέα Υόρκη, ο ιστορικός πολύτιμος λίθος εμφανίστηκε ξανά στην αγορά.

Ακολούθησε νέα εμφάνισή του σε δημοπρασία του Sotheby’s στη Γενεύη το 1992, προτού περάσει σε ιδιωτική συλλογή.

Η μεταμόρφωση από την Cartier το 2015

Η σημερινή μορφή του κοσμήματος δημιουργήθηκε το 2015, όταν ο γαλλικός οίκος Cartier τοποθέτησε το ιστορικό ζαφείρι σε ένα πολυτελές βραχιόλι από πλατίνα και διαμάντια.

Το βραχιόλι έχει γεωμετρικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από την αισθητική της περιόδου Art Deco, με σειρές διαμαντιών διαφορετικής κοπής που πλαισιώνουν τον μεγάλο μπλε πολύτιμο λίθο.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι το κεντρικό ζαφείρι μπορεί να αντικατασταθεί από ένα διακοσμημένο στοιχείο ορυκτού κρυστάλλου, επιτρέποντας στο ίδιο κόσμημα να αποκτά διαφορετική εμφάνιση.

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, η δημιουργία συνδυάζει την ιστορική σημασία του ζαφειριού των Ρομανόφ με τη μοναδική καλλιτεχνική κληρονομιά της Cartier, η οποία συνδέεται στενά με το κίνημα Art Deco.

Η ιδιαίτερη προέλευση του λίθου, η εξαιρετική ποιότητά του και η σύγχρονη σχεδιαστική υπογραφή του γαλλικού οίκου συνέβαλαν στο έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε κατά τη δημοπρασία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κοσμήματα των Ρομανόφ ξεπερνούν τις εκτιμήσεις

Η πώληση του βραχιολιού δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.

Τα κοσμήματα που συνδέονται με τη δυναστεία των Ρομανόφ εξακολουθούν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από συλλέκτες, λόγω της ιστορικής τους προέλευσης και της σπανιότητάς τους.

Το 2021, μια καρφίτσα με ζαφείρι και διαμάντια, μαζί με ένα ζευγάρι ασορτί σκουλαρίκια που προέρχονταν από τα κοσμήματα της ρωσικής αυτοκρατορικής οικογένειας, δημοπρατήθηκαν επίσης από τον Sotheby’s.

Το σύνολο πωλήθηκε έναντι 806.500 ελβετικών φράγκων, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 883.600 δολάρια.

Η τελική τιμή ήταν σχεδόν διπλάσια από την υψηλότερη εκτίμηση πριν από τη δημοπρασία.

Στην περίπτωση του ζαφειριού των 197,80 καρατίων, η διαφορά αποδείχθηκε ακόμη μεγαλύτερη, με το βραχιόλι να καταλήγει σε ιδιώτη συλλέκτη, του οποίου η ταυτότητα δεν δημοσιοποιήθηκε.

Περισσότερο από έναν αιώνα μετά την πτώση της ρωσικής αυτοκρατορίας, ένα κόσμημα που κάποτε αποτελούσε μέρος των θησαυρών των τσάρων εξακολουθεί να καταγράφει εντυπωσιακές τιμές στη διεθνή αγορά, συνδυάζοντας την αξία ενός σπάνιου πολύτιμου λίθου με την ιστορία μιας από τις πιο γνωστές δυναστείες της Ευρώπης.