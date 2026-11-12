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ΔΝΤ: Για να αντέξει η Ευρώπη τους κλυδωνισμούς πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις της

Η ευρωπαϊκή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι στο ενεργειακό σοκ, ωστόσο η ανάπτυξή της παραμένει εύθραυστη και υποτονική, με το ΔΝΤ να προβλέπει επιβράδυνση στο 1,1% το επόμενο έτος. Προκειμένου να αντέξει τους επόμενους κλυδωνισμούς και να αποφύγει την απειλή της ύφεσης, η γηραιά ήπειρος καλείται να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και να διατηρήσει συνετή δημοσιονομική πολιτική.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ευρωπαϊκή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα απέναντι στο σοκ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, αλλά πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις της για να αντέξει τις επόμενες κρίσεις, προειδοποιεί το ΔΝΤ.
  • Το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 1,2% στην ευρωζώνη το 2026 και επιβράδυνση στο 1,1% το επόμενο έτος, προειδοποιώντας ότι «ακόμη και μέτριοι κλυδωνισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απειλή της ύφεσης».
  • Παράλληλα, συνιστάται η συνέχιση της ενεργειακής μετάβασης και η ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, με το στέλεχος του ΔΝΤ να υπογραμμίζει: «Είναι η ώρα για δράση».

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Η ευρωπαϊκή οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι στο σοκ που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά η γηραιά ήπειρος πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις της εάν θέλει να αντέξει τις επόμενες κρίσεις, προειδοποίησε σήμερα υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

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«Η Ευρώπη υπέστη το ενεργειακό σοκ (και αντεπεξήλθε) καλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε να φοβηθεί κανείς, επί του παρόντος. Και αυτό έγινε χάρη στην ενεργειακή μετάβαση, η οποία μειώνει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων», εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Ματέους Στσούρεκ, επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ από τον Ιούλιο.

«Ωστόσο, η Ευρώπη δεν έχει διαφύγει ακόμη τον κίνδυνο και η ανάπτυξή της παραμένει εύθραυστη και υποτονική», σημείωσε. Στις οικονομικές προβλέψεις του που επικαιροποιήθηκαν φέτος το φθινόπωρο, το ΔΝΤ υπολογίζει σε έναν ρυθμό ανάπτυξης 1,2% στην ευρωζώνη το 2026 (εκτός της Ιρλανδίας), με μια επιβράδυνση στο 1,1% το επόμενο έτος.

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Επίπεδο πολύ χαμηλό, που σημαίνει ότι «ακόμη και μέτριοι κλυδωνισμοί θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απειλή της ύφεσης», προειδοποίησε ο Ματέους Στσούρεκ.

Εκτός από τη συνετή νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, σε ένα πλαίσιο υψηλού πληθωρισμού, το ΔΝΤ συνιστά στις ευρωπαϊκές χώρες να συνεχίσουν την ενεργειακή τους μετάβαση και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις για να ενισχύσουν τις ανάπτυξής τους,  κυρίως για την ενίσχυση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς και της αγοράς σε εθνικό επίπεδο.

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«Είναι η ώρα για δράση», υπογράμμισε ο Ματέους Στσούρεκ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Οικονομικών της Πολωνίας (2013-2015).

Όσον αφορά τη Γαλλία, μεσούσης της πολιτικής αβεβαιότητας και καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές, ο αξιωματούχος αυτός ζητεί να υιοθετηθεί ένας προϋπολογισμός για το 2027 «το συντομότερο δυνατόν». Εκτιμά ότι «οι εκλογές θα είναι η ευκαιρία να οριστεί μια κατεύθυνση  που θα συνδυάζει την εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών, που είναι απαραίτητη για να τεθούν αυτά σε βιώσιμη τροχιά, και μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης μακροπρόθεσμα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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